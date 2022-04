Eduardo de la Serna, cura de Opción por los pobres: “La gente está mal y no hay ninguna respuesta del Gobierno”

Padre Eduardo de la Serna

El sacerdote Eduardo de la Serna, integrante de Opción por los Pobres, una organización históricamente ligada al kirchnerismo, criticó al gobierno nacional porque no ve acciones concretas para ayudar a sectores populares contra la suba de los precios.

“Se ve que la gente está mal”, planteó, de acuerdo a la realidad con la que se enfrentan a diario en los comedores y a través del mal humor social que observa en los barrios.

Frente a ese fenómeno, dijo que no observa respuesta del Gobierno. “Si a mí me dicen que tenemos que hacer terapia o que estamos en guerra con la inflación, me resulta bastante extraño, sobre todo por uso de la palabra guerra que es lamentable en este contexto”, analizó en diálogo con radio El Destape.

Y agregó: “ Yo no veo acciones concretas; por ejemplo, el gobierno que nos suele mandar mercadería para los comedores cada dos meses, no está mandando demasiado y lo que llega es totalmente insuficiente ”.

El sacerdote cuestionó además el contenido de los envíos de comida: “ Envían polenta, sémola, cacao, pero no se les ocurre ni una laitta de paté... algo de proteína, sólo nos llegan hidratos de carbono ”.

Opción por los Pobres, una organización de curas que ha mantenido encuentros con Cristina Kirchner e históricamente suele adherir a las ideas de la vicepresidenta, recibe además donaciones de particulares con las cuales organizan una compra mensual al Mercado Central para sumar carnes y frutas a las raciones diarias que preparan en los comedores. Sin embargo, De la Serna explicó: “Hoy compro las dos terceras partes de lo que compraba hace tres meses y está claro que no alcanza para nada”.

Marzo registró una inflación mensual de 6,7por ciento, la marca más alta de los últimos 20 años. El rubro alimentos fue uno de los que más se aceleró, con un salto de 7,5 por ciento.

El salto en el IPC impactó en el consumo. Las ventas de artículos de limpieza, higiene, alimentos y bebidas tiene menor recuperación en en el AMBA y en los grandes supermercados, según un informe al que accedió Infobae.