Javi López, copresidente de EuroLat: “Es necesario combinar las sanciones para elevar al máximo el precio que paga Rusia por la invasión”

Javi Lopez, copresidente de Eurolat, durante la entrevista exclusiva con Infobae. (Maximiliano Luna)

La Asamblea Parlamentaria Europa-Latinoamericana (EuroLat) reúne a legisladores de los dos continentes para analizar la agenda regional y el tablero global. Buenos Aires será sede de la cumbre 2022 -que arranca hoy-, en una escenario mundial cruzado por la guerra ilegal de Rusia contra Ucrania, la inflación de los alimentos y las consecuencias sociales y económicas de la pandemia.

Javi López es copresidente de Eurolat, y aceptó un reportaje exclusivo con Infobae. Sucedió en el Centro Cultural Kirchner (CCK), adonde se debatirá un temario complejo que involucra a Europa y América Latina.

A continuación, la entrevista completa:

-Qué temas abordará la Asamblea Parlamentaria de EuroLat?

— La necesidad de una recuperación post pandemia justa e inclusiva. El proceso de vacunación continua en buena parte del planeta. Pero los últimos dos años han sido normalmente traumáticos para toda la humanidad. Hemos aprendido cuán vulnerables e interdependientes somos, o por lo menos nos lo ha recordado. Y sin dudas hemos forzado a todas nuestras economías a hibernar durante buena parte de este tiempo y eso ha provocado enormes efectos sociales.

— En la reunión del G20 en Roma, por ejemplo, se planteó liberar las patentes. ¿Sucederá lo mismo en la Asamblea de la EuroLat?

— Sí. La patente de la vacuna debiera ser un bien público global. De hecho, yo recordaría que el problema continúa estando en la producción. ¿No?

— ¿La correlación de fuerzas entre Estados ricos y naciones intermedias o pobres, dificulta el acceso a las vacunas contra el COVID-19?

— Sí. Es evidente. Hay una relación entre la riqueza y el acceso a la vacuna. Y debiéramos ser conscientes que la pandemia no acaba hasta que todo el mundo esté vacunado, porque tienes riesgos de que haya nuevas cepas.

Un empleado del servicio funerario mira los cuerpos de los civiles, enviados desde las calles al cementerio local de Bucha, mientras continúa el ataque de Rusia contra Ucrania

—Después de la pandemia se sucedió un hecho puntual e inesperado que fue la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Van a abordar el tema en las deliberaciones ?

— Sin dudas. Y en línea con lo aprobado por Naciones Unidas: una condena rotunda y enérgica a una agresión militar unilateral e injustificable.

— Desde esa perspectiva, ¿Rusia debería ser suspendida o expulsada de otros organismos multilaterales como el G20, el Fondo Monetario Internacional, o el Banco Mundial...?

— Creo que es necesario combinar la política de sanciones económicas europeas para elevar al máximo el precio que paga Rusia por la invasión. Dos, el aislamiento internacional. Tres, mantener al mismo tiempo canales diplomáticos para buscar una salida negociada que es lo que todo el mundo querría. De hecho Ucrania continúa en diálogo diplomático con Rusia.

— ¿Pero usted avalaría la suspensión de Rusia del G20 o del FMI?

— Creo que debemos ser capaces de combinar. Y ver caso por caso cómo combinar aislamiento de Rusia por un lado y al mismo tiempo mantener canales diplomáticos abiertos. Lo que está en juego aquí, básicamente, no es un debate sobre Rusia. El debate es si queremos un mundo regido por normas, normas que obliguen a todo el mundo, seas una fuerza nuclear o no, seas una gran potencia en el planeta o no, o queremos un mundo que vuelva a deliberar sus conflictos por los mecanismos de la fuerza.

—¿Cómo sería ese debate?

— Multilateralismo, normas para todos, o la lógica de la fuerza. Lo que intenta reivindicar Putin con la agresión, es un derecho de conquista. Un derecho que desapareció después de la Segunda Mundial en Europa.

—¿La guerra ilegal de Rusia contra Ucrania está diseñando un nuevo orden mundial?

— Sin dudas. El nuevo orden mundial está en mutación. Está en transformación.

— ¿Y cómo se lo imagina?

— Yo querría un mundo multipolar, un mundo regido por normas que fuera capaz de renovar también las instituciones que construimos a partir del año 45. Y que también renueve las instituciones financieras multilaterales, que yo creo que necesitan una actualización acorde con el mundo, con una fotografía del mundo más colorida y más plural de lo que tuvimos después de la Segunda Guerra mundial.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski se dirige al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a través de una videoconferencia durante la invasión rusa de Ucrania

— ¿Ampliaría el número de miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU?

—Sí. Hay que reformular al Consejo de Seguridad de la ONU. Creo que es evidente que no refleja el mundo en el que estamos y que es inoperante.

— ¿El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial también deberían remozarse post guerra en Ucrania?

— Sí, por supuesto. Creo que sería necesario que las instituciones de Breton Woods también se renovaran y fueran capaces de adaptarse a un mundo cambiante más multipolar. Eso es lo que yo querría, y al mismo tiempo te digo cuál creo que es el mayor riesgo.

— ¿Cuál es?

— Un mundo binario.

— ¿Volver al mundo bipolar como sucedió durante la Guerra Fría?

— Sí, exacto. Una nueva Guerra Fría.

— ¿Estados Unidos y China ?

— Sí. Creo que ese es el gran riesgo.

— ¿Usted considera que después de resolverse la crisis causada unilateralmente por Rusia, el mundo puede ser bipolar con Estados Unidos y China en lugar de la Unión Soviética?

— Creo que el riesgo de una nueva Guerra Fría, es uno de los mayores en el mundo. Estamos en un mundo en convulsión y reorganización. Creo que ese riesgo es un riesgo evidente. Y creo que está en el interés tanto de América Latina como de Europa en evitarlo, y tener un mundo regido por normas que se apliquen a todos.

Javi López, copresidente de EuroLat, durante la entrevista exclusiva con Infobae. (Maximiliano Luna)

— ¿Se puede buscar algún instrumento desde Eurolat para garantizar la seguridad alimentaria en el mundo como consecuencia directa de la guerra en Ucrania?

— De hecho esa es una de las cosas que debatiremos aquí. Hemos puesto en marcha un grupo de trabajo sobre seguridad alimentaria. Es un tema central porque la guerra causa una presión inflacionista fuerte por el aumento del precio de las energías y especialmente las energías fósiles. Lo más preocupante es el impacto que puede tener la seguridad alimentaria. Tenemos los precios de los alimentos más caros en el mundo en los últimos 60 años.

— Sí, ese es el último informe de la FAO...

— Sí. Y al mismo tiempo sabemos que existe el peligro de desabastecimiento por el trigo en Ucrania y los fertilizantes en Rusia. Y ese es un enorme riesgo para la humanidad. Enorme riesgo.

-¿La seguridad alimentaria puede ser un daño colateral de la guerra en Ucrania?

— El impacto que puede tener la carencia de alimentos en el mundo no va a ser igual en todos lados. Pagarían los de siempre. Los más necesitados.

SEGUÍ LEYENDO