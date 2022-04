El intenso cruce verbal con chicanas y comentarios irónicos entre Juliana Di Tullio y Martín Lousteau: “Al lado tuyo soy nórdica”

El cruce entre los senadores Juliana Di Tullio y Martin Lousteau cuando se debatía la creación de un fondo especial para cancelar la deuda con el FMI

Los senadores Juliana di Tullio (Frente de Todos) y Martín Lousteau (Evolución-JxC) protagonizaron ayer un intenso cruce verbal con chicanas y comentarios irónicos , cuando debatían en el plenario de comisiones del Senado para tratar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que crea un fondo con el dinero de los argentinos que tengan bienes en el exterior sin declarar para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Durante la discusión, Di Tullio se mostró desde un comienzo ofuscada con Lousteau en el momento que intentaba marcar posición al defender la iniciativa impulsada por el oficialismo. La discusión arrancó cuando el economista de Juntos por el Cambio criticó que el proyecto apuntaba a un “blanqueo de capitales”.

Para Di Tullio, el concepto utilizado era erróneo porque ese tipo de medidas son “voluntarias” para las personas, mientras que la apuesta del Gobierno es “compulsiva”.

“Estaba contestándote sin el micrófono. Vamos a discutir siempre lo mismo, pero de todos modos...”, indicó la senadora kirchnerista, que ya estaba teniendo un intercambio con Lousteau y algunas interrupciones. “Yo te escuché Martín, dejame terminar la idea y después si querés la volvemos a discutir”, dijo, y continuó: “Lo que planteamos ayer durante toda la reunión plenaria fue que estamos armonizando los considerandos con el articulado, no es un blanqueo, otra vez, lo vamos a decir mil veces. Si querés, lo podemos seguir discutiendo, pero como es compulsivo no hay ninguna necesidad de restringir a nadie, porque vos vas a buscar a todo el mundo, no hay restricción, no podés blanquear, no existe la posibilidad de blanqueo (sonríe). No podés blanquear ”.

Tras esa aclaración, Lousteau pidió la palabra para responder: “¿Qué quiere decir que no tenés posibilidad de blanqueo? Hoy tenés los instrumentos para cobrarles todo lo que dijimos ayer que vamos a ir a cobrar”, expresó, al manifestar que no haría falta un nuevo marco normativo para ir a buscar a los evasores a partir de los convenios internacionales que existen desde la gestión anterior.

“ Todo el Senado te escucha. Si bajás un poco el tono nos vamos a entender mejor. Mil veces mejor. Al lado tuyo soy nórdica. Nórdica soy. ¿Dale? ”, repitió Di Tullio, visiblemente irritada.

La senadora Juliana Di Tullio, durante la reunión plenaria de las Comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda (Foto: Comunicación Senado)

Lejos de amilanarse, Lousteau prosiguió con sus reproches y contestó con otra chicana. “¿Ahora ustedes no solamente digitan cuando quieren cómo se conforman los bloques, sino que nos dicen cómo hablamos?”, preguntó el senador nacional, al hacer alusión a la reciente división del Frente de Todos en la Cámara Alta en dos bloques, con la intención de ocupar una banca más en el Consejo de la Magistratura.

“Vuelvo con lo siguiente, si hoy tenemos una legislación que castiga mucho más a aquel que no tiene los bienes declarados y le permitimos pagar la cuarta parte de eso, explíquenme qué de todo esto no es un blanqueo. Les estoy diciendo a los argentinos que pueden allanarse voluntariamente y pagar la cuarta parte de lo que deben al fisco. ¿Qué parte de eso no es un blanqueo?”, insistió el dirigente porteño del bloque Evolución.

Durante la sesión de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, tanto Di Tullio como el senador Oscar Parrilli defendieron que el proyecto apunta a cobrar una tasa sobre los bienes fugados al exterior, es que “no sea una excusa para el blanqueo de dinero por la comisión de delitos aberrantes”.

El senador nacional Martín Lousteau, de Juntos por el Cambio, cuestionó la iniciativa oficialista

La propuesta que tratará el recinto incluye la figura del colaborador, alguien que debe “dar información que sea veraz, confiable, contundente y sincera” y que no irá a la AFIP a hacer la denuncia, sino al Ministerio de Justicia, que creará una oficina especial. En ese marco, se indicó que la información falsa brindada por un colaborador será considerada delito; que el monto mínimo a denunciar es de 500.000 dólares y que se exime de ser denunciantes a abogados, escribanos y contadores.

El oficialismo incorporó en las modificaciones que el universo de bienes a exteriorizar no solo involucra al dinero en efectivo, sino bienes inmateriales como créditos, patentes o derechos.

También se aclaró que sólo podrán acogerse a este beneficio quienes hayan infringido la Ley Penal Tributaria. Seguirán siendo investigados los delitos de lavado, narcotráfico, contrabando y trata de personas.

El otro proyecto bajo discusión, que implica un levantamiento del secreto fiscal y bancario para acceder a los bienes ocultos a las autoridades argentinas, continuará siendo trabajado por los legisladores en otras reuniones parlamentarias.

Los senadores Oscar Parrilli y José Mayans, del Frente de Todos, en la reunión de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda del Senado (Telam-Pepe Mateos)

Nuevo encuentro en el Senado

Este jueves, el interbloque de senadores del Frente de Todos recibirá a los referentes de los partidos políticos que integran la coalición de Gobierno para interiorizarlos sobre los detalles del proyecto con el que se busca recaudar fondos adicionales para hacer frente a las obligaciones contraídas con el FMI por el gobierno del ex presidente Mauricio Macri en 2018.

Según se informó oficialmente, la reunión política entre los senadores y los referentes de los espacios políticos que integran el Gobierno se desarrollará en el Salón Azul de la Cámara alta.

Entre los invitados figuran las dirigentes del Partido Justicialista Cristina Álvarez Rodríguez y Lucía Corpacci; del Frente Grande, Mario Secco y Eduardo Sigal; de Forja, Daniel Siciliano; de Kolina, Claudio Morresi y Facundo Arocemena; de Nuevo Encuentro, Rubén Cuello y Fernando Torrillate, y del Partido de la Victoria, Esteban San Pedro y Sergio Leavy.

También estarán los representantes del Frente Renovador, Pablo Mirolo; del Partido Intransigente, Daniel Galdeano y Adriana Díaz; del Partido Comunista: Jorge Alberto Kreynes y Zaida Chmaruk; de Unidad Popular, Claudio Lozano y Leticia Quagliaro; de Parte, Manuel Luaces; del Partido del Trabajo y del Pueblo, Juan Carlos Alderete y Elena Hanono; de Compromiso Federal, Mariano Pinedo y Alejandro Mosquera; del Partido Solidario, Juan Carlos Junio y Carlos Grande, y de Cultura, Educación y Trabajo, Octavio Argüello y Jorge Taboada.

El interbloque del Frente de Todos, durante la discusión en las comisiones del Senado

