Cerraron la causa contra el juez que no podía acercarse a una colega tras una denuncia por violencia de género

María Soledad Gennari y Germán Busamia

La causa fue insólita y su cierre también. Una jueza del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén había denunciado a un colega por violencia de género sobre el que se había fijado una restricción de acercamiento. Ahora, esa denuncia fue archivada con el aval de la magistrada que la había presentado que priorizó “el cumplimiento de su función y trabajar en pos de un mejor servicio de justicia”.

El conflicto tuvo un impacto institucional tan alto que la denuncia nunca se llegó a tramitar y la resolvió directamente el TSJ. Hasta medió un ex gobernador de la provincia que públicamente pidió que no se hable más del tema.

Todo se inició el 11 de mayo en la reunión de acuerdos que tuvieron los jueces del tribunal. Después de esa reunión la magistrada María Soledad Gennari, titular de la Oficina de la Mujer del TSJ, denunció por violencia de género a su colega Germán Busamia. La jueza dijo que tuvo una actitud despectiva respecto a la posibilidad de que las personas que trabajan en el Poder Judicial puedan elegir cómo ser identificadas por su género.

Según la denuncia de Gennari, Busamia dijo que era inútil avanzar en esa línea porque había una mujer trans que los criticaba duramente en los medios. “Ante la brutalidad, crueldad e indignidad del comentario realizado, comencé a experimentar una suerte de taquicardia. Continué hablando un poco, y volví sobre el tema, preguntándole: ‘¿Vos crees entonces que es inútil dispensar un trato con debida diligencia hacia las mujeres trans?’, a lo que él respondió que sí, que había que tratar a TODOS por igual”, relató Gennari en su denuncia.

Otro punto que la jueza señaló en su denuncia es que su colega la acusó de no trabajar. Gennari sufrió un pico de presión por lo que tuvo que ser internada. Después de la denuncia, el fiscal general José Gerez -que estaba en la reunión- tomó medidas. Le ordenó a Busamia que se que abstenga de tener cualquier tipo de contacto con Gennari y de “incurrir en actitudes y conductas agresivas, inapropiadas, descalificadoras y ofensivas”.

El caso era inédito e insólito. Pero la denuncia por violencia de género no prosperó. Pasó por tres jueces laborales -la denuncia era por violencia laboral por razones de género- de los cuáles los dos primeros se excusaron de intervenir. El tercero entendió que no era un tema de violencia laboral, sino un conflicto entre pares por cuestiones laborales y mandó la causa al TSJ.

La política no fue ajena al conflicto. El ex gobernador de la provincia Jorge Sapag, uno de los referentes del Movimiento Popular Neuquino, que gobierna la provincia ininterrumpidamente desde el regreso de la democracia en 1983, habló públicamente del caso. “ Lo que puedo decir desde mi experiencia como dirigente es que todas estas diferencias se diriman en los ámbitos que están planteadas ahora, que es la Justicia, y no a nivel mediático. No se hable más del tema a través de las redes, de los medios de difusión, de las radios, de los diarios, sino en los ámbitos que se tiene que hablar”, dijo en declaraciones a medios de la provincia.

La resolución con la que se cerró la denuncia

Los dichos de Sapag no fueron institucionales, sino políticos. Gennari fue asesora general durante su gobernación y Sapag la propuso para integrar el TSJ de la provincia. Antes, la ahora jueza fue diputada por el MPN. Por su parte, Busamia antes de asumir en el TSJ era afiliado al MPN. Llegó al cargo en 2018 a propuesta del actual gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez. Cuando Busamia asumió en el máximo tribunal quien le tomó juramento fue Gennari.

Con la causa en el TSJ, su presidente, Evaldo Moya, convocó a los restantes integrantes Alfredo Elosú Larumbe, Gustavo Mazieres y la defensora general Vanina Merlo a una reunión el martes pasado. En un acta, a la que accedió Infobae, describieron cómo ocurrieron los hechos. “ En el entendimiento que lo ahí sucedido puede generar diversas interpretaciones producto de la subjetividad de la mirada de cada observador, los presentes deciden elaborar una descripción objetiva de lo acaecido en la mencionada reunión” , señalaron los magistrados en esa resolución en la que relataron lo que había ocurrido.

Los jueces y la defensora hicieron pasar de a uno, sin cruzarse, a Busamia y a Gennari. El primero dijo que “no ejerció ningún tipo de violencia” contra su colega y que la función como jueces “debe incluir la posibilidad de tener miradas disímiles sobre la diversidad de temas, como así también poder expresarlas en marco de las deliberaciones que se producen en los acuerdos administrativos”. También señaló que no incurrió en “actos discriminatorios, agresivos, inapropiados o descalificantes” hacia Gennari. Esta fue la primera vez que Busamia se expresó sobre el tema porque cuando intervinieron los jueces laborales no fue citado a hacer un descargo.

Luego ingresó Gennari. La jueza, luego de escuchar el relato de los hechos, dijo que es “una descripción subjetiva que no tiene en cuenta el contexto” pero que entiende que debe primar “el cumplimiento de su función y trabajar en pos de un mejor servicio de justicia”.

El acta señala que la magistrada “entiende que tanto ella como el resto de los miembros del Tribunal Superior de Justicia deben aunar esfuerzos por superar las eventuales diferencias que se generan en el marco de la función, y que en tal sentido procede en este acto a dejar sin efecto la denuncia efectuada”.

Así todos los jueces del TSJ firmaron el acta que archiva la denuncia que había golpeado de lleno en el máximo tribunal de justicia de Neuquén.

SEGUÍ LEYENDO: