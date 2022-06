El Gobierno puede avanzar con la ampliación de la Corte en el Senado, pero la traba serían los nombramientos

Por qué Alberto Fernández eligió a Daniel Scioli como reemplazo de Matías Kulfas al frente del Ministerio de Producción

La decisión no se esperaba para esta semana, pero no sorprendió en el Gobierno. Mantienen una relación de larga data, que se afianzó durante el recalentamiento de las internas entre el Presidente y Cristina Kirchner. Tiene el visto bueno del Instituto Patria y no será vetado