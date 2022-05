Graciela Camaño alertó que “con el jury a Cecilia Goyeneche se está diciendo no investigues al poder"

La diputada nacional, y miembro del Consejo de la Magistratura, Graciela Camaño, salió en defensa de la fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, que está pronto a ser destituida. Con ese Jury “se está diciendo ‘no investigues al poder’”, sentenció la legisladora del bloque Identidad Bonaerense.

Goyeneche, que ocupa formalmente el cargo de Procuradora Adjunta pero está suspendida y tiene su sueldo recortado, quedó sentada en el banquillo de los acusados después de haber intervenido en varias causas resonantes que describieron con detalle circuitos de corrupción de la política de Entre Ríos. Quedaron involucrados desde dirigentes del peronismo hasta de la oposición. Uno de los casos más resonantes, el de los “Contratos de la Legislatura” provincial, reveló un entramado para extraer del Estado vía contratos de locación ingentes recursos públicos todos los meses durante años. “Se descubrió una organización mafiosa que simuló contratos desde 2008 por 53 millones de dólares”, explicó en su momento.

Sin embargo, bajo el argumento de supuesto “mal desempeño” se convirtió en acusada. Se le achacó no haberse excusado a tiempo de la investigación debido a la presunta relación con uno de los imputados de la causa, Pedro Opromolla, el contador jefe del estudio donde se habrían procesado los fondos malhabidos. Sin suerte, Goyeneche recurrió tanto ante el Jury como al Superior Tribunal para negar la acusación y exigir un proceso justo que respete sus garantías a la defensa en juicio. La propia Corte Suprema de Justicia, en una decisión urgente, le ordenó a la Justicia de Entre Ríos que escuche a la fiscal.

Este miércoles, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos resolvió con una conformación especial rechazar el amparo presentado por la procuradora Goyeneche y, por lo tanto, convalidar que la acusación en su contra en el Jury haya sido ejercida por un fiscal ad hoc. De continuar este proceso, en breve será desplazada de su cargo.

“Qué está diciendo ese Jury, en caso de desoír lo que está diciendo la Corte o lo que está diciendo el Procurador, está diciendo ‘no investigues al poder’” , señaló Graciela Camaño. “El grave problema que tenemos es de qué manera se ve hacia abajo el ejemplo que damos aquellos que tenemos alguna responsabilidad y parece que no se entiende”, agregó la diputada.

La fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche.

Camaño calificó como “muy grave” la acusación contra Goyeneche. “Se la acusa de no haberse excusado pero allí, en su caso, se mal utiliza el Instituto de la Excusación porque en realidad ella no se excusa, avanza con la investigación y logra un expediente con culpabilidades hacia las personas que conocía. Totalmente mal utilizado el Instituto de la Excusación porque si para algo sirve es para que vos no hagas connivencia con aquél que conocías. No hizo connivencia, avanzó con la investigación y por eso se la está llevando a un Jury”, precisó la diputada. Y agregó que “quienes le están haciendo Jury son pasibles de que después se lo investigue porque en realidad están mal utilizando un instituto tan importante como es el de la Excusación”.

Este jueves, en diálogo con Infobae, la fiscal dio por sentado que su destitución ocurrirá en los próximos días. Pero señaló que “si se confirma la destitución” recurrirá a la Corte Suprema de Justicia. “La decisión que tomaron sobre el amparo que presenté fue una desobediencia lisa y llana de lo que resolvió la Corte nacional, que fue la orden para que analicen mi reclamo sobre una violación a garantías constitucionales. (Los magistrados de Entre Ríos) dijeron que el recurso de amparo es inadmisible, no tenemos que ocuparnos: lo hicieron así la primera vez y volvieron a decir lo mismo”.

La fiscal definió como “obsceno” lo que ocurrió con su caso pero “se da como un patrón en el país”. “Hay varios fiscales en el país que investigan la corrupción política y terminan ellos denunciados, investigados, removidos, suspendidos o con los sueldos reducidos”, lamentó.

