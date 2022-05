Juan Zabaleta pidió superar la interna en el Frente de Todos: “De mi no esperen tirar piedras”

El ministro de Desarrollo Social reconoció la interna pero eligió no agrandar la grieta y hablar de su gestión actual

Semana a semana las internas en el Frente de Todos parecen caldearse cada vez más y, con más frecuencia, los cañones apuntan a los hombres de confianza de Alberto Fernández. Sin embargo, algunos de ellos, como Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social, buscan poner paños fríos a la situación: “De mi no esperen tirar piedras”.

El ministro está en el ojo de la tormenta, no solo por ser de los más cercanos al Presidente, sino también porque Cristina Kirchner lo mencionó durante su extenso discurso en la provincia de Chaco. Fue mientras la vicepresidenta buscaba defenderse contra las acusaciones de propios y extraños de que La Cámpora controlaba las cajas del Estado. Para eso puso como ejemplo al ministerio de Desarrollo Social, área encargada de casi 1 millón y medio de planes sociales y la implementación y desarrollo de la tarjeta alimentar, que se encuentra a cargo de alguien de confianza de Alberto Fernández.

Además de Zabaleta, otros hombres del mandatario son los apuntados por el kirchnerismo. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández; el de Obra Pública, Gabriel Katopodis; el ex titular de Defensa, Agustín Rossi; el canciller, Santiago Cafiero; y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

En su último acto, Cristina Fernández explicó que en el Ejecutivo no hay una pelea

Sin embargo, desde el Gobierno no tienen planeado responder ni ejecutar ningún cambio, más que nada en el Gabinete económico, como le exige el ala dura del Frente de Todos. En la Casa Rosada esperan que continúen las críticas en público, por tiempo indefinido y con cada vez mayor frecuencia.

La mayoría de los funcionarios de Alberto Fernández suele, en mayor o menor medida, replicar o argumentar a favor del Presidente, sin embargo eligieron un firme y sugestivo silencio colectivo.

En una línea similar, Zabaleta prefirió reconocer las diferencias dentro del espacio y sumar hacia el Gobierno. “ Me da vergüenza lo que pasa porque pienso en la gente que no tiene laburo . Tratamos de mejorar y que el esfuerzo que hay que poner sea menos en lastimarnos y más en darle respuestas a los argentinos en esta situación. Se habla mucho de debate interno, no sintonizamos lo que pasa alrededor”, explicó durante una entrevista en el programa “Opinión Publica” que conduce Romina Manguel los domingos a las 22 hs por Canal Nueve.

Sin embargo, el ex intendente de Hurlingham evitó mencionar quiénes generan los enfrentamientos en el oficialismo y tampoco quiso responder de qué lado está: ¿Alberto o Cristina?

Juan Zabaleta en reunión con Martín Guzmán, uno de los hombre de Alberto Fernández más criticados por Cristina Kirchner

“Soy hombre del Frente de Todos, del peronismo. Mientras tanto hay 17 millones de pobres en el país. Como ministro tengo que dar respuestas ante estos argentinos que atraviesan algo así”, respondió Zabaleta rápidamente.

Disparan de un lado, responden del otro, desde el propio kirchnerismo apuntan contra los ministros, pero “no es una pelea”, según la opinión que expresó Cristina Kirchner en su último acto.

En aquella aparición pública la vicepresidenta aprovechó para disparar contra Martín Guzmán y sus medidas económicas. " Si los salarios son bajos hay que revisar algunas cosas. Algo, alguien o algunos están fallando. Hay trabajadores en relación de dependencia pobres, esto nunca había pasado en Argentina”, dijo en un claro mensaje hacia la gestión económica.

Ese fue uno de los temas clave donde Zabaleta, sin decirlo, mostró su postura sobre la economía y la situación social que atraviesa el país. “Los argentinos no están pasando tanta hambre, hay una situación controlada . Incluso las organizaciones muchas veces llegan antes que el Estado”.

Con la situación más calmada, luego de unos cuantos paños fríos, Zabaleta confía en que el oficialismo no se separará, llegará firme a 2023 y va a seguir gobernando en Argentina. “El presidente rechazó separarse y conformar la creación de un espacio político propio. Así no vamos a resolver los problemas”, sentenció.





