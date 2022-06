Un miembro de la CGT salió a respaldar a los movimientos piqueteros tras los cuestionamientos de Cristina Kirchner

Héctor Daer durante un Congreso en el predio de Parque Norte (foto de archivo)

“Cuando el Estado no dio abasto, las organizaciones fueron las que contuvieron en los barrios”, dijo Héctor Daer, tomando distancia de los cuestionamientos que hizo CFK en la CTA. Pidió una mesa política del Frente de Todos.

“Primero y principal: No hay que generalizar porque se comete un error gravísimo” , aseguró el titular del gremio de sanidad, tomando distancia de las críticas que hizo la vicepresidenta a la política social de su propio Gobierno en un acto realizado el lunes en la CTA. Junto a ella se sentó Hugo Yasky. Y en primera fila, aplaudiendo la embestida, estaba Hugo Moyano. El dirigente de Camioneros es uno de los rivales de Daer en la interna cegetista.

El integrante del triunvirato de conducción de la CGT, en contraste, es el dirigente sindical más cercano a Alberto Fernández. El martes estuvo en Entre Ríos para una actividad institucional de la central obrera. Y también aprovechó para reunirse con el gobernador Gustavo Bordet.

“El Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales. No pueden seguir tercerizadas. El Estado debe tener el monopolio (de las políticas sociales) así como el Estado tiene el monopolio de la fuerza, ¿o se le ocurre a alguien que podemos tercerizar la Policía? No”, había afirmado la ex presidenta.

“Si Evita los viera, ¡mamita!”, agregó CFK en obvia alusión al Movimiento que conducen Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, ambos funcionarios del gabinete de Alberto.

Pablo Moyano, Héctor Daer y Carlos Acuña

En declaraciones a Canal Once, Daer respaldó fuerte a las organizaciones sociales, otra de las patas que sostienen políticamente al Presidente. “ Cuando el Estado no dio abasto, las organizaciones sociales fueron las que contuvieron y contienen en los barrios ”, sentenció.

Luego, fue más allá: “Son las que sostienen, articulando con el Estado porque todo se hace a través del Ministerio de Desarrollo Social, la contención de compañeros y compañeras que cobran un subsidio y después se la tienen que rebuscar día a día para llegar a fin de mes y llevar el pan a la mesa”, destacó.

Sus dichos se contraponen a otra de las definiciones que hizo CFK en el acto de la CTA en Avellaneda: “A mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja. Sobre todo las mujeres, que son las más explotadas. Las que revuelven las ollas en los merenderos y comedores y a las que más las basurean en prácticas misóginas y machistas”.

Con respecto a la distancia cada vez más marcada entre la vicepresidenta y Alberto Fernández, Daer afirmó: “No es un tema para tomar posición. Uno siempre prefiere que los debates políticos se den. Hay que estar contento de que existan aun cuando uno es parte de un espacio que gobierna”.

“Que se den los debates políticos siempre es bueno. Por supuesto: me gustaría que haya una mesa donde todos nos podamos expresar y que allí podamos opinar políticamente sobre el país que queremos y la coyuntura que estamos atravesando”, añadió.

El titular de la Federación de Asociaciones Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa) integra junto a Carlos Acuña (estaciones de servicio) y Pablo Moyano, el hijo de Hugo, el triunvirato de conducción de la central obrera.

Héctor Daer y el gobernador Gustavo Bordet (Crédito: gobernación Entre Ríos)

Daer estuvo en Entre Ríos para la presentación de la Diplomatura en Organización, Conducción y Participación Sindical, que se dictará en la Uader (Universidad Autónoma de Entre Ríos).

También tuvo tiempo para encontrarse con Bordet. Al término de la audiencia, marcó “las coincidencias y la mirada común que tiene el Gobernador con nosotros sobre la preocupación por la cuestión social, sobre cómo resolver los problemas de empleo y generar mayor poder adquisitivo en los trabajadores”.

También sostuvo que hubo coincidencias con el mandatario entrerriano “en que tenemos todos que trabajar para equilibrar la economía y no seguir este proceso inflacionario que nos deteriora a todos”.

