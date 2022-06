Alejandro Finocchiaro pidió que el Congreso vuelva a tratar el Programa de Salvataje Pedagógico para la pospandemia

Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación

Alejandro Finocchiaro solicitó el nuevo tratamiento del Programa de Salvataje Pedagógico para la pospandemia, durante la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, dentro de los pedidos de apartamiento del reglamento presentados por el bloque de Juntos por el Cambio. La medida había sido presentada el año pasado por la diputada Victoria Morales Gorleri, en medio del debate por el aislamiento que afectó el dictado de clases.

“Después del brutal apagón educativo que hemos tolerado durante dos años, nuestra Comisión de Educación continúa cerrada como si no fuesen importantes los cientos de miles de chicos que están fuera del sistema, y a los que están ingresando no se los recibe con ningún tipo de propuesta pedagógica. Tampoco pareciera importar que en la provincia de Buenos Aires más de la mitad de las escuelas no tengan en funcionamiento los artefactos de calefacción, mientras las pruebas de hermeticidad están dando mal. Tampoco parece importarles que haya chicos de sexto grado que no leen ni escriben de corrido”, expresó Finocchiaro en su discurso.

El ex ministro de Educación, además, presentó el mes pasado en el Congreso un proyecto de ley para declarar a la educación servicio estratégico esencial y asegurar, de ese modo, el efectivo cumplimiento presencial del calendario escolar .

“Estamos trabajando para que esos chicos tengan una oportunidad y volvamos a poner en el eje del sistema educativo el aprendizaje de los chicos, para que se cumpla de una vez por todas el derecho humano básico e inalienable de aprender establecido en nuestra Constitución Nacional. Porque cuando se habla de los derechos adquiridos en el sistema educativo el más importante de todos -pero del que menos se habla, el que menos atiende el gobierno- es el derecho constitucional de aprender que tienen nuestros chicos”, enfatizó Finocchiaro.

El diputado solicitó el nuevo tratamiento del Programa de Salvataje Pedagógico para la pospandemia

El ex ministro de Educación de la Nación y de la provincia de Buenos Aires precisó cuál es a su criterio el origen de esta compleja realidad: “Desde hace más o menos 20 años el gobierno del Frente de Todos ha tercerizado la gestión del sistema educativo. Y lo ha hecho en un gremio, en Ctera, y es lo que proponemos revertir con este proyecto . A las políticas educativas las debe marcar el Estado, no una corporación , no un sindicato, no una editorial. Es nuestra obligación educar para la libertad. Tenemos que terminar con este sistema que ha dejado de ser un sistema educativo con escuelas y docentes que enseñaban para ser un sistema sindical, donde lo único que importa es aquello que dicen los dirigentes sindicales. Tenemos que terminar con el sistema educativo que no educa”.

También se refirió al adoctrinamiento: “Tenemos que terminar con aquella escuela donde se trata de formatear con pensamiento único a cada uno de nuestros chicos. No educan, pero tratan de mantener la hegemonía haciendo que nuestros chicos vivan en la pobreza, porque cuando no se puede tener una decisión de vida y se vive en la pobreza se depende de la ayuda que le va a dar el gobierno. Generan chicos brutos e ignorantes, porque cuando se es bruto e ignorante no se conocen los derechos y no se tiene pensamiento crítico. Pero también ahora chicos que estén a merced del narcotráfico, porque cuando están a merced del narcotráfico pierden la conciencia”.

Finocchiaro anticipó el rechazo del cuerpo a esta iniciativa. De todos modos, concluyó: “Nosotros no perdimos. Pierde el país, pierde la sociedad. Pero el año que viene, ustedes van a perder la hegemonía, vamos a volver nosotros, vamos a educar para la libertad, y Argentina va a terminar con el proceso de decadencia. Vamos a recuperar todos los años que el Frente de Todos nos robó en la educación”.

