El oficialismo pone en duda la aprobación de la Boleta Única en el Senado: “No es tan fácil que se apruebe”

José Mayans, puso en duda que la cámara lo sancione y agigantó la polémica: “No es tan fácil que se apruebe”

Con las elecciones de 2023 en la mira, la disputa por el proyecto de la Boleta Única entra en su momento más álgido. La medida fue aprobada en Diputados y ahora entra en el Senado donde la oposición buscará frenarla. En ese sentido, el jefe del interbloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, puso en duda que la cámara lo sancione y alimentó la polémica: “No es tan fácil que se apruebe” .

El oposición busca ganar una batalla que considera clave en medio de su carrera para regresar en el Gobierno, ya que modificaría el medio para emitir el voto en las elecciones nacionales. Frente a ello, el representante de Formosa puso en duda que la iniciativa progrese y pronosticó que la próxima semana no será debatido el asunto en Comisión: “Vamos a decidir cuándo”.

Al mismo tiempo, Mayans expuso su argumento de por qué la medida no es necesaria: “Hay visiones distintas en el Senado. Cuando fue Daniel Scioli candidato (a presidente en 2015) perdimos por el uno por ciento de los votos. Y lo anunciamos a las nueve de la noche. Más transparencia que eso”, subrayó. A lo que el legislador agregó: “ En la Argentina hay un nivel de transparencia muy fuerte. La boleta única es una idea que en algunas partes fracasó, como el voto electrónico, por la manipulación del sistema ”.

Luego de ser aprobado en Diputados, el proyecto de Boleta única llega al Senado, donde el Frente de Todos tiene mayoría (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

En la vereda opuesta, el salteño Miguel Nanni, autor del proyecto, sostiene por qué este sistema será beneficioso para el país. El diputado radical destacó que en las últimas elecciones con boleta partidarias no se utilizó el 95% de las mismas, lo cual también representa un desperdicio de papel. En la misma línea, Florencio Randazzo señaló: “Si bien el sistema electoral es fiable, no hay ninguna duda, no es menos cierto que hay robo de boletas, fiscales pagos, y que las las estructuras de quienes son gobierno tiene ventaja”.

Uruguay y Argentina son los dos únicos países de América Latina que todavía no utilizan la Boleta Única en sus comicios.

Lo cierto es que tanto los impulsores como detractores del proyecto tendrán que usar la calculadora para intentar determinar el resultado de una eventual votación en la cámara alta, ya que se espera que la definición sea extremadamente pareja.

Actualmente, el interbloque oficialista tiene 35 integrantes, a los que se le suman habitualmente tres aliados de Juntos Somos Río Negro, el Frente Renovador de la Concordia de Misiones y el bloque Hay Futuro. La oposición, en cambio, tiene 34 votos seguros y aspira a convencer a tres integrantes del oficialismo que recientemente expresaron su adhesión a la idea : el jujeño Guillermo Snopek, el correntino Carlos Espínola y el entrerriano Edgardo Kueider.

Además, el interbloque que encabeza el mendocino Alfredo Cornejo se ilusiona con que el rionegrino Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro, también vote a favor de la boleta única, tal como lo hicieron sus compañeros de partido en Diputados.

El camino en Diputados

Una coalición de bloques opositores logró dar media sanción al proyecto de Boleta Única de Papel con 132 votos en la Cámara de Diputados, a pesar del fuerte rechazo del Frente de Todos.

La mayoría se conformó con los votos de Juntos por el Cambio (115), el Interbloque Federal (8), Juntos Somos Río Negro (2), Avanza Libertad (2), La Libertad Avanza (2), Ser (2), y el Movimiento Popular Neuquino, (1). El oficialismo y los diputados de la izquierda no acompañaron.

El proyecto ahora será remitido al Senado, donde el Frente de Todos tiene mayoría. Cristina Kirchner rechaza la iniciativa pero tres miembros del oficialismo -el jujeño Guillermo Snopek, el correntino Carlos Espínola y el entrerriano Edgardo Kueider- en el pasado se han manifestado en favor de la implementación de la boleta única. Incluso no se descarta un eventual veto presidencial. La oposición también advierte que el proyecto podría ser “dormido” en comisión como ocurrió con la reforma electoral de 2016.

