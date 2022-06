Agustín Rossi se reunió con Manzur y pidió fortalecer el liderazgo del Presidente

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el nuevo titular de la AFI, Agustín Rossi

Oficializada su vuelta al gabinete nacional, esta vez a cargo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi mantuvo una reunión durante la mañana de hoy en la Casa Rosada con el jefe del Gabinete, Juan Manzur. Fue un encuentro para repasar los lineamientos básicos de la gestión en un área sensible. También para repensar el momento que vive el Frente de Todos en el gobierno.

”La potencialidad electoral de 2023 depende directamente del fortalecimiento de la gestión y eso conlleva al fortalecimiento del liderazgo del presidente y eso es lo que hago” , afirmó el dirigente santafesino ante los periodistas acreditados.

En casi una hora de reunión, que tuvo lugar en el despacho de Manzur, ambos hablaron de la “profesionalización de la AFI” y de que se seguirá “la línea que inició Cristina Caamaño (la anterior interventora del organismo)”.

También hubo tiempo para analizar la interna en la coalición oficialista. “Cristinistas y albertistas son definiciones tienen que ver con la coyuntura. No me entusiasma ninguna porque son definiciones que en general definen también al otro o no contienen al otro. Uno dice albertista y no incluye a Cristina. Uno se dice cristinista y no lo incluye a Alberto. Por eso cuando me preguntan y me dicen desde donde hablo digo que soy peronista, soy kirchnerista, categorías que tienen la validación de la historia, que ya tienen permanencia”, explicó Rossi.

Y agregó: “Significan algo. Usted dice soy peronista y sabe lo que dice. Con soy kirchnerista, pasa lo mismo. Sé que estuve a favor de derogar las AFJP, de la nacionalización de YPF, que acompañó a Néstor cuando bajaron los cuadros. Las otras son categorías coyunturales”.

Consultado por la unidad que se necesita para mantener las aspiraciones electorales del peronismo en 2023, Rossi sostuvo que “desde que empezó esa tensión yo claramente tuve una posición, estoy en el mismo lugar que en 2009 , después de la discusión de la 125 y de las elecciones parlamentarias de ese año, donde ustedes recuerdan que no nos fue bien. Se hablaba del pos kirchnerismo y de que se había terminado la época de Néstor y de Cristina. La única posibilidad era apoyar la gestión y el liderazgo de Cristina para ganar en 2011. Ahora estoy parado en el mismo lugar del Frente de Todos. La potencialidad electoral de 2023 depende directamente del fortalecimiento de la gestión y eso conlleva al fortalecimiento del liderazgo del presidente y eso es lo que hago”.

Alberto Fernández y Agustín Rossi

El ex titular de la cartera de Defensa (lugar que dejó tras los recambios en el Gabinete en septiembre de 2021), también señaló que “la unidad es una condición necesaria. Quizás no sea una condición suficiente, pero sí para llegar competitivamente al 2023. Todos los integrantes del Frente de Todos nos entusiasmamos mucho y bien y vivimos como un soplo de aire fresco la fotografía del viernes en el centenario de YPF. Creo que las decisiones que el Presidente tomó posteriormente tiene que ver con preservar ese clima. Pasan muchas cosas al mismo tiempo en la Argentina y en el peronismo también. Es la primera experiencia de coalición y estamos haciendo los primeros palotes cuando se tiene la primera experiencia”.

Como ejemplo citó lo que ocurrió en otros países de la región como Uruguay y Chile. “Tabaré Vázquez y Pepe Mujica no pensaban lo mismo pero fueron los dos presidentes por el Frente Amplio. La concertación chilena también dio presidentes democristianos como (Patricio) Ailwyn y (Eduardo) Frei y socialistas como (Ricardo) Lagos y (Michelle) Bachelet. El viernes no es que se superaron todas las diferencias pero se empezó a encontrar un camino más dialogado, una forma más dialogada de expresarlas, las coaliciones tienen que aprender a convivir con las diferencias. Me parece que este es el desafío que tiene el Frente de Todos”.

El reemplazante de Cristina Caamaño en la AFI explicó, además, que se está trabajando “en el proyecto de ley de inteligencia”. Y agregó que “actualmente ya lo tiene la secretaría de Legal y Técnica y se verá cuando se manda al Congreso”.

Fue muy duro cuando se refirió a una de las causas en las que trabajó con Caamaño cuando estaba en Defensa. Sobre el hundimiento del ARA San Juan afirmó que “(Mauricio) Macri es responsable porque utilizó esa acción de espionaje con los familiares de las víctimas del ARA San Juan. Mujeres que habían perdido a sus esposos”.

Acerca del proyecto de ley sobre Boleta Única que anoche tuvo media sanción en Diputados opinó que “en la lista sábana uno ve la cantidad de candidatos o sea que no tiene absolutamente nada que ver” y además “no es más cómodo y no es más barato”.

”Se gasta mucho más plata en las campañas electorales porque la realidad es que como cada una de las categorías funcionan en forma independiente, cada categoría tiene que hacer su propia campaña”, amplió y agregó que de esa forma se “favorece al candidato más conocido y no al mejor candidato”.

“ Quiero felicitar a nuestros diputados porque fijaron con mucha claridad la posición política de nuestro espacio político, independientemente de que se sabía que era una votación que se perdía, y dieron muchísimas argumentaciones de un tema que está absolutamente mal planteado ”, concluyó Rossi.

