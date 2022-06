Alfredo Cornejo: “Tenemos un deterioro social y económico muy fuerte, es un milagro que no haya implosionado el sistema político”

Alfredo Cornejo

El senador nacional de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, se refirió a la crisis que atraviesa Argentina y definió como “un milagro” que en este contexto de “deterioro social y económico”, “no haya implosionado el sistema político”.

En este marco, el legislador radical criticó la postura del Poder Ejecutivo y la interna del Frente de Todos, profundizada por la salida del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Para Cornejo, “Alberto Fernández desde el principio del Gobierno podría haber manejado la relación con Cristina Kirchner de otra forma”, ahora “viene retrocediendo en la relación” con la vicepresidenta y “la agenda del Gobierno es la agenda de ella”. “Los problemas económicos no solo no se resuelven sino que se agravan a pesar del contexto internacional favorable para las commodities, para la producción argentina y si hubiésemos tenido el gasoducto hubiésemos hecho bingo”, agregó.

“La guerra nos ha dado una oportunidad de vender gas y granos a precios muy por encima de lo que estaban tres años atrás y la estamos perdiendo”, lamentó. Con respecto al gasoducto, el ex gobernador de Mendoza dijo que “la oposición va a trabajar fuerte para que se mantenga en agenda y se haga”: “Por lo menos que esté listo en el invierno de 2024 que será el primer invierno del Gobierno que viene”.

Sobre la causa judicial que engloba al gasoducto a partir de las declaraciones de Kulfas y su entorno, Cornejo pidió que el juez Daniel Rafecas y los funcionarios judicial que participan “no paren la obra”: “Sería el colmo que ni siquiera el gobierno que viene herede el gasoducto hecho” .

En diálogo con TN, al ser consultado sobre potenciales candidaturas de cara al 2023, el senador radical advirtió primero que “tenemos un deterioro social y económico muy fuerte” que “es un milagro que no haya implosionado el sistema político como pasó en Perú y en Chile, en países más estables económicamente” . Con lo cual, “el foco hay que ponerlo allí, los que quieran ser candidatos a presidente tendrán que explicar muy bien cómo se saca este país adelante; no se soportan campañas electorales con consignas generalizadas, sin concreción, sin mostrar un sendero, si queremos recrear confianza”. “Ese debería ser el camino”, remarcó.

Mauricio Macri y Gerardo Morales

La interna de Juntos por el Cambio

Alfredo Cornejo también se refirió a la interna de la coalición opositora que tuvo su capítulo aparte esta semana con los cruces que mantuvieron el ex presidente Mauricio Macri y el titular de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales.

En sintonía con el resto de Juntos por el Cambio, el senador nacional buscó dejar atrás esta pelea, dar por concluido el tema y que no pase a mayores. En ese sentido, Cornejo remarcó que no pone el foco en las personas y que “percibe en el radicalismo una gran vocación de mantener Juntos por el Cambio como frente de representación popular” y que “también lo percibo en el PRO”. “No veo dirigentes tratando de dividir, pero sí creo que hay errores en algunas deliberaciones públicas que no contribuyen en la construcción de poder y alternancia que necesita la Argentina en el peor momento del gobierno con la crisis de Kulfas y la inflación alta” , opinó y enfatizó que la polémica entre Macri y Morales “quedó extemporánea”.

“Es un revisionismo que no contribuye a nada”, agregó en torno a las declaraciones del ex presidente de la Nación que calificó a Hipólito Yrigoyen como uno de los primeros líderes populistas de la región. “La historia me apasiona, pero hay que poner el foco en el programa, en la empatía, en representar a buena parte de los argentinos que están decepcionados con el gobierno y muchos de ellos tienen dudas con la oposición”, concluyó.

