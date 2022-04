Alberto Fernández cree que la visita de Boric fortaleció la relación con Chile y apuesta a una agenda en común

Gabriel Boric y Alberto Fernández, en el festival artístico de la Hermandad argentino-chilena, en el CCK, el lunes por la noche

Pese a los múltiples problemas que lo acosan actualmente en su gestión de gobierno, Alberto Fernández se tomó un respiro y dedicó todo el tiempo que pudo para que el vínculo entre Argentina y Chile, con la visita de Gabriel Boric a Buenos Aires desde el domingo hasta este martes, se fortaleciera y se profundizara. El gesto del flamante mandatario trasandino de elegir a nuestro país como primer destino internacional fue una señal muy clara de acercamiento, luego de los años de “frialdad” en la relación bilateral con Sebastián Piñera a cargo del Palacio de la Moneda del otro lado de la cordillera. Y la cordialidad que reinó entre ambos ratificó que hay una mejor sintonía entre ambos países.

Se encargaron de remarcarlo ambos presidentes en la conferencia conjunta que dieron en el Museo del Bicentenario este lunes. Las palabras “amigos”, “aliado” y “cómplice” se escucharon como halago mutuo. Es que tanto Fernández como Boric comparten visiones ideológicas. En varios de los diálogos de estos tres días temas como la defensa de los derechos humanos, el papel que debe tener América Latina a nivel global, la importancia de la promoción de la igualdad de género, el respaldo a la CELAC (la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que preside desde enero el presidente argentino) como vehículo de discusión en la región, el abordaje y las acciones tendientes a mitigar los efectos del cambio climático y la cooperación para ampliar los lazos culturales y de ciencia y tecnología los acercaron mucho más.

Aunque tienen en común otras pasiones como el fútbol y a la música, también quedaron expuestos algunos puntos a resolver. Uno de los reclamos de Boric, sugerido por el diputado de la Unión Democrática Independiente, Guillermo Ramírez, quien formó parte de la delegación presidencial, fue el del pedido de extradición de Galvarino Apablaza, ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato del ex senador Jaime Guzmán, y que vive en territorio argentino desde hace más de 20 años y sigue con estatus de refugiado político desde 2010, cuando Cristina Kirchner era presidenta.

Alberto Fernández durante la recorrida por la Casa Rosada del lunes, le muestra a Gabriel Boric un retrato de Juan Perón junto a Evita

“El Presidente Boric me planteó su preocupación por el tema y obviamente tomé en cuenta sus consideraciones, aclarando desde ya que eso es un problema que se debe resolver judicialmente en Argentina. No es un tema que tenga que ver con la potestad o la discrecionalidad del Ejecutivo” , reconoció el jefe de Estado argentino cuando se lo preguntaron en la conferencia de prensa posterior en el Museo del Bicentenario.

Boric, por su parte, destacó: “Para Chile ha sido hace larga data un tema de política de Estado, no sujeto a las contingencias políticas y el presidente Alberto Fernández nos ha escuchado, va a tomar en consideración lo que hemos planteado y nosotros por supuesto no corresponde que intervengamos en un poder independiente de la República Argentina, pero no cabe duda que se van a hacer todos los esfuerzos que estén al alcance”. Y agregó que cree que se efectuarán “los esfuerzos” para resolverlo.

También sobre la puja entre ambos países sobre los límites que debe tener la plataforma continental surgieron diferentes puntos de vista. Boric admitió que existen “diferencias” en cuanto al reclamo por la plataforma continental, algo que definió como una postura de Estado, aunque aseguró: “Podemos tener una diferencia, pero no me caben dudas de que vamos a resolverla mediante vías diplomáticas; eso no va a impedir que profundicemos las buenas relaciones” . Piñera había generado tensión diplomática con Argentina por su pedido de extender la plataforma marítima en favor de su país.

Gabriel Boric posa con el canciller Santiago Cafiero, miembros de Madres de Plaza de Mayo (Lita Boitano, Nora Cortinas, Buscarita Roa y Tati Almeida) y el presidente Alberto Fernández, tras recorrer la ex ESMA (REUTERS)

La cuestión energética también dijo presnte en algunos de los encuentros entre ambos mandatarios. La integración energética, además, la discutieron el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, con el de Energía de Chile, Claudio Huepe Minoletti. Guzmán, después de ese cónclave, sostuvo que “la Argentina y Chile avanzan en una agenda conjunta que tiene un importante potencial de efectos productivos y de empleo para ambas naciones”. También dialogaron sobre la posibilidad de “hacer realidad” el corredor interoceánico entre la Argentina y Chile, un tópico sobre el que ya Fernández había avanzado en su visita al antecesor de Boric, Sebastián Piñera, cuando lo visitó en Santiago en enero de 2021.

Todo la actividad de Boric

El domingo 3 de abril cuando arribó por la tarde, Boric fue recibido por el canciller Santiago Cafiero. Y a la noche cenó con Fernández en la residencia de Olivos.

Este lunes depositó una ofrenda floral en homenaje al general José de San Martín en una plaza de Retiro, luego hizo la visita oficial a la Casa Rosada que incluyó una conferencia de prensa conjunta. Por la tarde, fue al Congreso donde se entrevistó con la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora y con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Luego, Boric fue recibido por el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkratz, en el Palacio de Tribunales. De ese encuentro también participaron el juez Juan Carlos Maqueda; el presidente de la Corte Suprema chilena, Juan Eduardo Fuentes Belmar, y la embajadora chilena en Buenos Aires, Bárbara Figueroa Sandoval.

A la noche, ambos presidentes compartieron una cena de honor en el Centro Cultural Kirchner, donde se realizó un festival artístico con músicos de los dos países. Allí mantuvo un encuentro con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, sobre la agenda climática y quedaron en realizar un encuentro próximamente con su par chilena, Maisa Rojas,

En su tercer día de actividades en Argentina, este martes, Boric inauguró el encuentro empresarial entre representantes de Argentina y Chile, luego visitó el Espacio Memoria y Derechos Humanos en la ex ESMA, acompañado en la recorrida por Fernández. Allí se sacó fotos con Madres de Plaza de Mayo y el jefe de Estado chileno ratificó que su país apoya la nominación de la ex ESMA como candidata a Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Un rato después, en una de sus últimas actividades en territorio argentino, pasó por el Museo de Bellas Artes. Por último mantuvo un encuentro con integrantes de la comunidad chilena, en la sede de la embajada, en el barrio de Palermo. A las 17 partió hacia Santiago de Chile.

