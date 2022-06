Gasoducto: especialistas explicaron ante la Justicia por qué deben utilizarse tubos de 36 milímetros

Gasoducto Néstor Kirchner (Télam)

Especialistas de distintas empresas, un académico y un representante del ENARGAS coincidieron hoy, en una audiencia testimonial ante el juez federal Daniel Rafecas, que estaba justificado que la licitación para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner reclamara tuberías de 36 pulgadas porque esa dimensión era la mejor para el proyecto. Pedir cañerías más pequeñas, explicaron, implicaba el doble de costo y de superficie. La Justicia investiga si hubo irregularidades en la licitación que ganó la firma Techint.

Pero además los especialistas descartaron que pudiera utilizarse como alternativa chapa naval. Es que la tenacidad que se necesita en los caños que transportan gas no la puede facilitar cualquier acero por la alta presión que implica. Incluso, el representante de ENARGAS aseguró que aún si hubiesen querido hacerla con chapa naval, ese organismo lo hubiera prohibido en función de las normas técnicas.

Los expertos le dijeron al juez, entonces, que a su criterio el pliego de licitación para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner en Vaca Muerta fue “correcto” y contempló los requisitos técnicos ineludibles para ese tipo de obras .

La audiencia, frente a Rafecas y el fiscal Carlos Stornelli, tuvo como protagonistas a los expertos de Transportadora Gas del Norte, Carlos Ranzani y Marcelo Brinchetto; de Transportadora Gas del Sur, Jorge Lacasta, del Enargas, Luis Buisel y con el ingeniero Gustavo Cavallo, del Instituto del Gas y del Petróleo de la Facultad de Ingeniería de la UBA.

La declaración de estos expertos completó la mirada que habían brindado, ayer, martes, referentes de las empresas Pluspetrol, YPF, Tecpetrol y Total Austral que extraen el gas de Vaca Muerta y que hablaron de las condiciones técnicas de la construcción del gasoducto.

El juez ahora analizará en detalle la documentación secuestrada en los distintos procedimientos que retratan cómo fueron todos los pasos de la licitación que ya se puso en marcha y de otras que estaban el proceso, indicaron a Infobae fuentes judiciales. Stornelli, en tanto, ya solicitó que se cite a declarar a representantes de empresas extranjeras que se quedaron afuera de la licitación de cañerías en donde resultó favorecida Techint, tal como adelantó este medio.

El gasoducto Néstor Kirchner tiene como objetivo transportar el gas que se extrae de Vaca Muerta, en Neuquén, hacia la provincia de Buenos Aires y luego a Santa Fe. La primera parte de la licitación implicó la adquisición de 563 kilómetros de caños sin costura de 36 pulgadas por más de 500 millones de dólares. A fines de marzo, la licitación fue ganada por la firma Tenaris Siat S.A. perteneciente al grupo Techint de Paolo Rocca. Hay otros dos tramos de la obra aún en marcha: una licitación para la obra civil y otra para la provisión de válvulas.

Daniel Rafecas (archivo Adrián Escandar)

La causa abierta en Comodoro Py investiga si existió un supuesto direccionamiento de la licitación de los caños de acero y la adjudicación de la adquisición de válvulas para la megaobra a una empresa extranjera incumpliendo la ley de compre nacional. Las denuncias fueron consecuencia de lo sucedido en el marco del aniversario por los 100 años de YPF, cuando el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner se reencontraron después de tres meses de silencio. En ese contexto, la vicepresidenta le dijo al jefe de Estado que use la lapicera, le advirtió que no hay que ser amigo de los empresarios y se quejó porque Techint mandaba a hacer trabajos a Brasil. “Hay que pedir que la chapa laminada que producen en Brasil para hacer los caños la hagan acá, en Argentina”, dijo la vicepresidenta sobre el final de su discurso y criticó: “Se giran los dólares entre ellos”, afirmó.

Al día siguiente, Cristina Kirchner difundió un comunicado en OFF de funcionarios del Ministerio de Producción enviado a través de WhatsApp en el que se habían planteado sospechas sobre la licitación que está en manos de funcionarios de la vicepresidenta. Disparando hacia Integración Energética Argentina (IASA), el off the record decía: “Ellos armaron un pliego de licitación a la medida de Techint y de la chapa que el grupo fabrica en Brasil, de 33 mm de espesor. Si en lugar de poner esa especificación hubieran puesto 31mm, como son los gasoductos en Europa, se podría haber provisto caños desde otra firma que produce en Villa Constitución (Laminados industriales SA)”.

Kulfas pasó el viernes por el juzgado como testigo y aseguró que no le constaba ningún hecho de corrupción y justificó sus declaraciones en diferencias políticas. En tanto, el lunes declaró Antonio Pronsato, quien estuvo a cargo de la Unidad Ejecutora de la obra hasta hace dos semanas cuando renunció antes que Kulfas, y aseguró que él no tuvo ninguna presión en favor de alguna empresa, justificó por qué no se le dio prórroga a las empresas extranjeras y aseguró que se fue del Gobierno porque se cansó de que el proyecto se hubiera trabado por cuestiones políticas. “Acá no hay corrupción, hay desconocimiento”, dijo después en una entrevista radial.

