Luego de otra jornada de marchas y caos de tránsito, el Gobierno dijo que retomará el diálogo con grupos piqueteros

En medio de una multitudinaria protesta y cortes por parte de organizaciones sociales en el centro porteño, el Gobierno ratificó su decisión de no llevar a cabo una negociación con la gente en las calles. Pese a eso, referentes del Estado recibieron a los líderes de distintas agrupaciones y definieron una reunión para la próxima semana. Si bien los piqueteros se comprometieron a no realizar una nueva protesta, advirtieron que en caso de no lograr un acuerdo intensificarían las manifestaciones en distintos puntos del país y no descartaron un posible acampe.

Este jueves se vivió una jornada de caos en la Ciudad de Buenos Aires debido a las enormes columnas de agrupaciones sociales que se movilizaron en reclamo por la apertura de programas sociales como el Potenciar Trabajo y una mayor cantidad de bolsones de alimentos para los comedores populares. En horas de la tarde, el subsecretario de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local, Pablo Pais, se reunió con una delegación de las agrupaciones de izquierda, encabezada por el dirigente del Polo Obrero (PO) Eduardo Belliboni.

En el encuentro los referentes de las organizaciones reclamaron por “trabajo genuino y asistencia alimentaria” y acordaron una reunión con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. La misma se desarrollará el próximo miércoles y expondrán todas las demandas vinculadas al pedido laboral y de asistencia en los barrios vulnerables. A su vez, reclaman “un salario básico de 100.000 pesos para todos los trabajadores”.

Luego de la reunión con Pais, Belliboni anunció que “vamos a venir la semana que viene, no movilizados, pero sí con las asambleas que han votado”. Además, advirtió a Télam que en caso de no obtener una respuesta positiva a los reclamos, “vamos a un acampe en serio en todo el país, porque no aguantamos un minuto más esta dilación”. De hecho, antes del acuerdo de negociación, un dirigente de Unidad Piquetera aseguró que a partir de julio las medidas podrían ser sorpresivas y con “un piquetazo de cuatro días en CABA con acampe” sobre la avenida 9 de Julio.

Los líderes de organizaciones sociales mantendrán una reunión con el Gobierno el próximo miércoles

Si bien se inició un acuerdo para retomar una negociación con el Gobierno, Belliboni reiteró su pedido para que desde las centrales obreras CGT y CTA se convoque a un “paro” y “luchen por el salario”. Por su parte, la referente de Barrios de Pie, Silvia Saravia cuestionó al Gobierno por mantener un “discurso de mentiras” dado que la reunión que tenían prevista no se concretó como tampoco la entrega mensual de alimentos. De hecho, denunció que “en lo que va del año, entregaron la mitad” y la situación se torna cada vez más compleja debido a la inflación dado que en base al salario mínimo vital y móvil que se cobró en junio se encuentran “$1300 por debajo de la canasta de indigencia”.

Los piqueteros que se concentraron sobre la avenida 9 de Julio generaron mucha tensión entre conductores y transeúntes debido a que la circulación estuvo interrumpida durante largas horas. En ese marco, el Gobierno logró volver a negociar pero sin protestas de por medio, aún así, el pasado lunes los dirigentes de las organizaciones hicieron un plenario en el Obelisco donde se discutió la situación nacional y acordaron un “plan de lucha” que podría retomarse a partir de la próxima semana si no se llega a un acuerdo de las partes.

Antes las acusaciones por la falta de compromiso por parte del Gobierno, fuentes oficiales aclararon que “Zabaleta encabezó 8 encuentros con las organizaciones en seis meses de gestión y el último fue el 11 de abril; en paralelo hubo otras reuniones con equipos técnicos del ministerio”. Aún así, desde la Unidad Piquetera se planteó que todas las dificultades que se pueden ocasionar por la movilización es responsabilidad del ministro “que rompió unilateralmente una reunión pactada para buscar soluciones”.

Más allá de los reclamos de quienes vieron interrumpida la circulación en el centro porteño, algunos transeúntes descargaron su enojo a partir del comunicado de dirigentes piqueteros, quienes reconocieron que como mínimo se quedan con el 2% de los haberes que los beneficiarios del Potenciar Trabajo reciben por parte del Estado. Ante la tensión generada y en medio de la movilización Belliboni aclaró ante las cámaras de A24 que “esa plata es un aporte solidario que se vota en asamblea para financiar las ollas populares porque este gobierno ajustador no lo hace”.





SEGUIR LEYENDO: