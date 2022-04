Termina el juicio por el enriquecimiento ilícito de Ricardo Jaime

Ricardo Jaime cuando fue detenido en 2016

Hoy por la tarde se difundirá el veredicto en el juicio oral y público en el que el ex ministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido, y el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, son acusados por el delito de defraudación contra la administración pública por la compra de trenes a España y Portugal.

El Tribunal Oral Federal 6, integrado por los jueces Julio Panelo, Fernando Canero y Ricardo Basílico, fijó para hoy a las 13.30 una última audiencia de juicio en la que alguno de los imputados en los cuatro casos de corrupción que se enjuiciaron podrán decir sus “últimas palabras” antes del veredicto.

El lunes pasado Jaime tuvo la posibilidad de hablar ante los jueces que desde la pandemia realizan en debate vía Zoom. El ex secretario de Transporte, que está detenido en la cárcel de Ezeiza, se negó a hablar de manera remota: había pedido hacerlo de forma presencial en el edificio de Comodoro Py . Los jueces se lo negaron y entonces Jaime no habló.

En cambio De Vido sí habló ante los jueces y dijo sus “últimas palabras”. En ellas defendió políticamente la compra de los trenes europeos que debían ser reparados en Argentina para poner en marcha los talleres ferroviarios que habían quedado parados por la crisis del 2001.

En noviembre pasado la fiscal del juicio Gabriela Baigún había pedido penas de cuatro años de prisión para De Vido. Por ese caso de corrupción y por otros tres más por los que fue juzgado desde 2019 la fiscal había solicitado una pena de ocho años de prisión para Jaime, ex secretario de Estado entre 2003 y 2009. La fiscal había considerado que Jaime debía ser condenado a esa pena porque fue responsable en la investigación por su enriquecimiento ilícito y en otros casos de corrupción. En una de sus últimas intervenciones en el juicio la fiscal sostuvo que dos de los casos estaban prescriptos. En el caso de la compra de trenes a Jaime también se lo acusa de haber cobrado coimas.

El cobro de los “retornos” corrió por cuenta de su ex asesor, testaferro y hacedor de negocios oscuros, Manuel Vázquez. La fiscal había pedido para Vázquez una pena de cinco años y ocho meses de prisión.

Julio De Vido en una de las audiencias del juicio que se realizó por Zoom

En la compra de trenes se gastaron 100 millones de euros y durante la investigación judicial se determinó que buena parte del material rodante traído no funcionó. “El 54% de las formaciones adquiridas no prestó ningún tipo de servicio al 2012 y el 25% del material restante se encontró operativo durante muy poco tiempo. En definitiva, el 79% del material rodante comprado por De Vido y Jaime no era utilizado de ningún modo por el sistema ferroviario nacional en el año 2015″, había explicado la fiscal en su alegato. La denuncia realizada en 2013, a partir de la que comenzó el caso que llegó a juicio, se basó en un contundente informe que sobre la compra hizo la Auditoría General de la Nación (AGN).

Cuando la fiscal abrió su alegato sobre la situación del aumento patrimonial de Jaime y de su círculo familiar y de negocios fue directa: “Jaime se enriqueció ilícitamente mientras fue funcionario público”. Baigún había recordado que el ex funcionario era “pobre” cuando llegó al cargo, pero eso cambió porque " los favores de los empresarios no tardaron en llegar”. La fiscal había concluido que Jaime “intentó disimular su crecimiento patrimonial mediante testaferros”. Por eso, señaló:”Se ha probado que se enriqueció de manera apreciable e injustificada cuando fue funcionario público”. Baigún calificó al expediente como “un caso de libro sobre los funcionarios que se enriquecen”.

Entre los bienes detectados en poder de Jaime y que fueron comprados con dinero imposible de justificar con su sueldo de secretario de Estado se hallan un avión, un yate, una casa de fin de semana en San Isidro, un departamento sobre la avenida Figueroa Alcorta y una casa y hotel ubicados en Carlos Paz, Córdoba. En esa provincia, dónde Jaime era quien dirigía el Frente para la Victoria, adquirió con fondos negros una radio y un diario para hacer campaña política oficialista.

Hoy termina el juicio que comenzó en 2019. Se sabrá si los imputados serán condenados o absueltos. El caso por enriquecimiento ilícito comenzó en 2008 cuando Jaime era un secretario de Estado con poder y tenía el respaldo de su amigo Néstor Kirchner. Hoy Jaime está preso y tiene dos condenas confirmadas y una sin confirmar por casos de corrupción. La última es por la Tragedia de Once.

