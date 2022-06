La dura crítica de Alfredo Cornejo a Alberto Fernández: “Es débil de carácter, débil político”

El senador Alfredo Cornejo

El senador de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, se refirió a la posibilidad de que tanto el oficialismo como la oposición sellen un gran acuerdo nacional para fijar determinadas pautas que sirvan para enderezar el rumbo de la Argentina. Sin embargo, considera que Cristina Kirchner es un impedimento para alcanzar consensos y Alberto Fernández carece de carácter para enfrentar a su vicepresidenta.

“Mientras esté Cristina con su relato, el resto de los actores se corren de un acuerdo”, señaló el ex gobernador de Mendoza quien recordó que al comienzo del gobierno de Cambiemos, en 2015, Mauricio Macri y Sergio Massa comenzaron acordando -ejemplificó que el ex presidente “lo llevó al Foro Económico de Davos”- y que “una parte del peronismo cumplió en acordar en ese momento”. “Luego se cayó, por impericia de nuestro gobierno y porque al no tener resultados económicos rápidos, la presión de Cristina y su discurso fue corriendo a gente del peronismo”, continuó.

Si bien considera que “en 2023 va a haber una nueva oportunidad”, al ser consultado por la posibilidad de llegar a un acuerdo con el jefe de Estado, respondió: “Sí, podría pero Alberto es débil de carácter, débil político, débil para enfrentar estos temas” .

“Al principio pensé que a Cristina le iba a decir ‘tus problemas judiciales dejémoslos para más adelante, permitime que arregle la economía porque sino tus problemas judiciales no se resuelven’, y no lo hizo”, criticó. “Pensé que iba a ser inteligente”, fustigó.

Cornejo: "Alberto Fernández es débil de carácter, débil político"

Más allá de los cuestionamientos de la oposición, Cristina Kirchner continuará actuando en política y representando un porcentaje importante de la sociedad, al menos por los próximos años. Pero para Cornejo, no es lo mismo “una Cristina aislada y otra una Cristina influyente”. En ese sentido, volvió a recordar que “en 2015 quedó aislada y se permitieron acuerdos con el peronismo”, pero “en 2018, cuando a Macri le empiezan a dar mal los números y empieza a tener problemas de no poder seguir financiando el déficit, Cristina empezó a ser influyente sobre el peronismo no kirchnerista”.

En sintonía con el ala más dura de la oposición, ratificó que “no negociaría con el kirchnerismo”, pero mantiene una puerta abierta hacia determinados actores del peronismo.“Juan Manuel Urtubey es una persona que creo que tiene más coincidencias con nosotros que con Cristina; Juan Schiaretti, ¿por qué no?”, ejemplificó.

Cornejo también fue consultado por la figura de Javier Milei, a la que gran parte de la Unión Cívica Radical rechaza. “Nadie es un límite”, marcó el senador pero aclaró que “Milei está sobrevalorado”: “Es la expresión de votos bronca, votos castigo, la antipolítica, más que la expresión de ideas liberales” . “No he escuchado ninguna idea que sea aplicable”, agregó sobre el economista libertario.

Cornejo: "Milei está sobrevalorado. No le he escuchado ninguna idea que sea aplicable" (REUTERS)

El presidente del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio remarcó que “Argentina necesita una liga de moderados”, pero volvió a poner a la vicepresidenta como un estorbo de cualquier potencial acuerdo con otros dirigentes: “Perturba todos los nombres”. “En la medida que Cristina siga siendo influyente en el sistema político nos enferma a todos, nos intoxica”, enfatizó.

De cara a 2023, señaló las ideas que debería aplicar un nuevo gobierno: “Hay que conseguir consenso para achicar el Estado; hay que sacar ministerios, eliminar organismos; modificar las relaciones laborales; una reforma fiscal”.

Por último se refirió a la disputa entre las provincias y el Gobierno porteño por el reparto de subsidios y la coparticipación. Pese a haber manejado el Poder Ejecutivo de Mendoza, sostuvo que se trata de “una postura política” de los gobernadores que “se la agarran con Larreta y CABA pero al que se está subsidiando por demás es al AMBA en su conjunto”. “El tema es si el gobierno nacional está dispuesto a sacarle los subsidios a buena parte del conurbano bonaerense”, opinó y agregó que “los gobiernos nacionales de los últimos 20 años tienen el foco puesto en el AMBA”.





SEGUIR LEYENDO: