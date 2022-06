El juez Lijo pedirá informes al Ministerio de Desarrollo Social por los fondos enviados a las cooperativas de Quilmes

Mayra Mendoza está siendo investigada por desvío de fondos

El juez Ariel Lijo activará hoy varias medidas de prueba en el marco de la causa que investiga un presunto desvío de fondos a una serie de cooperativas vinculadas a ex funcionarios de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, el magistrado pedirá informes el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que administra esos fondos. También solicitará datos al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) sobre la constitución de la cooperativas en la mira.

Esa causa se inició por la denuncia del abogado Santiago Dupuy de Lome a raíz de una investigación publicada en el sitio El Disenso que aseguraba que “fondos nacionales que se le entregan al municipio de Quilmes se utilizan para pagarle a cooperativas” ligadas a funcionarios de ese municipio. Según la denuncia, las tres cooperativas involucradas son “De Trabajo La Estrella Limitada”, “De Trabajo Unión de Azul Limitada” y “De Trabajo Progreso Limitada”. En total, las tres habrían recibido unos 535 millones entre 2020 y febrero de este año.

El 6 de mayo, el fiscal Ramiro González imputó a Mayra Mendoza; al ex subsecretario de Hábitat del municipio Sebastián Raspa, que estaría vinculado a la Cooperativa “La Estrella” y a la Federación de Cooperativas de Trabajo 1 de Mayo Ltda; a Martín Bordalejo, un abogado y ex funcionario de Quilmes que sería titular de sociedades y cuentas off shore; al contador José Alejandro Scozzari, Romina Cangelosi, Alejandro Gandulfo y Cecilia Soler.

A todos les atribuyó los presuntos delitos de malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con la función pública, con la posibilidad de ampliar las acusaciones a otras maniobras como lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

En ese primer requerimiento, el fiscal solicitó medidas de prueba como la compulsa del padrón de entidades del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, en donde están registradas todas las cooperativas, informes al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y los datos sobre las cooperativas denunciadas en este caso. También se pidió informes a la Inspección General de Justicia y a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.

Ariel Lijo (Adrián Escandar)

La semana pasada, el fiscal Gonzalez amplió la imputación contra la intendenta de Quilmes y sumó a otros imputados: Claudio Hernán Carbone (Secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Quilmes), Paul Brian O ́Shanghnessy (Subsecretario de Producción y Empleo de la Municipalidad de Quilmes), Cesar Sebastián Daer (ex marido de Mayra Mendoza) y Anabella Galvan, quien trabajaría en la municipalidad de Quilmes.

En ese requerimiento, el fiscal pidió que recabe documentación de una serie de firmas vinculadas a los imputados: “Sur II SRL”, “Encontrar SA”, “Antigua Tierra SRL”, “Totalcon SA”, “Materyale SA”, “4Ter SA”, “Black Corp SA”; “Agente Central SAS”; “Human Constant SAS”, “Canton Tower Gestiones Integrales SAS”, “Pesquera Sin Límite SRL” y “Co Marfil SA”.

Lijo decidió concentrar su investigación en el manejo de los fondos entregados por el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Juan Zabaleta. “Parte de los fondos van de manera directa a las cooperativas y otra parte del dinero pasa por el Municipio, que luego adjudica”, explicó una fuente oficial.

En tanto, el juez federal de Quilmes Luis Armella apuntará a las contrataciones con las cooperativas de Quilmes y al supuesto desvío. Esa última causa se inició a partir de una auto denuncia de la intendenta de Quilmes.

Las cooperativas investigadas fueron contratadas para brindar los servicios de “recolección de residuos”, “puesta en valor y embellecimiento de los espacios públicos”, “fumigación y control de plagas”, “adquisición de plantas ornamentales”, y “mantenimiento de plazas”, entre otros. Sin embargo, se sospecha que gran parte del dinero fue desviado para otros fines.

El viernes, la intendenta de La Cámpora salió a denunciar una “operación mediática” en su contra. “Con mentiras buscan ensuciarnos y obstaculizar el trabajo que venimos realizando. Esta operación mediática no es la primera ni será la última, por eso quiero sostener este modo de contacto directo con mis vecinos, como cuando nos vemos en las reuniones vecinales”, dijo en un video y en un hilo de Twitter.

A su vez, desmintió la supuesta fuga de dinero a cuentas en el exterior: “ Es falso que la plata de los contribuyentes de Quilmes fue a parar a EE.UU. Yo no tuve ni tengo una cuenta en el exterior. Todos mis bienes están en Argentina y declarados desde el año 2009″.

Luego de ese video, Mendoza recibió el apoyo político del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de otras figuras del camporismo. “Quiero hacer este comentario a los que se dedican a mentir y difamar a Mayra. El ataque se inició los primeros días de su gestión. Les quiero pedir a los que atacan o inventan, que se den una vueltita por Quilmes, y que vean cómo Mayra está dando vuelta la vida a los vecinos en todas las áreas. Después de cuatro años de abandono, que nadie vino de lo que pasaba, vemos un municipio que se está moviendo“, sostuvo Kicillof.

