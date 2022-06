Gasoducto Néstor Kirchner: el juez Rafecas escuchó a especialistas en extracción de gas

El gasoducto Néstor Kirchner (Télam)

El juez federal Daniel Rafecas avanzó este martes con el cronograma fijado apenas comenzó la causa para investigar irregularidades en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner, denuncia que se radicó en Comodoro Py por un comunicado en off del Ministerio de Planificación que derivó en la renuncia de Matías Kulfas del Gobierno.

Rafecas escuchó esta mañana a un grupo de técnicos enviados por cuatro empresas que extraen gas en Vaca Muerta (Pluspetrol, YPF, Tecpetrol y Total Austral) con el fin de que ilustren al Tribunal acerca de los requerimientos técnicos exigidos para la construcción del gasoducto en cuestión. La fiscalía a cargo de Carlos Stornelli también participó de la audiencia, que fue subida más tarde a YouTube.

En la audiencia, los expertos explicaron cómo trabajan en la extracción de gas, en donde hablaron de la La cantidad de producción que tiene cada una de las firmas. Todos subrayaron la importancia de Vaca Muerta. El juez quiso saber los planes futuros.

“Si no hay un nuevo gasoducto para evacuar más producción, no se puede crecer más”, dijo el experto de YPF, al que se sumaron el resto de los convocados. “La capacidad de producción de Neuquén va a estar limitada si no hay un nuevo gasoducto”.

Los expertos que declararon ante Rafecas

Mañana, el tribunal repetirá la audiencia con otros expertos: técnicos de la empresa Transportadora Gas del Norte, de Transportadora Gas del Sur, de ENARGAS y de la Facultad de Ingeniera de la Universidad de Buenos Aires para que expliquen las exigencias técnicas para transportar el gas a través del gasoducto.

La causa se inició hace una semana a raiz de tres denuncias presentadas en tribunales tras la renuncia de Matias Kulfas del Gobierno. Su salida se debió un comunicado en off que se difundió en donde generaba sospechas sobre un presunto favorecimiento a Techint en el primer tramo de la licitación del gasoducto.

Al ser citado como testigo, Kulfas justificó ese comunicado y sostuvo que “en ningún momento” quiso señalar “o hacer mención a actos de corrupción”. “Si hubiese tenido algún elemento que indicara la existencia de posibles actos de corrupción, los habría denunciado en sede judicial”, agregó. Afirmó que todas las discusiones que se dieron fueron “políticas” y que fueron motivadas por las críticas que le había hecho a su área la vicepresidenta Cristina Kirchner, en el acto de 100 años de YPF.

El lunes declaró Antonio Pronsato, quien estuvo a cargo de la Unidad Ejecutora desde febrero hasta mayo de este año. El ex funcionario negó haber sido objeto de tráfico de influencia o negociación incompatible por parte de algún funcionario para beneficiar a alguna empresa en la licitación. Y agregó que su renuncia se debió exclusivamente a las demoras en las tomas de decisiones requeridas, que comenzó a advertir desde mediados de abril de este año, y por la notoria falta de coordinación entre los distintos organismos.

“Jamás se me impuso o se me impidió actuar con un contratista o un proveedor”, sostuvo en las más de tres horas de declaración

Lo que dejó la declaración de Pronsato fueron muchos detalles técnicos de la obra y también un clima de la interna que se vivía en el Gobierno: explicó que apenas fue convocado se avanzó rapidamente en el proyecto Energía Argentina, la empresa que conduce el camporista Agustín Gerez, pero después de Pascuas, por razones que se desconocen, todo se volvió más lento. “Las decisiones que había que tomar de manera inmediata para continuar con el camino crítico, no se tomaban. Entonces, si yo había sido contratado como experto, y no era tomada en cuenta mi experiencia, y mis antecedentes, entonces yo entendí que no servía para la función”, añadió, de acuerdo a la declaración que publicó ayer Infobae.

Seguir leyendo