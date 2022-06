Interna agitada: con una queja de Patricia Bullrich sobre la mesa, hoy habrá un nuevo almuerzo de los líderes del PRO

Los líderes del PRO volvieron a tener un almuerzo para bajar las tensiones internas

La máxima dirigencia del PRO mantendrá este jueves otro de los almuerzos convocados por Mauricio Macri para unificar criterios y bajar los niveles de tensión, aunque en este caso se tratará un tema que puede alterar la paz interna: la queja de Patricia Bullrich por la marginación de sus especialistas en la elaboración de las propuestas de gobierno en la Fundación Pensar.

La presidenta del PRO planteó sus críticas hace una semana durante otro almuerzo: según dijo, el diputado y economista Luciano Laspina, que trabaja en su equipo, no es tenido en cuenta en el diseño del programa económico que pilotea Hernán Lacunza, alineado con Horacio Rodríguez Larreta . No es el único caso en que el larretismo, de acuerdo con Bullrich, avanza sin el aval de su gente.

Por eso Macri pidió que Franco Moccia, el titular de la Fundación Pensar, que pertenece al PRO, se sume a la comida de hoy, a las 13, en un restaurante de Bolívar al 300, en el barrio porteño de Monserrat, para que explique cómo están trabajando los equipos técnicos en las propuestas para 2023.

Lacunza encabeza la tarea de los economistas del partido y todas las decisiones son consensuadas con los técnicos de las otras fundaciones de los partidos que integran Juntos por el Cambio: Alem (UCR), Hannah Arendt (CC) y Encuentro Federal (Encuentro Republicano Federal).

Mauricio Macri regresó al conurbano con una recorrida por Monte Chingolo

En la Fundación Pensar niegan que el trabajo que se realiza favorezca a algún sector interno y aseguran que “los planes se hacen para el que gane en el 2023, ya sea del PRO o de los otros partidos”. Incluso destacan que Lacunza y Laspina “trabajan juntos” en el diseño de las propuestas económicas y que en esa tarea están integrados todos los sectores internos del partido.

Desde el bullrichismo, sin embargo, deslizan que la Fundación Pensar “es más cercana” al jefe de Gobierno porteño y que por eso no toman en cuenta las ideas de los equipos técnicos de la titular del PRO, que coordina Alberto Förhig, ex secretario en el Ministerio de Seguridad en la gestión de Cambiemos.

Aun así, cerca de Bullrich están eufóricos por la presentación de los equipos de gobierno de anteayer con la presencia de Mauricio Macri, que fue interpretada como un respaldo a la jefa del PRO. En ese encuentro, en el Yacht Club de Olivos, la ex ministra dijo: “Esta vez vamos a ir a un cambio que sea para siempre. El primer día vamos a enviar tres leyes para desburocratizar, asegurar el imperio de la ley en todos los ámbitos y prohibirle al Banco Central emitir moneda para financiar al Estado”.

Macri, al hablar ante los 300 asistentes, dijo: “Tenemos que acordarnos de cómo éramos cuando arrancamos. Volver a mirarnos, reconocernos, entender, ir a la esencia original y corregir cosas que se nos fueron contagiando. Somos el cambio o no somos nada”.

Mauricio Macri, en la presentación de los equipos de gobierno de Patricia Bullrich

Luego, hizo una referencia a la polémica con el líder de la UCR, Gerardo Morales, luego de haber calificado a Hipólito Yrigoyen como el primer populista de la Argentina: “Hay que saber llevar a cabo el sistema de competencia constructivamente, para que el día después no hayamos cruzado una raya que no nos permita trabajar todos juntos. Si decimos que vamos a hacer un cambio en serio y en la previa nos matamos entre nosotros, ¿quién nos va a creer? La gente no es pelotuda”.

En los últimos almuerzos del PRO, Macri fijó una línea dura ante la dirigencia. El 9 de mayo, exigió que el partido “no se deje manejar por la UCR en el Congreso, como sucedió en las últimas votaciones” e incluso advirtió: “Tenemos que diferenciarnos y no seguir cayendo en la trampa del radicalismo”. Se refería al apoyo de Morales al proyecto de ley que fija el marco regulatorio del cannabis medicinal y cáñamo industrial, que los legisladores del PRO votaron en contra porque “tiene las características de un nuevo impuesto y favorecerá una mayor burocracia estatal”.

En la siguiente comida, el 30 de mayo, el ex presidente efectuó una dura advertencia por la sesión de la Legislatura bonaerense en la que se votó a Federico Thea, candidato del gobernador Kicillof, como nuevo titular del Tribunal de Cuentas y se aprobaron las designaciones de dirigentes del PRO y de la UCR en el directorio del Banco Provincia y en la Defensoría del Pueblo.

Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, en el último almuerzo de los líderes del PRO

“Hay que tener cuidado con algunas votaciones porque la gente está sensible. Con el gobierno de Alberto Fernández y de Axel Kicillof no tenemos nada que negociar”, sostuvo Macri.

El rol activo del ex mandatario tuvo un capítulo destacado con la recorrida que hizo ayer por el conurbano bonaerense de la mano del intendente de Lanús, Néstor Grindetti. Fue su regreso a la provincia de Buenos Aires desde que dejó el poder, en 2019, y concretó una incursión por Monte Chingolo como si estuviera en campaña: visitó comercios y una casa recuperada del narcotráfico.

Los organizadores de la vuelta al territorio bonaerense aseguran que fue “casi un experimento”: no se avisó a nadie sobre la presencia de Macri y se eligió “un lugar picante” para sondear la reacción de los vecinos. La respuesta sorprendió a todos: no recibió insultos ni agresiones en una caminata por esa zona de Lanús e incluso varios se acercaron para una selfie y “pedirle que volviera”.

En ese escenario, donde Macri parece casi lanzado a buscar su “segundo tiempo”, el nuevo almuerzo de los líderes del PRO suma un componente que puede volver a provocar intrigas y tensiones.

