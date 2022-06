Polémica por una foto de Mario Ishii en Miami: el comunicado del municipio de José C. Paz

La imagen que se viralizó en las redes sociales

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, volvió a generar polémica en las últimas horas luego de que circulara una foto suya descansando en un hotel de Miami, Estados Unidos, tras lo cual el municipio sacó un comunicado en el que aseguró que el mandatario viajó hasta ese lugar para afianzar lazos entre las universidades de ambas ciudades.

Todo comenzó este viernes por la mañana, cuando el periodista Jonatan Viale compartió en su cuenta de Twitter una imagen del jefe comunal en la que se lo puede ver bajo el sol de la Florida, poniéndose nuevamente la remera, aparentemente luego de meterse a la pileta del establecimiento en el que se está alojando.

Esta situación provocó el enojo y la indignación de cientos de usuarios de esta red social, quienes comentaron la publicación y se quejaron por los costos que habría demandado este viaje, en medio de un contexto económico adverso en la Argentina.

El primero en aclarar la situación fue el propio Ishii, quien también a través de Twitter buscó justificar la foto al señalar que fue hasta Estados Unidos para gestionar “acuerdos para hermanar a UNPAZ (Universidad Nacional de José C. Paz) con la Universidad de Florida”.

“Me recibieron las autoridades de Miami, con quiénes siempre forjamos lazos estrechos. Años atrás, el alcalde Tomás Regalado me entregó la llave de la ciudad. Fue allí también dónde me otorgaron el Doctorado Honoris Causa en Administración Pública y Ética. En esta oportunidad, planteamos el convenio entre las universidades, cuyo objetivo es la realización de intercambios entre alumnos, y la posibilidad de generar pasantías y becas”, sostuvo el mandatario municipal.

Por su parte, en la página oficial del partido bonaerense también emitieron un comunicado en el que remarcaron que “tras un fructífero viaje a Estados Unidos”, el intendente “regresó a sus labores al frente de la Municipalidad luego de una licencia de 6 días”.

La explicación del intendente

Además, en el texto se confirmó que “uno de los objetivos del convenio entre las dos casas de estudios apunta a incluir intercambio de alumnos, pasantías y becas”.

“El intendente paceño mantiene un fuerte vínculo con las autoridades de Miami. Por eso, también uno de los principales motivos de su visita fue afianzar los lazos ya existentes, y que se vieron reflejados cuando el intendente Ishii recibió, años atrás, la llave de esa ciudad por parte del alcalde Tomás Regalado”, se insistió.

Por último, la Municipalidad señaló que “José C. Paz fue distinguida en su momento por la UNESCO para integrar la Red de Ciudades del Aprendizaje” y que “Ishii no solo mantiene fuertes vínculos con Estados Unidos, (sino que) también desde hace años lleva adelante un fuerte acercamiento con China y Japón, entre otros países”.

El mandatario comunal ya había protagonizado polémicas tiempo atrás: una de las más fuertes ocurrió en julio del 2020, cuando en plena cuarentena estricta por la pandemia del coronavirus circuló un video en el que se lo escucha discutir con algunos trabajadores de la salud del partido que gobierna, a quienes les reprochaba tener que “cubrirlos cuando están vendiendo falopa en las ambulancias”.

“Yo quiero laburar con los que quieren laburar y que tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se cagan de hambre y me vienen a pedir laburo, yo se los doy. Cuando se mandan una cagada que me venden falopa, yo los tengo que cubrir… cubrir o… no los rajé todavía… Cuando me estaban vendiendo falopa con las ambulancias. Entonces, muchachos, ojo al pancho que los tengo a todos anotados para rajar”, se lo escuchó decir a Ishii en aquella grabación.

