La oposición cree que Cristina Kirchner implementó un “operativo demolición” para despegarse del Gobierno

Cristina Kirchner habló en el CCK

El último discurso de Cristina Kirchner volvió a dejar en carne viva la interna del gobierno del Frente de Todos y la oposición lamentó que, mientras la tasa de inflación mensual marcó un nuevo récord , el oficialismo sigue “peleando por el poder”.

La Vicepresidenta habló en un acto realizado en el Centro Cultural Kirchner en el marco de la apertura de sesiones parlamentarias de EuroLat2022. “Que te pongan la banda y te den el bastón, créanme, no significa que tengas el poder, sólo un poquito de eso. Y lo digo por experiencia. Y ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer, dejémoslo ahí”, dijo la ex mandataria.

Si bien tanto en la Casa Rosada como en el Senado voces del oficialismo intentaron bajarle los decibeles a la pelea, las palabras de CFK fueron interpretadas como un nuevo ataque a Alberto Fernández en medio de la feroz disputa por el rumbo económico del Gobierno.

“La inflación de este mes es récord en 20 años. La Vicepresidenta se pelea con el Presidente en lugar de ocuparse de la gente que está en una situación de desesperación total ”, denunció la titular del PRO, Patricia Bullrich, en declaraciones a Radio Mitre.

Otro de los que repudió el accionar de CFK fue el diputado Mario Negri, jefe de la bancada del radicalismo, quien calificó el episodio como un “operativo de demolición”. Y agregó: “Su ataque a la investidura presidencial es contra todas las instituciones. Pretende despegarse de un gobierno que ella creó y del que es la principal responsable. Vicepresidenta: Usted debilita a todos los argentinos ”.

En la misma línea, el senador radical Alfredo Cornejo aseguró que la fórmula presidencial está llevando a los argentinos “al precipicio”. “La inflación (mensual) más alta en los últimos 20 años y ellos se pelean por el poder de la banda y el bastón” , lamentó.

Por su parte, el diputado Cristian Ritondo planteó que al oficialismo “les importa más su interna que la suba de la carne”, en un contexto en el que a la mayoría de los argentinos “no les alcanza para la comida”. “Mientras, ellos todavía no resuelven si gobierna Alberto o Cristina”, fustigó el presidente del bloque PRO.

“Estos son los cráneos que inventaron el término destituyente, ¿no?” , ironizó el diputado Fernándo Iglesias.

La ex gobernadora bonaerense y actual diputada María Eugenia Vidal opinó que los principales referentes del Gobierno “viven en una realidad paralela” y “están destruyendo a la clase media”.

“Y mientras se pelean por poder, los platos rotos los pagamos todos los argentinos”, dijo Vidal.

Desde la Coalición Cívica, el diputado Juan Manuel López recordó una canción de Sandro e ironizó: “Se te nota Cristina, tenés unas ganas de ponerte la banda y agarrar el bastón”.

En cambio, Diego Santilli llamó a no distraerse con discursos y relatos “para la tribuna”. “Todos sabemos que la responsabilidad de este gobierno, es del Frente de Todos”.

