En la reunión de la SIP condenaron los ataques a la prensa en Argentina: “Hay cosas que no pasaban en democracia y ahora pasan”

“Hay cosas que que no pasaban en democracia y ahora pasan”

Con una reunión abierta al público y gratuita, este martes la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dio inicio a su reunión de medio año. Mediante una conferencia virtual, la organización debatió sobre los atropellos contra la libertad de prensa y la sostenibilidad de los medios de comunicación después de la pandemia.

En ese marco, el presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), Daniel Dessein, remarcó que en nuestro país “hay cosas que no pasaban en democracia y ahora pasan”, en alusión a los ataques que en los últimos meses sufrieron los diarios Clarín y El Chubut.

El periodista argentino recordó que “se cumplieron 25 años de la muerte del reportero gráfico José Luis Cabezas y en Argentina todo el mundo recuerda ese nombre porque nunca más pasó”. “Fue el único periodista asesinado desde el regreso de la democracia y de alguna manera marcó un límite para que eso no se repitiera”, insistió. Sin embargo, recalcó: “Hay cosas que no pasaban en democracia y ahora pasan. En nuestro informe señalamos como en los últimos seis meses hubo dos ataques incendiarios contra medios, el caso del diario Clarín y el caso de El Chubut” . Asimismo, aludió a la violenta irrupción a las instalaciones del diario Río Negro a principios de 2021: “El año pasado a esta altura señalamos otro caso de un ataque, no incendiario pero un ataque por miembros de un sindicato a otro diario, que fue Río Negro. Son antecedentes muy peligrosos de cosas que no pasaban en la Argentina”.

El bloque en el que intervino el titular de Adepa trató sobre “acceso a la información y acoso judicial”, por lo que con respecto a este segundo punto Dessein destacó que “el acoso judicial es el mecanismo de presión que más creció en los últimos años en la Argentina”. “El poder judicial no es todavía un poder cooptado, en otros países es el brazo ejecutor de los gobiernos para encarcelar y destruir la libertad de expresión. Pero sí hay muchos jueces que están alineados, que responden al oficialismo y avanzaron con una gran cantidad de causas contra periodistas” , agregó.

“Estamos en una situación intermedia, pero enormemente frágil. Hoy estamos acá, pero en seis mese podemos estar en otro lado, porque la debilidad institucional en nuestros países es muy grande”, concluyó.

La declaración sobre Nicaragua

La jornada de trabajo incluyó una declaración, en la que 27 organizaciones nacionales e internacionales de prensa se sumaron a una voz común en contra de la dictadura de Nicaragua. Las entidades plantearon un plan de acción conjunto para trabajar en pos de una Nicaragua democrática y con plena vigencia de las libertades de expresión y de prensa.

“Ante la persecución sistemática del periodismo independiente, la opresión y censura generalizada, el secuestro de los poderes públicos y la demolición de las estructuras de la sociedad civil en Nicaragua, las organizaciones firmantes se comprometen a seguir un plan de acción que permita restaurar las libertades de prensa y expresión, como garantías esenciales para restablecer la democracia” , consignaron en el texto que fue dado a conocer durante la reunión de medio año de la SIP.

“Uno de los peores ataques a la prensa ocurrió en agosto de 2021, con la toma militar y el cierre de las instalaciones de La Prensa y la captura de su gerente general. Juan Lorenzo Holmann Chamorro, vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP. Como en todos los juicios contra disidentes realizados a puerta cerrada, Holmann fue sentenciado a nueve años de prisión por falsos delitos y sin el debido proceso judicial.”, remarcaron.

