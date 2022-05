Gil Lavedra asumirá hoy como presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal

Ricardo Gil Lavedra (archivo/Franco Fafassuli)

El ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra asumirá hoy al frente de Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en un acto que se llevará en el salón auditorio de Avenida Corrientes 1441. Las elecciones se realizaron hace un mes, cuando el ex camarista se impuso al candidato Jorge Rizzo, líder de la agrupación “Gente de Derecho” que comandó ese organismo durante 16 años.

Gil Lavedra llega en nombre del espacio denominado “Unidad en Defensa de la Democracia” que nuclea a las agrupaciones Abogados de la Ciudad, Abogados del Fuero, Abogados en Acción, Abogados Esenciales, Encuentro de Abogados Independientes, Abogados x Argentina, Confluencia de Abogados en Evolución, Justa Causa, Abogados de Pie, Será Justicia, Cambio Pluralista, Presencia y Acción y Bloque Constitucional.

Según sus asesores, se tratará de un “verdadero cambio de época” en busca de “un nuevo tiempo con eje en la pluralidad y diversidad de miradas”. “En la lista confluimos peronistas, conservadores, desarrollistas, socialistas, liberales, y naturalmente, radicales como yo. La representación de los abogados y abogadas debe ser necesariamente plural, porque hay ideas políticas distintas, pero un interés común que es el profesional. Ahí debemos concentrarnos”, había enfatizado el dirigente en diálogo con Infobae.

De acuerdo al cronograma, durante la mañana asumían los integrantes suplentes y titulares de la Asamblea de Delegados y por la tarde, a partir de las 16:30, será el turno de la entrega de diplomas que acredite la condición de los vocales suplentes y titulares del Tribunal de Disciplina. Finalmente, desde las 19, asumirán los integrantes del Consejo Directivo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

De las elecciones en el Colegio de Abogados participaron 18617 matriculados, más del 26% de los habilitados para votar. La Lista 67 - Unidad en defensa de la Abogacía que encabezó Gil Lavedra- triunfó con 9.063 sufragios (48,9%). El segundo lugar fue para la lista Gente de Derecho con el 43% de los votos; en tanto, la fuerza Espacio Abierto se quedó con el tercer lugar con el 8% de los sufragios de los letrados matriculados. “Se trató de una elección histórica. Aún con las dificultades y demoras propias a la pandemia, la convocatoria fue amplia y los resultados superaron la concurrencia de años anteriores”, recordó el excamarista que juzgó a las Juntas Militares.

Los comicios tendrían que haberse realizado en 2020, pero por la pandemia de COVID-19 fueron postergados hasta este momento. Por primera vez, se realizó de forma “desdoblada” entre un martes y un jueves en la sede del organismo y el Centro Cultural General San Martín.

La elección no estuvo ajena a la política. Gil Lavedra se presentó acompañado por el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Juan Pablo Más Vélez; el ex secretario Legal y Técnico de la presidencia de Mauricio Macri, Pablo Clusellas; el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia en la gestión de Germán Garavano, Martín Casares, y el ex jefe de fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, Luis Cevasco. En tanto, Rizzo fue acompañado por el ex juez Mario Filozof, el abogado Marcelo Parrilli y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez.; lo acompañaron también distintos abogados que impulsan causas contra el macrismo como Maximiliano Rusconi, Alejandro Rúa y Valeria Carreras. Precisamente, la entidad se convirtió en querellante en la causa por el denominado espionaje macrista, el expediente que nació en Lomas de Zamora y que ahora está radicado en Comodoro Py.

