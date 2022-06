Fuerte debate sobre el uso de las armas: “Si no me defiende el Estado, qué querés que haga”

Sergio Berni rechazó la libre tenencia de armas

Frente los hechos de inseguridad tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia, el diputado Javier Milei insiste en la libre portación de armas. La postura impulsó un fuerte debate donde diversos factores entran en juego para abordar la temática. Mientras el Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, Christian Castillo del Frente de Izquierda y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni rechazan liberar el uso de armas, el peluquero Fabio Cuggini manifestó una postura a favor y responsabilizó al Estado por los distintos homicidios que se producen en hechos delictivos.

Pese a la reciente masacre en una escuela de Texas, el líder de La Libertad Avanza mantiene su postura a favor de la libre tenencia de armas tal cómo existe en Estados Unidos. A partir de dicha postura, diferentes referentes políticos manifestaron su postura y se enfrentaron a Cuggini, quién luego de haber sufrido tres secuestros exprés, consideró que es necesario contar con un arma para autodefenderse.

De manera contundente, Cuggini acusó a los políticos porque “se convirtieron en más corruptos y asesinos por homicidio igual que los militares porque la seguridad depende del Estado Nacional”. Dado que en el pasado fue víctima de tres secuestros que incluyó un gatillazo en la cabeza, el peluquero se mostró a favor del uso de armas en la población y remarcó que “si estoy armado los cago a tiros. El Estado no me soluciona nada”. Por eso, planteó que “si no me defiende el Estado, qué querés que haga”.

En ese marco, planteó que “en democracia hay más muertos que en la época de la dictadura” y responsabilizó al Estado por no resolver la inseguridad. Pese a los cuestionamientos, Berni aseguró que los delitos “del 2000 para acá viene bajando permanentemente” y cuestionó el pedido de liberar la portación dado que “la Argentina no tiene una cultura del uso de arma de fuego para la seguridad”, tal y cómo ocurre en Estados Unidos. A su vez, remarcó que “en Argentina el que quiere tener arma la compra, se registra como legítimo usuario, hace el trámite en la ANAC y le dan la credencial. Hay 900 mil legítimos usuarios”.

En cuanto a los casos de gatillo fácil, Berni planteó que los mismos corresponden al “delito amateur” cometido por quienes se inician en las acciones delictivas y no saben cómo resolver una situación por “falta de experiencia”. A su vez, el ministro remarcó más allá de debatir sobre la libre portación de armas, es necesario discutir “por qué las armas que tenemos en los delitos provienen del uso legal”. En ese marco, remarcó que el reclamo generalizado de la población es que la justicia funcione. “Los países que mejor seguridad tienen no son los que más policías tienen sino donde la justicia funciona bien”, sostuvo.

En el debate realizado en “A dos voces”, D’Alessandro se sumó en coincidencia a la postura de Berni al sostener que “no cualquiera está en condiciones de tener un arma” y planteó que la población del país “no está preparada culturalmente para tener armas. Cuando introducís un arma, una simple pelea de vecinos puede terminar mal, los accidentes en las casa”. Por eso, remarcó que “bajo ningún punto de vista la libre portación”.

En el mismo sentido, Castillo cuestionó a Milei al remarcar que “no se entiende” su postura y “denota ignorancia de lo que pasa en el país. Cómo está ligado a la derecha republicana estadounidense trata de trasladar ese panorama como si fuese la problemática local y dice cosas que no se corresponde con lo que ocurre”, plateó.

A su vez, se enfrentó a Cuggini al indicar que pertenece a un sector político libertario “que piensa que hay que tirar primero y preguntar después”. De hecho, lo acusó por mantener un discurso donde “está intimando a que la practica del gatillo fácil se multipliquen”. De esa manera, se sumó al rechazo de la libre portación de armas y al igual que los ministros, consideró que es necesario abordar la inseguridad de manera integral y teniendo en cuenta las distintas áreas sociopolíticas.





