Patricia Bullrich imitó a Alberto Fernández, Mauricio Macri y a Cristina Kirchner

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, imitó junto a Martín Bossi a Alberto Fernández, Mauricio Macri y Cristina Kirchner

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, sorprendió ayer al utilizar un recurso distinto para enfrentar a sus adversarios políticos. Embarcada en una puja interna de Juntos por el Cambio por la disputa electoral de 2023 y el perfil que debe asumir la oposición, la ex ministra de Seguridad de la Nación recurrió al humor, en un reportaje descontracturado junto a la conductora Viviana Canosa.

“ Yo soy imitadora”, anticipó Bullrich, mientras sostenía un intercambio con el humorista Martín Bossi , conocido por caracterizar y parodiar en sus espectáculos a dirigentes de la política y otras personalidades públicas. Sorprendido por la revelación de su interlocutora, el comediante la desafió: “Imite a Alberto Fernández y me inmolo en cámara”. Y Patricia Bullrich lo hizo, con un ademán con el que buscó simular la gestualidad del Presidente.

La imitación de la dirigente de Juntos por el Cambio arrancó risas entre los asistentes del programa “Viviana con vos”, por América 24, que observaban absortos junto con Bossi la performance. El comediante subió la apuesta: “¿Puede hablar como Alberto si yo le enseño?”. “No no, con mímicas”, replicó Patricia Bullrich.

Envalentonado, le sugirió que haga más imitaciones y le propuso que replique los gestos del ex presidente Mauricio Macri. “Por ejemplo, Mauricio es esto. A ver, hagaló”, dijo el humorista, sonriendo con una mueca y juntando las manos de manera exagerada, parodiando los gestos de manera similar al ex mandatario. La dirigente partidaria del PRO aceptó el nuevo desafío y copió los gestos sugeridos por Bossi, lo que arrancó nuevos comentarios y carcajadas en el estudio de TV.

“No, no, es impresionante. Uno más tirale”, pidió Viviana Canosa al artista de stand up, encantada con la situación que se estaba produciendo en su programa. “Cristina y nos vamos”, planteó Bossi. Rápidamente, la ex ministra de Seguridad construyó una mueca, subió los hombros y giró sobre uno de sus perfiles, intentando imitar a la vicepresidenta de la Nación.

Pero Bossi la corrigió en ese momento. “No no, Cristina es esto. Se peina y ahí”, dijo, gesticulando con un rostro adusto y pasandose las manos sobre el pelo con actitud seductora y desafiante, acomodando rostro y cabellera hacia atrás. Y Bullrich, nuevamente, intentó copiar lo que hacía el comediante. “La amo, la amo, es una maravilla”, festejó Canosa.

Patricia Bullrich intentó copiar los gestos y muecas de la vicepresidenta Cristina Kirchner

Tentado de risa por la actuación de la referente opositora, Bossi se divirtió con la idea de sumarla a uno de sus shows y giras de verano. “La llevo a Carlos Paz con (Federico) Hoppe”, concluyó el comediante, al referirse al productor de espectáculos reconocido por su participación en Showmatch.

En medio de las carcajadas de todos los presentes, Bullrich pidió que “después no la carguen porque hago juego con Bossi”. Vivana Canosa la defendió: “¿Sabés que pasa? La mayoría de nuestros políticos no tienen sentido del humor y tienen un nivel de inseguridad altísimo”. Y mientras cerraba la conductora su intervención para darle lugar a una entrevista al Bossi, Bullrich siguió con las imitaciones, tratando de aprehender las sugerencias del comediante para copiar a Cristina Kirchner.

“Así es Cristina, tipo sexy”, deslizó, pasandose nuevamente los dedos indices sobre la cabellera.

