Matías Kulfas irá a Casa Rosada a presentarle su renuncia a Alberto Fernández

Matías Kulfas presentará este lunes su renuncia

Matías Kulfas transita sus últimas horas como ministro de Desarrollo Productivo luego de su enfrentamiento con Cristina Kirchner. Este lunes tiene previsto ir a Casa Rosada a presentar en mano su renuncia formal ante el presidente Alberto Fernández. Es posible que se encuentre con su sucesor, Daniel Scioli, con quien ya se comunicó para encarar una transición ordenada en medio del clima de tensión que reina en la constante interna en la que está sumergido el Frente de Todos.

El discurso de la vicepresidenta, la información en off desde la cartera de Producción sobre irregularidades en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner, y el tuit de CFK conformaron el vendaval que propició la salida de Kulfas, luego del acto por los 100 años de YPF.

“Armaron un pliego de licitación a la medida de Techint y de la chapa que el grupo fabrica en Brasil, de 33 mm de espesor. Si en lugar de poner esa especificación hubieran puesto 31 mm, como son los gasoductos en Europa, se podría haber provisto caños desde otra firma que produce en Villa Constitución (Laminados Industriales SA). La Secretaría de Industria debía intervenir más activamente en el tema, pero el presidente de Ieasa, (Agustín) Gerez, dijo que si no respondían en el acto se caía la licitación y no llegaban con los tiempos. Y también adjudicaron la provisión de válvulas a una empresa importadora en lugar de a un fabricante argentino que ofrecía precios y condiciones similares, incumpliendo el compre nacional. En definitiva, los que están usando incorrectamente la lapicera son los funcionarios de Cristina”, aseguraba el chat que llegó del entorno del saliente ministro de Desarrollo Productivo, contestando al discurso de la vicepresidenta.

Su contenido era casi idéntico a las declaraciones hechas por el propio Kulfas cuando abandonaba Tecnópolis.

Por Twitter, y sin nombrarlo, Cristina Kirchner lo acusó al ministro de haber orquestado una operación política en su contra. “Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso.”, manifestó la vicepresidenta.

Cristina Kirchner y Alberto Fernández (Franco Fafasuli)

“Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por @CFKArgentina. El debate que debamos dar, démoslo con responsabilidad” , respaldó Alberto Fernández sentenciando el final del funcionario en el Gabinete Nacional.

Este domingo Kulfas redactó el texto de la renuncia que le presentará este lunes al Presidente y habló con los ministros. Entre las conversaciones que mantuvo, se puso en contacto con Daniel Scioli para organizar la transición. Hasta anoche a última hora no se descartaba que ambos mantengan una reunión: se conocen muy bien y trabajaron en sintonía estos años en los que Kulfas dirigió la cartera de Producción y Scioli desempeñaba su labor como embajador en Brasil.

Daniel Scioli asumirá luego de que Alberto Fernández regrese de Estados Unidos

Por su parte, el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires asumirá en el Ministerio de Desarrollo Productivo una vez que Alberto Fernández regrese de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Mientras tanto, Scioli viajará a Brasil a despedirse de Jair Bolsonaro y hacer un cierre ordenado en la embajada argentina.

Fernández pierde a otro de sus funcionarios pero lo reemplaza con un dirigente de estrecha confianza a quien le valoran en Casa Rosada el hecho de estar acostumbrado a lidiar con CFK.

