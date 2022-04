Casación anuló absoluciones por delitos de lesa humanidad cometidos en Chaco

Tribunales Comodoro Py (archivo EFE)

La Cámara Federal de Casación Penal decidió anular las absoluciones de un grupo de acusados en la causa de lesa humanidad que llevó adelante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia en el marco del expediente conocido como “Caballero III”. El fallo fue firmado por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, al hacer lugar a los recursos de casación interpuestos por el Misterio Público Fiscal, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la provincia del Chaco.

Los imputados Gabino Manader, Tadeo Luis Betolli, Luis Alberto Patetta, José Rodríguez Valiente, José Marín y Jorge Ibarra fueron juzgados y condenados a penas de hasta 25 años de prisión por 33 hechos que tuvieron lugar entre 1974 y 1979 en los tres Centros Clandestinos de Detención (CCD) que funcionaron en la ciudad de Resistencia, Chaco: la Brigada de Investigaciones, la Alcaidía y la Unidad Regional 7 del Servicio Penitenciario Federal.

El máximo tribunal penal del país anuló las absoluciones de Manader, Bettolli, Patetta, Ibarra, Marín y Rodríguez Valiente por las privaciones ilegítimas de la libertad (desaparición forzada) y la imposición de tormentos agravados en perjuicio del matrimonio de Enzo Lauroni y Mónica Almirón -militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), José Oviedo y del conscripto Abel Arce, ambos integrantes de las Ligas Agrarias de Goya, Corrientes.

Asimismo, los magistrados anularon las absoluciones dictadas respecto de Bettolli y de Rodríguez Valiente por las privaciones ilegítimas de la libertad de Diego Romero y Ernesto Martínez quienes en el año 1977 fueron secuestrados y trasladados a la Brigada de Investigaciones junto con sus madres, Cristina Alicia Figueredo y María Esther Figueredo. El fallo incluyó la anulación de la absolución de Rodríguez Valiente por la privación ilegítima de la libertad y la imposición de tormentos agravados en perjuicio de Juan Manuel Roldán.

“Los magistrados no explicaron las razones por las cuales decidieron su absolución. Esa omisión –invocada por las recurrentes- configura un supuesto de arbitrariedad de sentencia y, por consiguiente, la decisión impugnada no puede ser considerada como un acto jurisdiccional válido en los términos de los arts. 123 y 404, inc. 2º del CPPN”, dice el fallo de Casación al que accedió Infobae.

En la misma oportunidad, los camaristas confirmaron la pena de 11 años y 6 meses de prisión e inhabilitación absoluta perpetua impuesta al ex Oficial de Inteligencia del Ejército, Luis Alberto Patetta, por considerarlo autor de violación de domicilio -en perjuicio de Silvia Mónica Robles- y como partícipe necesario del delito de imposición de tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas en perjuicio de Carlos Raúl Aranda, Eusebio Dolores Esquivel y Norma Beatriz Medawar.

A través de una treintena de testimonios que se realizaron tanto de manera presencial como virtual, el juicio reconstruyó el funcionamiento del Centro Clandestino de Detención, así como las privaciones ilegales de la libertad y los tormentos que sufrieron las 33 víctimas. Nuevamente se visibilizó la violencia sexual como parte de los vejámenes que sufrían las personas privadas de su libertad.

Se trató además las desapariciones forzadas en este centro clandestino de detención de cuatro militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), que fueron secuestrados entre mediados y fines de 1977 y vistos por última vez en la Brigada de Investigaciones: Enzo Lauroni, Mónica Almirón, José Oviedo y Abel Arce.

Este es el tercer debate que se realiza por los delitos que tuvieron como eje el Centro Clandestino de Detención de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Chaco. En la primera parte, en el año 2010, fue condenado Lucio Humberto Caballero, comisario y segundo jefe de la Brigada, junto a otros 9 expolicías y 2 exmilitares. En Caballero II, en 2018, fueron condenados 11 expolicías y militares en un juicio que reconoció por primera vez en la región la comisión de delitos sexuales.

