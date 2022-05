Horacio Rodríguez Larreta: “No puede ser que nuestros aliados sean Venezuela y Cuba, países donde no se respetan los Derechos Humanos”

Larreta le envió un mensaje al presidente Alberto Fernández

El jefe de gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a lamentar los estrechos vínculos que el Gobierno de Alberto Fernández mantiene con sus pares de Venezuela y Cuba, en momentos donde se debate la participación de la Argentina en la Cumbre de las Américas.

“La política exterior de la Argentina es una muestra de las contradicciones de este Gobierno. Acá se necesita todo lo contrario. Lo que tenemos que generar es confianza, credibilidad y relaciones a largo plazo”, señaló y planteó actitudes ambiguas respecto a la invasión de Rusia a Ucrania.

Larreta ratificó la importancia de “tomar decisiones estratégicas, buscar relacionarnos con países que pueden comprar nuestros productos e invertir en la Argentina, pero también con el mundo democrático”.

“ No puede ser que nuestros aliados sean Venezuela y Cuba, países en los que no se respetan los Derechos Humanos de manera ostensible . Tampoco puede ser el titubeo que tuvo el gobierno respecto de Rusia y su invasión a Ucrania. No lo condenó al principio, dudaron”, insistió el jefe de Gobierno en momentos donde se conoció que Alberto Fernández tomó la decisión de concurrir al foro regional tras dialogar con López Obrador y Nicolás Maduro y evaluar los costos geopolíticos que podía causar su ausencia en la relación bilateral con Estados Unidos.

Finalmente, Rodríguez Larreta criticó la falta de una estrategia de inserción en el mundo y reiteró que “en política exterior hay que generar confianza” y lanzó que “al Gobierno argentino le falta coherencia” en esta materia.

Durante el fin de semana trascendió que la Argentina podría organizar una reunión de la CELAC en Los Angeles, en paralelo a la Cumbre de las Américas. Sin una confirmación clara sobre este cónclave pero con el respaldo político de los países miembros (y excluidos por la Casa Blanca), Alberto Fernández decidió viajar EEUU para explicar su posición respecto a la situación en la región y cuestionar la agenda de la administración demócrata en América Latina.

CABA tiene el 75% del territorio con videovigilancia

Larreta encabezó esta mañana una conferencia de prensa junto a Jorge Macri, ministro de Gobierno, el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, y el jefe de la Policía de la Ciudad .

El jefe de Gobierno destacó que cuenta con el 75% de la ciudad con sistema de videovigilada . Además, adelantó que analizan integrar los dispositivos privados de empresas, bancos, grandes supermercados y hasta de viviendas familiares para utilizar las imágenes en tiempo real, en caso de ser necesario.

Larreta se centró en la importancia de tener un plan de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. “Miramos de frente a la seguridad. Para nosotros es prioridad. Tenemos el compromiso de enfrentar a los delincuentes sin nadie que ponga en riesgo su vida . Por eso es tan importante que los policías estén cerca de la gente. Tenemos la distribución del mapa del delito. Pero también sabemos que la presencia física no es la única herramienta. Tenemos que complementarla con tecnología”.

Y agregó: “Por eso es muy importante este sistema de videovigilancia. Un 75% es una cobertura altísima. Las cámaras generan un efecto disuasivo. Y eso está comprobado que donde hay cámaras hay menos delito . Queremos llegar con las cámaras a todos los barrios de la Ciudad. Los delincuentes ya no tengan por donde esconderse, por donde escaparse. Estamos cuidando a la gente y que los delincuentes estén donde tengan que estar, que estén presos”, concluyó.

Larreta brindó detalles sobre el Plan Integral de Videovigilancia para el combate del delito

Cronología del aumento de las cámaras de videovigilancia

Entre 2016 y 2019 se alcanzaron las 10 mil cámaras, distribuidas en la vía pública, la Red de Subtes y distintas líneas de colectivos.

Enero 2021:

📌Cámaras totales: 10.128

📌Cobertura del territorio porteño: 56%

Mayo 2022:

📌Cámaras totales: 15 mil

📌Cobertura del territorio porteño: 75%

