Felipe Miguel: “Rodriguez Larreta es el líder que va a transformar la Argentina”

Felipe Miguel, el jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires

Los pasillos de la Feria del Libro de Buenos Aires están atestados de gente que curiosea libros de un stand a otro. Pasan siete minutos de las cuatro de la tarde y Felipe Miguel, el jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, irrumpe entre la multitud y se acerca al stand de Infobae en el pabellón verde. “Hola, hola, buenas tardes”, saluda sonriendo al equipo de este medio y a su asistente de prensa, mientras se quita un barbijo descartable. Lleva puesta una camisa blanca con un suéter azul oscuro, en sintonía con el outfit que suelen usar los funcionarios del gobierno porteño. Guarda su barbijo en el bolsillo derecho de su pantalón de jeans gris, al mismo tiempo que intercambia algunas palabras escuetas con personas del público que se acercan a presenciar el reportaje.

“Rodriguez Larreta es el líder que va a transformar la Argentina”, aseveró en un tramo de la entrevista que le concedió a Infobae Leamos, el espacio del medio en la 46° edición del principal evento cultural del país. Durante la conversación se explayó sobre la gestión en la Ciudad, las discusiones internas que mantienen por las candidaturas en JxC de cara a 2023 y, además, no ahorró críticas para el gobierno nacional. “Es preocupante que le dedican más tiempo a discusiones personales y partidarias que a resolver las dificultades que tiene hoy Argentina”, sostuvo sobre el debate interno en el Frente de Todos.

Antes de comenzar la entrevista, el jefe de Gabinete porteño está algo acelerado. Llegó justo a tiempo de una actividad en la Ciudad, y al irse lo espera otra reunión. De a poco se distiende. “¿Querés dejarme el celular?”, le consulta su secretaria. “Dale, mejor”, asiente Miguel. Ya ubicado en la silla dispuesta para él, observa dos vasos en la mesa y suelta: “Qué bueno, soy de tomar mucha agua”. Suelta una sonrisa y se predispone para la entrevista.

— A propósito del contexto en el que estamos teniendo esta entrevista, ¿cómo es su relación con la lectura? ¿Es de leer?

— Era mucho más lector de lo que soy. La dinámica de mi actividad me fue distanciando un poco. En una época leía realmente mucho, a tal punto que alguna vez falté al colegio por quedarme leyendo hasta tarde. La lectura es algo muy valioso que trato de inculcarle a mis hijos.

—¿Qué tres libros le parece importante recomendar a alguien que quiere dedicarse a la política, o a quienes ya lo hacen?

— Mi pasión pasa más por la literatura que por los libros específicos de alguna materia. En ese sentido, hay tres libros que fueron importantes para mí. Uno, sin dudas, fue “El señor de los Anillos” (de J. R. R Tolkien). Otro, de un autor que nos llena de orgullo a los argentinos, es “Ficciones” de Jorge Luis Borges. Ahí encontré cuentos que disparan reflexiones existenciales superiores. Y el último es “El amor, las mujeres y la muerte”, de Arthur Schopenhauer. Fue un libro súper interesante.

— Cuando pensamos en los padres fundadores de la patria, sobre todo las figuras que diseñaron la Constitución de 1853-1860, que es un reflejo de las ideas de Alberdi, nos encontramos con personalidades muy formadas y estudiosas. En ese sentido, ¿cómo ve a la dirigencia política argentina hoy en términos de preparación intelectual?

— El diferencial hoy está cada vez más en el capital humano. La capacidad de riqueza y desarrollo de los países, si nos vamos siglos atrás, dependía mucho de los recursos naturales. El valor agregado hoy está en la cabeza y eso se desarrolla a través de la capacitación permanente. El gran desafío que tiene Argentina para el corto y largo plazo es ese. Entonces, para estar a la altura de las metas actuales y futuras, la dirigencia tiene que prepararse mucho.

El funcionario porteño pasó por el stand de Infobae en la Feria del Libro

— El disparador de esta entrevista es pensar a Argentina atravesada por crisis políticas y económicas. ¿Por qué piensa que, sobre todo en lo económico, el país vive en un péndulo de crisis permanente?

— En primer lugar, porque no hemos logrado establecer políticas de Estado que se sostengan en el tiempo. En economía pasamos de una libertad de mercado irrestricta a un control fenomenal en el comercio exterior. El desafío es lograr una serie de políticas que se mantengan. Para eso es importante construir un nivel de consenso para que haya políticas que se mantengan. En la Ciudad lo hemos logrado. Por ejemplo, en política educativa, seguridad, obras públicas.

— A propósito de la política educativa, ayer se aprobó la reforma del Estatuto Docente y hubo sectores que exigían que además del nivel secundario, también se incluyera al primario, terciario y universitario en el esquema de titularizaciones. ¿Por qué entienden que es mejor si sólo alcanza el nivel secundario?

