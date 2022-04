Vilma Ibarra: “Hay que bajar la tensión interna, no suman las críticas públicas, los pedidos de renuncia y de cambios”

Vilma Ibarra, la secretaria Legal y Técnica del Gobierno Nacional

Vilma Ibarra, la secretaria Legal y Técnica del Gobierno Nacional y una de las funcionarias de confianza de Alberto Fernández, reclamó “bajar la tensión interna” en el Frente de Todos y cuestionó las críticas públicas y los pedidos de renuncia y de cambios en el Gabinete.

En medio de la crisis económica, Ibarra señaló que el Poder Ejecutivo “es consciente de lo que falta hacer” y marcó como prioridad y como un “compromiso”, que “el gran desafío este año es que los ingresos le ganen a la inflación”. Sin embargo, más allá de la coyuntura local e internacional, el Gobierno tiene como obstáculo su propia crisis interna.

La secretaria de Legal y Técnica recordó que el Frente de Todos fue armado con la mira puesta “en cerrar la etapa de políticas neoliberales en la Argentina y construir una sociedad más igualitaria y más justa”: “Dos objetivos que tenemos que cumplir”. En este contexto, señaló que el oficialismo debe “tener un frente unido” porque sino no tiene “ninguna posibilidad, sin fuerza política, de llevar adelante medidas donde tenemos factores de poder muy importantes que se oponen”.

“No podemos debilitarnos, no tenemos posibilidad de dar batallas estando debilitados internamente y peléandonos. El Frente de Todos así tiene menores posibilidades de llevar adelante políticas exitosas”, enfatizó.

Vilma Ibarra analizó que el Gobierno necesita de “poder político” y para alcanzarlo “hay que bajar la tensión interna”. “No suman las críticas internas públicas, los pedidos de renuncia y de cambios” , declaró.

“Hay que saldar las miradas internas. Nada puede poner en crisis la unidad, ni la autoridad presidencial” planteó en medio de los momentos donde la gestión de Alberto Fernández sufre los mayores desplantes internos.

En declaraciones a C5N, insistió con que “los debates deben darse de forma constructiva” y advirtió que “nos viene un shock internacional de precios”, por lo que el oficialismo debe estar “unido” y poder “debatir y resolver las diferencias”.

“Necesitamos dedicarnos a gobernar, no podemos estar un mes discutiendo situaciones internas en términos públicos y con acusaciones cruzadas” , manifestó Ibarra en un mensaje dirigido hacia el resto de los integrantes del Frente de Todos.

Consultada sobre las declaraciones del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien la semana pasada aseguró que el Poder Ejecutivo gestionará “con la gente que esté alineada con este rumbo económico”, Ibarra respondió que no interpretó el mensaje en clave de interna, sino que analizó que “para que una gestión sea exitosa tenemos que empujar para el mismo lado”. “Cuando uno implementa políticas, tiene que tener funcionarios que las lleven adelante; como cuando se hace un proyecto de ley y tenes un bloque, necesitás que te acompañe”, agregó haciendo alusión a los últimos conflictos parlamentarios que ha atravesado el FdT. “Cuando estas cosas no pasan, tenemos que saldar estas discusiones, pero no podemos saldarlas en medio de una gestión”, expresó.

Ibarra remarcó la necesidad de dar por terminada la interna también por temor a un resultado electoral adverso en los comicios del año próximo. “La derecha que viene para 2023, si no acomodamos, no damos respuestas y no armamos un bloque sólido, es una derecha que viene recargada; vienen no solo por nuestros derechos, vienen para debilitar al Estado, que no pueda intervenir y que sus ganancias suban más”, advirtió y señaló que el regreso de Juntos por el Cambio significaría que “el sector trabajador quede mucho más vulnerable”.

La secretaria de Legal y Técnica insistió con que el problema de una derrota del oficialismo en 2023 lo sufrirían “los 44 millones de argentinos que van a tener que volver a soportar políticas neoliberales que, sin pandemia ni guerra nos llevaron a 54% de inflación, aumentar la pobreza, el desempleo y tomar deuda por 44 mil millones de dólares” con el Fondo Monetario Internacional.

“Para tener chances de una buena performance electoral, tenemos que mejorar ingresos, lograr dejar una sociedad mas justa que la que encontramos, estar unidos y demostrar que somos capaces. Tranquilicemos la interna”, concluyó Ibarra.

SEGUIR LEYENDO: