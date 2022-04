Con El PRO volvió a reunirse para definir la estrategia electoral y apaciguar la interna

Dirigente del PRO

El PRO mantiene reiteradas reuniones para definir las estrategias que logren resolver la interna de cara al 2023, en un espacio en el que sobran candidatos presidenciales, entre ellos, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y el propio Mauricio Macri. Es por eso que este martes realizaron otro encuentro en el que, más allá de las diferencias con el resto de los partidos que integran la coalición opositora, insistieron en mantener la unidad de Juntos por el Cambio y avanzaron con las propuestas para resolver las postulaciones .

Durante el Consejo Directivo Nacional del PRO -que no se reunía de forma presencial desde el pasado 10 marzo del 2020 - Rodriguez Larreta y Bullrich posaron para una foto junto con el resto de los dirigentes, en una muestra de acercamiento y un intento de calmar la interna entre halcones y palomas. Ambos insistieron en “no caer” en la pelea constante dentro del mismo partido y en la necesidad de incorporar referentes del interior en la Mesa de Juntos por el Cambio.

Entre los puntos que se tocaron en la reunión, realizada en el Novotel en el microcentro, el PRO analizó las diferentes opciones con las que cuenta para resolver las candidaturas: mediciones de imagen en encuestas, en una asamblea partidaria, en una interna partidario o directamente en las PASO.

Según pudo saber Infobae, los máximos referentes plantearon la necesidad de mantener la unidad de Juntos por el Cambio “para ganar en todo el país”, aunque aclararon que esa premisa no impedirá que el PRO compita en cada distrito por la gobernación. “Más allá de las diferencias dentro del PRO, nuestro rival está en frente”, insistieron en referencia al Frente de Todos.

En particular, se analizaron los casos de provincias como Córdoba, Misiones, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, donde no existe la instancia de las PASO y en las que está la Ley de Lemas vigente. Para lograr resolver esos casos, el diputado Federico Angelini estará a cargo de una comisión que recorrerá el país, con el objetivo de llevar a un acuerdo para la elección de candidatos. También trataron temas como el financiamiento partidario, los aportes de los dirigentes partidarios y legisladores, y aportantes privados.

Mauricio Macri sale de la reunión con otros dirigentes del PRO en un restaurante de Puerto Madero

Ayer, tanto Macri como Bullrich y Rodríguez Larreta compartieron un almuerzo en Puerto Madero en lo que fue la continuación, ampliada, de la cena que tuvieron el martes pasado en Happening, en la Costanera. Allí, hablaron sobre una tregua para bajar las tensiones y fijar reglas de juego que permitan dirimir sin golpes bajos la candidatura presidencial del PRO.

Como informó este medio, todos estuvieron de acuerdo en la necesidad de no profundizar las peleas y se comprometieron a no hacer declaraciones envenenadas y a no hablar en off con los periodistas sobre sus diferencias. Pero la primera discusión se produjo cuando analizaron los resultados de las últimas elecciones.

Bullrich le habría reprochado nuevamente a Rodríguez Larreta haber elegido Vidal, que estaba allí presente, para competir en la Ciudad de Buenos Aires. Larreta defendió su decisión con números de los votos. Macri no dijo ni una palabra y fue Vidal la que intervino para tranquilizar la agitada charla.

Hubo un punto central sobre el que no hubo acuerdo: cómo hará el PRO para definir su candidato presidencial. El jefe de Gobierno planteó la realización de internas partidarias, cerradas, o que la decisión surgiera de un pool de encuestas de opinión, hechas por consultoras acordadas por todos Pero la jefa del PRO se opuso y propuso que ambos compitieran directamente en las PASO. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, los cinco comensales del PRO quedaron en debatir este tema crucial más adelante.

