Polémica en Neuquén por la aparición en Google Maps de una calle llamada “Javier Milei”

Javier Milei, diputado nacional por La Libertad Avanza

Un hecho curioso y que generó una gran polémica alrededor de la figura de Javier Milei se registró en las últimas horas en la localidad de Plottier, en la provincia de Neuquén. Sucede que ante las búsquedas en Google Maps, se registró como resultado la “existencia” de una calle con el nombre del diputado nacional de La Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires . Ante el revuelo que se registró a nivel local, el titular del Concejo Deliberante de la ciudad hizo declaraciones públicas al respecto.

Las redes sociales fueron el lugar en el que comenzaron a circular las primeras capturas durante el domingo pasado. El sitio LMNeuquén precisó que la ubicación exacta de la calle llamada “Javier Milei” en los resultados de Google Maps es una ubicada puntualmente en la zona de China Muerta, dentro de la localidad de Plottier, que a su vez se ubicada en el departamento neuquino de Confluencia.

Ante la polémica que se generó al respecto, el propio titular del Concejo Deliberante local tuvo que realizar declaraciones públicas. “Nos enteramos por el medio, no teníamos conocimiento de esto. Claramente fue alguien que ha puesto ese nombre en Google Maps y esta aplicación ha aceptado el cambio de la calle, pero en el Concejo Deliberante jamás se recibió un proyecto de este tipo ”, le dijo al citado portal Claudio Andrés Pinilla.

“Consultamos también en la Subsecretaría de Obras (Particulares y Catastro) de la municipalidad —agregó en ese sentido el funcionario— para saber si había algún encargo y la calle sigue figurando, según los planes oficiales, con nombre de código que es 03-4444. Todavía no está nombrada, al igual que las calles de ese loteo en China Muerta que se llama Ambort”. Según el portal, la calle en cuestión, sólo tiene una extensión de 400 metros y se ubica en un área de lotes.

Captura de Google Maps

Este dato curioso se da en el marco de un escenario en el que el crecimiento de Javier Milei entre la ciudadanía de cara a las elecciones presidenciales del 2023 ya es indiscutible. Y las encuestas no hacen más que reforzar ese fenómeno: una consulta a nivel nacional de los últimos días reflejó que casi tres de cada diez individuos que votaron a Juntos por el Cambio en los comicios legislativos del 2021, apoyarían al líder de Libertad Avanza en las urnas del próximo año.

La consultora Management & Fit realizó una encuesta en las últimas semanas de abril a 2.200 personas de entre 16 y 75 años de diferentes partes del país, de distintos niveles económicos, y en el apartado de la imagen de los políticos y la intención de voto volvieron a sorprender las cifras positivas de Milei.

Ante el debate que se generó a nivel local en Neuquén, Pinilla insistió: “En el Concejo no hay nada respecto a nombrar a la calle con el nombre Javier Milei”. “Más allá del pensamiento que tenga cada uno, no sería correcto poner el nombre de cualquier otro político. No corresponde nombrar calles como Cristina Fernández, Mauricio Macri o Javier Milei”, reflexionó y a través del citado medio local invitó a los ciudadanos a postular nombres para la calle en cuestión.

En ese sentido, detalló sobre los terrenos: “Este loteo está hace varios años, incluso es anterior a nuestra gestión y nunca se ha presentado un proyecto para hacer el nombramiento de las calles: ni por parte de los vecinos, ni del loteador, ni de la municipalidad”.

Este martes, a su vez, el propio jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también se refirió a la figura del diputado nacional de La Libertad Avanza. Sucede que Horacio Rodríguez Larreta volvió a diferenciarse de los dirigentes que integran “el ala dura” de Juntos Cambios al asegurar que no existe ninguna posibilidad de sumar al diputado liberal Javier Milei a la coalición opositora y brindó los motivos.

“Tenemos una regla de funcionamiento muy clara que dice que para cualquier incorporación tiene que haber unanimidad”, explicó Rodríguez Larreta al desterrar la iniciativa de la titular del PRO, de Patricia Bullrich, quien propone sumar a Milei a la mesa de trabajo de la coalición.

