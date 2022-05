Agustín Rossi: “En una fuerza política que está en gestión el debate no puede ser permanente”

Agustín Rossi confía en que la interna en el Gobierno pronto comenzará a calmarse (Nicolás Stulberg)

En un nuevo intento por enfriar la caldeada interna el Frente de Todos, Agustín Rossi criticó los enfrentamientos en la coalición gobernante y pidió buscar soluciones al conflicto que genera una grieta en algunos frentes del oficialismo : o estás del lado de Cristina Kirchner o de Alberto Fernández.

“En una fuerza política que está en gestión el debate no puede ser permanente , en algún momento ese debate encuentra una síntesis o si no se logra hay que saber convivir con las diferencias. Hay ejemplos de esto en gobiernos de Latinoamérica, en Uruguay con Tabaré Vázquez y Mujica o en Chile también”, sostuvo el ex ministro de Defensa.

En sintonía con la idea de Rossi, la última reunión entre Eduardo De Pedro y Martín Guzmán envía un mensaje de una posible reconciliación o, al menos, demostrar que, más allá de las diferencias -algunas insalvables-, todavía se puede trabajar a la par. Ese mismo concepto fue reforzado también por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz quien afirmó que la interna del Gobierno “no ayuda” y pidió “trabajar en la agenda de los ciudadanos”.

El ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, junto a Cristina Kirchner en 2016

Con estas charlas y apariciones, Rossi consideró que poco a poco se calmará la interna y la brecha se podría cerrar de cara a las elecciones presidenciales: “ Entiendo que la interna está bajando la calentura y quiero que siga así. Hay que bajar el nivel de tensión, admitir que tenemos las diferencias, convivir, fortalecer la gestión y transitar el camino hacia 2023. Cristina hizo un aporte importantísimo en el Chaco cuando dijo que esto era un debate y alejó la palabra pelea y discusión, más asociado a la disputa de poder”.

Las palabras de Rossi llegan en un difícil momento coyuntural en el que la economía dividió las aguas del Gobierno. Hace menos de una semana los datos de la inflación de abril arrojaron un 6%. De esta manera se llegó al 58% en los últimos 12 meses, la cifra más alta en 30 años.

Lejos de entrar en el debate de si las medidas del ministro de Economía son efectivas, el ex diputado disparó contra la gestión macrista: “El Gobierno tiene que empezar a decir las cosas: recibió una inflación del 50% con Macri, la bajamos a 30%, volvimos a subir al 50% y ahora tenemos un componente que no es nuestro, que es internacional. Tenemos una base inflacionaria muy alta. Yo creo y aspiro que la inflación va a bajar”.

Agustín Rossi considera que el Frente de Todos puede llegar unido a las próximas elecciones presidenciales (Nicolás Stulberg)

Además, el ex ministro de Defensa resaltó ‘logros’ de la gestión económica y se refirió a qué espera la sociedad del actual gobierno: “Tenemos responsabilidades, la gestión tiene que resolver cuestiones que quedaron pendientes. Logramos crecimiento económico y bajar la desocupación un 7%, es un numerazo. En cuatro años de Macri no existió ese nivel, solo se veía en gobiernos de Cristina”.

Agustín Rossi considera que es vital que el Frente de Todos llegue unido a las próximas elecciones para poder competir y tener aspiraciones de continuar en el poder. Pero además hay otro condimento que, según él, agrega un valor extra. “ Macri y todo Juntos por el Cambio quieren exterminar al peronismo en las próximas elecciones. Por primera vez en la historia nos vamos a enfrentar a una derecha que viene a cuestionar el sentido de la historia de los últimos 70 años. Van a cuestionar si el peronismo o el populismo le hizo bien o mal a la argentina, vienen a discutir los derechos consagrados por el peronismo y el kirchnerismo. El Macri del 2015 inauguró una estatua de Perón, la derecha va a tratar de legitimar con el voto popular lo que piensa interiormente”, afirmó con preocupación Rossi.

En esa sintonía, el ex diputado también expresó su ‘temor’ por el posible avance de la oposición: “Si ellos ganan las elecciones, y también legislativas que renuevan la elección del 2019 que ganamos, van a tener mayoría y a avanzar con todo. Van a cuestionar todos los derechos laborales”.

Su opinión sobre Javier Milei

Rossi también se refirió al nuevo actor político que gana cada vez más terreno, Javier Milei. “ No lo subestimo, no es la primera vez que a la derecha tradicional le aparece una fuerza aún más de derecha . No sé si Milei interpreta las demandas sociales; las demandas son otra cosa, de aspiración social, colectiva, de mejora de la pobreza, de la indigencia. Construye una idea sostenida por un discurso de la reducción y costo de la política. Cuando hay insatisfacción económica ese discurso prende más”, analizó.

SEGUIR LEYENDO: