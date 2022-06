Carlos Melconian: “Martín Guzmán va hacia donde puede; este periodo es de sobrevivencia”

El ex funcionario opinó sobre la política que lleva adelante el Gobierno para frenar la inflación

El ex director del Banco Nación Carlos Melconian se refirió este jueves al rol del ministro de Economía Martín Guzmán, en medio de las tensiones en el oficialismo por su desempeño y por la inflación que no cede, y consideró que el funcionario “va hacia donde puede” en un contexto en el que la Argentina atraviesa por lo que denominó como un “periodo de sobrevivencia”.

Tan solo un día después de que la diputada del Frente de Todos Cecilia Moreau volviera a encender la interna en la coalición al considerar que el titular del Palacio de Hacienda “cumplió una etapa cuando se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”, Melconian dio su visión al respecto.

Al participar del programa Verdad-Consecuencia, que se emite por el canal TN, el presidente del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) sostuvo que el Gobierno “tiene de socia a la inflación” porque “licúa” algunos de los gastos que tiene, pero advirtió que “tirar de esa piola es muy peligroso”.

“Y Guzmán no es que la maneje o no, se le escapa. Yo siempre he hablado de manera frontal sobre el ministro y su performance, pero ahora está ahí, ¿a quién responde? ¿A quién apoya? ¿Qué maneja? El día de mañana se levanta y arranca para donde puede. Este periodo es de sobrevivencia, de durabilidad, y se inició el 15 de noviembre, porque el 14 fue la elección” , analizó.

Martín Guzmán es uno de los funcionarios más cuestionados por un sector del oficialismo (REUTERS/Agustin Marcarian)

Por otra parte, señaló que el acuerdo con el FMI “es un programa por resignación y compromiso por parte de ambas partes”, pero aseguró que “nunca nadie puso mucha esperanza” en que la Argentina cumpla con los objetivos que se fijaron.

“Son tres metas: la fiscal, que se va a exceder, y habrá que ver ahí si el nivel de complicidad encuentra un lugar para perdonar y hacer lo que mal se llama desembolso; luego la monetaria, que es la contracara de la fiscal, porque el agujero se resuelve emitiendo, y después está la externa, que es a la que siempre se le tiene miedo, porque tiene que ver con acumular reservas o no, y hoy entrás al Tesoro y las reservas son negativas”, advirtió.

En este sentido, Melconian remarcó que “el tema es si el desvío (de los objetivos” es normal o es escandaloso”, pero destacó que actualmente “está en el medio, no es tan grave como para llegar inflacionariamente a los tres dígitos”.

Sobre este punto, el economista consideró que el aumento sostenido de precios en el país “no está fundamentado ni en Ucrania ni en el trigo ni en el pan, sino en el “modelo macroeconómico”.

“La inflación como un todo, en el concepto anual, estructural, yo creo que va a subir, no a bajar, porque es un fenómeno que para explicar si baja o sube hay que entender los fundamentos que la sostienen, que son el déficit fiscal y la emisión monetaria”, precisó.

Carlos Melconian también habló sobre el acuerdo con el FMI (REUTERS/Yuri Gripas)

Además, remarcó que la situación es complicada porque la Argentina “es un país trabado, obstaculizado, sin salida” que “en dos años va a exportar 160 mil millones de dólares y las reservas suben cero” porque “también hay un récord de salida” de divisas.

“Acá la pregunta es si vas a estar obligado a encarecer la importación y generar más exportación, que en criollo es que el atraso cambiario en el que incurriste en el momento electoral al devaluar por debajo de la inflación, no te va a implicar un saltito”, agregó.

Por último, el ex director del Banco Nación volvió a rechazar la idea de una dolarización y se refirió al diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, que es uno de los principales dirigentes que la impulsa, a quien calificó como “alguien que entiende de economía”, pero que habla “quizás más desde la ciencia que desde lo práctico”.





