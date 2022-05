El Gobierno relativizó la polémica por la campaña de drogas de Morón: “Claramente el objetivo no es estimular el consumo”

Carla Vizzotti en Radio 10

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, habló este domingo sobre la polémica campaña para el consumo responsable de drogas del Municipio de Morón y lamentó que se haya perdido la oportunidad de “dar un debate en serio como sociedad”.

“Independientemente de si el folleto podía ser mejor o peor, claramente el objetivo no es estimular el consumo. Es justamente la reducción de daños” , dijo la ministra en una entrevista con Juan Carlos Molina en Radio 10.

En ese sentido, la funcionaria explicó que “una persona que consume, que tiene problemas de consumo, si vos hacés un folleto que diga ‘No consumas’, va a consumir igual”.

“La política de reducción de daños es una política que hay que implementar porque no hay ninguna duda de que no tenemos posibilidad de lograr que las personas no consuman, sino hacer prevención para que no ingresen en el consumo, y si ya están en el consumo, trabajar para que dejen de consumir, pero mientras tanto para que no se mueran. Eso es una realidad”, detalló.

A modo de ejemplo, la Ministra trazó un paralelismo con la legalización del aborto: “Nosotros trabajamos para que la gente no aborte, pero si alguien tiene un embarazo no deseado y lo quiere interrumpir lo debe poder hacer acompañada por el Estado y no morirse en un aborto ilegal”.

Por otro lado, señaló que otros países del mundo también implementan políticas de reducción de daños, es decir, que acompañan desde el Estado para “minimizar riesgos” fatales. “En Suiza les dan jeringas estériles a los que consumen heroína para que no se contagien HIV” , ejemplificó.

A su vez, criticó a la oposición por “aprovechar políticamente la situación”. “Decir que ese folleto estimulaba el consumo… Las reacciones de ese espacio son nado sincronizado. El objetivo no era el que hicieron creer que era” , dijo Vizzotti.

El domingo pasado, un festival cultural, recreativo y gastronómico para toda la familia que tuvo lugar en el municipio de Morón generó una fuerte polémica por la difusión de una campaña llevada adelante por la Dirección de Políticas para Juventudes.

“Acordate de estos consejos. El porro conseguilo de fuentes confiables. Con la cocaína y las pastillas andá de a poco y despacio. Tomá poquito para que ver cómo reacciona tu cuerpo” , decía uno de los folletos que eran entregados en mano en un stand a quienes concurrieron a pasar el día al predio Quinta Seré, en Castelar.

Así, entre los foodtruck, los puestos que enseñaban tips para una nutrición saludable, los talleres de ajedrez, las charlas guiadas en un ex centro clandestino de detención y las actividades recreativas para los más chicos; los jóvenes eran advertidos sobre cómo consumir “pastillas” y “porro” de manera responsable.

El ex intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, fue uno de los primeros dirigentes que se refirió a la cuestión en redes sociales: “Yo quiero un Estado que les enseñe a nuestros hijos que la cocaína destruye vidas y familias, no cómo consumirla”. Consultado por Infobae, agregó: “Se trata de un hecho muy grave donde el Estado asume la derrota en la prevención”. “Yo aspiro a que el Estado y el municipio le expliquen a mis hijos y a los compañeros de mis hijos lo grave y lo complicado que es el consumo de las drogas duras y no que les diga cómo administrarlas”, se lamentó.

Desde Juntos por el Cambio calificaron la campaña como un “mensaje criminal”. “No sólo abandonaron la lucha contra el narcotráfico y la protección de los más vulnerables sino que ahora vienen con un mensaje criminal y berreta. Una cosa es llevar adelante una política de reducción de daños, y otra muy distinta es repartir folletos queriendo hacerse los cancheros y promoviendo el consumo en un lugar donde había niños. Esto no fue un error. Es una política. No combatir las drogas y los narcos pero sí hablar de ‘anticipate para disfrutar como te gusta’”, apuntó la diputada nacional y ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