— Es por las particularidades que tienen los concursos que se llevan adelante hace muchos años en materia de secundaria. Hay un número importante de docentes que están ejerciendo su cargo hace tiempo y era una forma de reconocer el ejercicio de esos cargos durante tantos años. Pero la verdadera discusión es respecto a que el centro de la educación son los alumnos, los estudiantes. Tenemos que trabajar para poner todas las herramientas en función de eso. Eso se logra mejorando la conectividad en las escuelas, poniendo más jornadas completas, no perdiendo ningún día de clases, con inglés para todos. Eso es lo que tenemos que debatir.

— Reconstituir la democracia es algo que a Argentina le costó mucho. Sin embargo, politólogos como Guillermo O’Donnell hablaban de que para que la democracia sea realmente eficiente, debe lograr niveles de igualdad altos. Es algo que el país aún no logró. ¿Qué falla en la dirigencia?

— Lo importante es hablar siempre con la verdad. En la Ciudad hemos sido un ejemplo de reflejar siempre los datos. Estamos convencidos de que con los datos reales es la forma de poder implementar las políticas necesarias. En materia de seguridad, por ejemplo, tener y compartir los datos concretos de los delitos que hay en CABA es lo que nos permite identificar en qué lugar se producen, qué tipos de delitos, y así poder establecer las decisiones que ataquen esas decisiones.

Felipe Miguel elogió a Horacio Rodríguez Larreta

— En relación con las candidaturas que suenan en JxC, ¿piensa que Rodríguez Larreta podría trasladar la gestión de la Ciudad que usted menciona a la Nación, como presidente?

— Conozco muy bien a Horacio, sé de su preparación y compromiso. Lo veo preparado y en condiciones para asumir nuevas responsabilidades, sin dudas. Además, el PRO tiene un número de referentes con mucha trayectoria que están trabajando para sacar a la Argentina adelante. Pero hoy estamos enfocados en gobernar a la Ciudad.

— Actualmente hay muchos candidatos en el PRO, ¿le preocupan esas discusiones internas?

— No me preocupa para nada. Al contrario, es una gran cosa que dentro de un espacio político haya dirigentes preparados capaces y preparados, reconocidos por la gente, con la mejor vocación para mejorar la calidad de vida de los argentinos. Esas discusiones internas enriquecen a JxC. Y estoy convencido de que vamos a volver a gobernar el país.

— Macri dijo que hay que prepararse para jugar el segundo tiempo. ¿Lo ve a él con ganas de encabezar ese partido?

— A Macri lo veo con el compromiso de siempre, desde que decidió involucrarse en política, que es transformar a Argentina. Es uno de los referentes más importantes que tenemos en el espacio. Tiene una experiencia enorme, fue presidente. Tiene mucho para a JxC y al país.

— ¿Qué piensa del crecimiento de Javier Milei? ¿Le parece que hay que sumarlo a JxC?

— Nosotros en el PRO siempre promovimos que gente que estaba en otra actividad se involucrara para mejorar la calidad de la dirigencia política. Yo vengo del sector privado y me sumé con actitud de compromiso con el país. Estar en un espacio u otro tiene más que ver con las coincidencias de las diferentes propuestas. Hoy no es el debate más importante.

— ¿Milei es lo mismo que el PRO?

— No veo tal coincidencia. El PRO puede tener coincidencia con otros espacios, pero eso no significa que todos los que coincidan en algo formen parte de nuestro espacio. En cualquier caso, me parece que cuando nos sumamos a un espacio es importante no perder la humildad para aprender respecto al lugar nuevo al que uno se suma.

— ¿Y a usted le gustaría ser Jefe de Gobierno y gobernar la Ciudad?

— No pienso en eso. Hoy me entusiasma mucho el trabajo que hago hoy como jefe de Gabinete. La tarea de la gestión nos llevan casi el tiempo absoluto en el día a día. A fin de año habrá que ver qué alternativas se presentan hacia 2023 en nuestro espacio pensando en los destinos del país en general.

— ¿Qué piensa de la interna entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner?

— Es un tema que tiene que resolver el propio Frente de Todos. Es importante que se resuelva. Ese conflicto habla de irresponsabilidad, porque es una incertidumbre que no le hace nada bien al país. No contribuye para solucionar ningún problema de los argentinos. Es preocupante que le dedican más tiempo a discusiones personales y partidarias que a resolver las dificultades que tiene hoy Argentina.

— Un desafío final, en dos tuits, ¿cómo define a Mauricio Macri y a Horacio Rodriguez Larreta en 140 caracteres?

— Mauricio es la persona que me inspiró para tomar la decisión de entrar en política. Y Horacio es un líder que va a transformar la Argentina.

— ¿A esa transformación de Larreta le pone fecha en 2023?

— Eran sólo dos tuits -, responde y se ríe con ironía.

