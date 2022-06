Gasoducto: el fiscal Stornelli quiere escuchar a las empresas extranjeras que no entraron en la licitación

Carlos Stornelli

El fiscal Carlos Stornelli, que impulsa la investigación para saber si existieron irregularidades en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner, le pidió al juez Daniel Rafecas que cite a declarar a las empresas extranjeras que se quedaron afuera de la licitación de cañerías en donde resultó favorecida Techint, indicaron a Infobae fuentes judiciales.

“De la documentación remitida por la empresa IEASA se advierte que las empresas extranjeras China Petroleum Technology & Development Corp, Jindal Saw LTD, Julong Steel Pipe Co LTD, Noksel España SA y TMK se manifestaron interesadas en ofertar y pidieron prórroga en el marco de la licitación GPNK 01/22 para la adquisición de cañerías para el gasoducto Pte Néstor Kirchner. Solicito a Vuestra Señoría que arbitre los medios necesarios a fin de que se les reciba declaración testimonial a los representantes de dichas firmas”, escribió el dictamen del fiscal al que accedió este medio.

El gasoducto Néstor Kirchner tiene como objetivo transportar el gas que se extrae de Vaca Muerta, en Neuquén, hacia la provincia de Buenos Aires y luego a Santa Fe. La primera parte de la licitación implicó la adquisición de 563 kilómetros de caños sin costura de 36 pulgadas por más de 500 millones de dólares. Para los expertos en el rubro, la provisión de las cañerías era una de las claves de la obra, junto al financiamiento. Es que las fábricas nacionales no tenían la capacidad de producir a tiempo los caños con las características necesarias. A fines de marzo, la licitación fue ganada por la firma Tenaris Siat S.A. perteneciente al grupo Techint de Paolo Rocca. Hay otros dos tramos de la obra aún en marcha: una licitación para la obra civil y otra para la provisión de válvulas.

Daniel Rafecas (Maximiliano Luna)

La Justicia abrió una investigación hace una semana luego del escándalo que derivó en la salida de Matías Kulfas del Gobierno por un off the record que salió del Ministerio de Producción en el que acusó que las licitaciones para la obra estaban amañadas (“armaron un pliego de licitación a la medida de Techint”). Ahí se remarcaba que el organismo estaba conducido por funcionarios que respondían directamente a Cristina Kirchner. El “off” con la sospecha de la licitación armada, más declaraciones en on de Kulfas, se dieron después de un acto por el centenario de YPF en donde la Vicepresidenta le reclamó a Alberto Fernández que usara la lapicera y se quejó porque Techinit fabricaba chapas en Brasil para el gasoducto en vez de hacerlo en el país.

En el marco del dictamen inicial del caso, la investigación se divide en dos focos principales: un supuesto direccionamiento de la licitación de los caños de acero y la adjudicación de la adquisición de válvulas para la megaobra a una empresa extranjera incumpliendo la ley de compre nacional.

Kulfas pasó el viernes por el juzgado como testigo y aseguró que no le constaba ningún hecho de corrupción y justificó sus declaraciones en diferencias políticas. Este lunes, estuvo declarando durante más de tres horas ante Rafecas y Stornelli Antonio Pronsato, quien estuvo a cargo de la Unidad Ejecutora de la obra hasta hace dos semanas cuando renunció antes que Kulfas.

En uno de los pasajes de esa declaración, a la que accedió Infobae, Rafecas le preguntó al testigo por qué no se les otorgó a varias firmas presentadas una prórroga para presentar ofertas para la licitación de cañerías. Pronsato explicó: “Hubo varios pedidos de prórroga en la fecha de entrega en las cañerías. Nosotros pedíamos entregas entre agosto y diciembre de 2022 un porcentaje grande entregado en ese lapso.” Y añadió: “Que yo recuerde, hubo dos tipos de pedidos de prórroga. Un tipo de prórroga era para la entrega de ofertas y otro respecto del cronograma de entrega. En ambas cosas se les denegaba, se les decía que se ajusten al pliego. Esto era porque era primordial contar con la cañería en tiempo y forma, cuanto antes”.

Gasoducto Néstor Kirchner (NA)

Según explicó, había una comisión evaluadora formada por dos profesionales legales, dos de economía y dos ingenieros. Y aunque él no formaba parte de esa comisión, participaba del área técnica de la licitación en todo su aspecto. “Quiero resaltar que lo que recuerdo, que esos pedidos de prórroga, además, no estaban fundados, eran simples pedidos, no había fundamentaciones, ni aclaraciones, ni propuestas del objetivo buscado por el plazo”. El ex funcionario afirmó que “hubo igualdad de trato al rechazar los pedidos de prórroga.”

Más allá de las declaraciones del testigo, el fiscal quiere oir a las empresas extranjeras que no consiguieron participar del proceso licitatorio y consultarlas por su versión de lo ocurrido.

En tanto, para hoy, a las 10, Rafecas convocó a cuatro especialistas de las empresas Pluspetrol, YPF, Tecpetrol y Total Austral -que extraen el gas de Vaca Muerta- para que expongan sobre las condiciones técnicas de la construcción del gasoducto. Y para mañana fueron citados técnicos de la empresa Transportadora Gas del Norte, de Transportadora Gas del Sur, de ENARGAS y de la Facultad de Ingeniera de la Universidad de Buenos Aires para que expliquen las exigencias técnicas para transportar el gas a través del gasoducto. El juez decidió que las dos audiencias sean publicadas en YouTube.

