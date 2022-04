Rodríguez Larreta llamó a la unidad de Juntos por el Cambio y pidió llegar con un “plan consensuado” a 2023

Horacio Rodríguez Larreta participó de manera virtual

El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, habló en un evento del PRO que organizó la Fundación Pensar en Corrientes y llamó a la “unidad” del espacio para “llegar a la presidencia en 2023 con un plan listo para gobernar”. Las declaraciones del alcalde porteño fueron de forma remota en el cierre del encuentro regional “NEA-Desarrollo Productivo e Innovación’', que coordinó el think tank que diseña estrategias electorales y políticas públicas para ese partido.

“Hay que llegar con un plan consensuado con todo el espacio”, pidió Larreta y exigió la unidad de JxC como valor “fundamental e innegociable”. El discurso se dio en un contexto de discusiones internas dentro de la coalición opositora en torno a las candidaturas de cara a las elecciones del 2023. Aunque en público lo matiza, es conocida su ambición presidencial, tal y como dan cuenta funcionarios que gozan de su confianza. La gran contrincante del partido, con aspiraciones al sillón de Rivadavia, es Patricia Bullrich. A diferencia de Larreta, la presidenta del PRO pretende dirimir las postulaciones del espacio mediante las PASO.

“Todos estos esfuerzos nos van a llevar al gobierno en el 2023 y lo vamos a lograr sin improvisación y sin soluciones mágicas”, insistió el mandatario porteño ante los dirigentes del PRO presentes en Corrientes. En ese eje, el ex presidente Mauricio Macri había hablado ayer durante la apertura del mismo encuentro y sostuvo que “no puede haber visiones distintas” dentro de la coalición.

El evento de la Fundación Pensar se llevó a cabo en Corrientes

En otro tramo de su disertación, Larreta pidió “replantear la coparticipación”. Es un pedido que el alcalde porteño exigió en medio del litigio con el gobierno nacional, que se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, por la quita de fondos coparticipables que CABA requería para el traspaso de la Policía porteña. El referente del PRO consideró imperativo que “cada provincia sea autónoma y no dependa del gobierno nacional” para “terminar con esa deuda enorme con el federalismo”.

El PRO busca ganar peso en todas las provincias

Además de los líderes del partido, estuvieron presentes el intendente correntino, Eduardo Tassano -como anfitrión-, referentes políticos como Rogelio Frigerio, diputado nacional y ex ministro del Interior, Gladys González, senadora nacional, Eduardo Macchiavelli, secretario general del partido, Franco Moccia, presidente de Pensar, Francisco Quintana, secretario General de la Fundación, Luis Miguel Etchevehere, ex ministro de Agroindustria, Jorge Faurie, ex Canciller, Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento y ex ministro de Energía y Ricardo Negri, ex secretario de Agricultura.

Durante su intervención, Frigerio sostuvo que en JxC tienen que “estar preparados para gobernar” y cuestionó que en la economía y en la justicia “las reglas de juego se cambian permanentemente y de manera caprichosa de acuerdo a lo que quiere el poder de turno”. En ese eje, Moccia criticó al oficialismo por “abusar del poder, por vacunarse colándose en la fila y hacer fiestas en cuarentena”. “Nosotros lo vemos como un servicio”, se diferenció.

Rogelio Frigerio también disertó de manera remota

La Fundación Pensar desplegará una agenda de eventos en el país para que el PRO gane peso territorial en todas las provincias. Desde la organización le explicaron a Infobae que planean reforzar la presencia en los lugares afines y apuntalar aquellos en los que no pudieron ganar en las últimas elecciones.

La iniciativa que finaliza hoy fue organizada junto a la Fundación Konrad Adenauer Stiftungse y se estructuró en cinco paneles temáticos, vinculados a la producción, el medio ambiente y la educación. Los expositores debatieron e intercambiaron información con expertos sobre el desarrollo productivo y la innovación de esa región del país, a fin de diseñar políticas públicas con un enfoque local.

El encuentro fue el primero de carácter regional. Participaron dirigentes, legisladores y empresarios de cinco provincias: Corrientes, como anfitriona, Entre Ríos, Misiones, Chaco y Formosa. Las actividades se realizaron en el Salón Auditorio “Julián Zini” del Centro Administrativo de la ciudad de Corrientes. La Fundación Pensar viene de concretar un evento similar en Córdoba y deslizaron que preparan otro en Mendoza. A su vez, anticiparon que están en tratativas para coordinar encuentros en Chubut y La Pampa.

