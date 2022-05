Martín Guzmán se dio un “baño de realidad” en el conurbano bonaerense junto a los movimientos sociales que apoyan al Gobierno

Martín Guzmán recorrió las instalaciones de una cooperativa que emplea a ex presidiarios ubicada en la localidad de Almirante Brown

“Del sufrimiento de quedarse sin trabajo surge la economía popular y únicamente se entiende así yendo a los barrios, recorriendo la calles de tierra, en contacto con la gente más necesitada ”. La frase no fue expresada por cualquiera, y el receptor no era uno más. Esteban “Gringo” Castro, el secretario general de la poderosa Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se lo dijo mirándolo a los ojos a Martín Guzmán, el ministro de Economía. Ayer a la tarde, el titular del Palacio de Hacienda recorrió las instalaciones de una cooperativa que emplea a ex presidiarios ubicada en la localidad de Almirante Brown. Lo hizo junto a los principales dirigentes de los movimientos sociales alineados con la Casa Rosada.

“Le dimos un baño de realidad . Guzmán tiene que mirar la economía por fuera del tecnicismo y de las diez manzanas de la City porteña que rodean su despacho. Más allá de la macroeconomía, el ministro tiene que conocer la realidad. Por eso es bueno que recorra el conurbano, y en este caso una cooperativa que está en la periferia, fundada por Martín Villalba, un liberado que estuvo diez años preso, y que le da una segunda oportunidad a otras personas que estuvieron en conflicto con la ley”. La frase fue dicha a Infobae por uno de los líderes sociales que acompañaron al ministro.

La segunda razón, y quizás la más importante, es demostrar de manera abierta y sin medias tintas el apoyo político de las organizaciones sociales a uno de los funcionarios de Alberto Fernández más cuestionados por el kirchnerismo. Lo critican por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el rumbo económico, por el bimonetarismo, por la segmentación en los subsidios energéticos y la inflación, entre otros puntos.

Lo dice la vicepresidenta Cristina Kirchner; lo refuerza su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner y hasta un dirigente de la economía popular -cristinista- como Juan Grabois, quien le pidió lo que hizo ayer: tomar “un baño de realidad”.

“Lo que Guzmán hizo mal fue la renegociación de la deuda externa, fue muy mala. Me parece que hace mal en no recorrer un poco los barrios. No para sacarse fotos sino para entender un poco la realidad por afuera de la Mac que tiene, los Excel y los informes que le pasan, porque la realidad no se puede entender solamente con estadísticas ”, le dijo a Infobae el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos que, con sus diferencias, forma parte de la UTEP de la cual también forman parte, entre otras organizaciones, el Movimiento Evita, referenciado en Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro y Somos Barrios de Pie, cuyo coordinador nacional es Daniel Menéndez. Los tres también son funcionarios.

Pérsico y Menéndez, junto a “Gringo” Castro; Gildo Onorato, secretario gremial de la UTEP; Jorge Godoy, de la Corriente Clasista y Combativa y Fernanda Pereyra de la CTD Aníbal Verón, entre otros; estuvieron junto a Guzmán que llegó a la Federación de Unión Nacional de Cooperativas Argentinas de Trabajo acompañado por el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.

“En la medida en que le sigan pegando así a Guzmán, lo van a trasformar en un candidato a Presidente. El rechazo al kirchnerismo en la sociedad es muy grande y lo que se para enfrente crece en la opinión pública”, entiende otro de los dirigentes populares que no duda en expresar sus diferencias políticas con uno de los socios políticos del Frente de Todos; sino también con La Cámpora. La organización liderada por Máximo Kirchner y los movimientos sociales que ayer le dieron su respaldo a Guzmán son rivales en el territorio bonaerense. Mariel Fernández, la intendenta de Moreno, esposa del “Gringo” Castro, y dirigente del Evita, disputó y le ganó los espacios de poder a los dirigentes kirchneristas y del PJ histórico.

Algo parecido intenta hacer la diputada provincial Patricia Cubría, en La Matanza. También es dirigente del Movimiento Evita y compañera de Pérsico.

En la recorrida por la cooperativa, Castro le repitió a Guzmán lo que ya había expresado en la movilización que la UTEP organizó el 1 de Mayo en apoyo a Alberto Fernández: “Me parece que el problema de la inflación, de la concentración económica, todo este proceso que no se pudo frenar nunca, nos tiene que invitar a pensar que una parte de producción de alimentos debe estar en manos de los movimientos populares”.

Los movimientos sociales que desde el 10 de diciembre de 2019 forman parte del Gobierno Nacional no dudan en respaldar al Jefe de Estado y a sus ministros cada vez que lo necesite; pero también ellos necesitan que algunas leyes que favorezcan a la economía popular sean tratadas y aprobadas en el Congreso.

“A Guzmán le planteamos la necesidad de una agenda de la economía popular. Dialogamos con el Ministro de Economía y el de Desarrollo Social valorando que se acerque a conocer la problemática de los trabajadores excluidos. Nosotros tenemos muy claro que la convocatoria de Alberto Fernández tiene que ver con dar una vuelta de página a los planes sociales como respuesta a las políticas de exclusión y sostenerla desde una política productiva”, le dijo a este medio Menéndez y adelantó que “hay que avanzar con propuestas, el gobierno tiene que retomar un debate alrededor de la renta inesperada y desde este fin de semana vamos a iniciar una campaña de junta de firmas para llevar adelante el proyecto”, manifestó el líder de Somos Barrios de Pie.

Daniel Menéndez junto al ministro de Economía

Según pudo reconstruir Infobae, Guzmán y Zabaleta, después de recorrer las instalaciones de reciclado que funciona en la cooperativa de trabajo, mantuvieron un Zoom con tres instalaciones similares ubicadas en Córdoba, Santa Fe y Salta, y después de eso, se reunió con los dirigentes sociales que le expresaron, además de su apoyo “incondicional” al gobierno de Alberto Fernández, la necesidad de avanzar con proyectos de ley como el de Tierra, Techo y Trabajo, el Salario Básico Universal y el Monotributo Productivo.

Guzmán, a su turno y según uno de los voceros de la reunión “puso en valor el trabajo de la economía popular, planteó que el Ministerio de Economía está trabajando en un régimen de promoción de la economía popular para fortalecer el circuito de compraventa”.

“Al ministro le dimos un gran reconocimiento porque este es el gobierno que más hizo y más valora a la economía popular, no solamente con los gestos, sino con hechos, como otorgarle la personería social de nuestro sindicato, la UTEP, el registro nacional de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, y las dos iniciativas productivas como la ley del monotributo productivo y de la promoción de la economía popular que seguramente van a ser sancionadas”, le dijo Onorato a Infobae.

Esta no será la última vez que Martín Guzmán deje su confortable despacho ubicado en Hipólito Yrigoyen 250, en pleno centro porteño. Castro lo invitó a su emprendimiento ladrillero de Luján para hablar con los vecinos. Después de la derrota en las elecciones PASO, lo hizo Alberto Fernández. El secretario general de la UTEP lo recibió en la modesta casa donde funciona la sede que el mismo fundó y que se llama “Los misioneros de Francisco”, una agrupación laica comprometida con la agenda de los sectores más humildes del país y que cuenta con el apoyo del Papa Francisco.

