Florencio Randazzo: “Siento vergüenza de la dirigencia que piensa en el 2023, cuando los problemas de hoy son muchos, muy graves y urgentes”

Florencio Randazzo (imagen de archivo)

El diputado nacional Florencio Randazzo advirtió hoy que “estamos todos los argentinos sometidos a una interna de un Gobierno que pierde tiempo en disputas en vez de resolver problemas”. “Hay una falta de sentido común y de empatía asombrosa y muy preocupante”, sostuvo.

En ese sentido, el legislador afirmó que la inflación “por supuesto” tiene solución, pero para ello “se requiere credibilidad, autoridad política y un plan serio para bajarla, como lo hicieron todos los países de la región, menos nosotros y Venezuela”.

Consultado acerca de cómo ve la situación actual, Randazzo sostuvo que “la grieta es un negocio, que solo le sirve a los dos espacios políticos mayoritarios y no a la sociedad”, y remarcó la necesidad de “pensar en un nuevo sector que deje de lado lo electoral, y sirva para resolver problemas, convencidos de que la Argentina tiene la posibilidad de caminar por otro rumbo”.

Al ser consultado sobre las elecciones del próximo año, el legislador fue categórico: “Siento vergüenza que haya parte de la dirigencia que piensa en qué va a pasar el próximo año, cuando hay que pensar en problemas de hoy, que son muchos y muy graves y urgentes”.

Sobre las cuestiones que hay que resolver, el diputado nacional planteó que en la Argentina “hay cero incentivos al sector productivo, se amenaza a los sectores exportadores, se castiga al que da empleo”. También subrayó que “tenemos una economía inconsistente, tuvimos una inflación de 32% de alimentos y bebidas, y cada día al trabajador el dinero le alcanza menos”. “Hay que animarse a discutir asuntos de fondo”, agregó.

Recientemente, Florencio Randazzo participó, junto con otros dirigentes, de una inesperada cumbre “antigrieta”, que reunió a importantes referentes de distintos partidos. Asistieron al encuentro, además de Randazzo, los gobernadores de Jujuy y Córdoba, Gerardo Morales (UCR) y Juan Schiaretti (PJ) respectivamente; el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, el intentendente de Rosario, Pablo Javkin (socialista), el ex ministro del Interior Rogelio Frigerio, el ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, la diputada nacional Graciela Camaño y el dirigente radical y ex gobernador chaqueño Ángel Rozas.

Algunos de los participantes de la reunión antigrieta: Gerardo Morales, Juan Schiaretti, Emilio Monzó, Rogelio Frigerio, Florencio Randazzo y Juan Manuel Urtubey

En concreto, un grupo diverso política y geográficamente pero con el denominador común de integrar corrientes dialoguistas en el interior de sus respectivas fuerzas.

La principal coincidencia fue la necesidad de salir de la lógica de la polarización y la importancia de construir consensos para salir adelante.

Los participantes de la reunión que se extendió por 4 horas y cuyo anfitrión fue el ex gobernador de Salta, adelantaron que las coincidencias entre ellos empezarán a traducirse en una mayor articulación entre los diferentes espacios en el Congreso.

En línea con lo que acaba de expresar Randazzo, los participantes de la reunión habían aclarado en aquel momento que no se trataba de un acuerdo electoral de cara al 2023. En cambio, esa había sido “la primera de muchas reuniones” para saltar la grieta y hablar del futuro de la Argentina. Y uno de los objetivos es darle impulso al diálogo político. “Fue para intercambiar ideas y buscar un acercamiento. Es un espacio de reflexión política y de diálogo”, dijeron.

