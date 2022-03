Juntos por el Cambio reunió a sus figuras nacionales en un evento sobre lucha contra el narcotráfico con miras a 2023

Paula Oliveto, Miguel Ángel Pichetto, Gerardo Morales y Patricia Bullrich (Fotos: Luciano González)

Los presidentes de los principales espacios que agrupa la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC) se reunieron esta tarde, en Parque Norte, en el marco de un seminario de lucha contra el narcotráfico. Patricia Bullrich, presidenta del PRO, Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y titular de la UCR nacional, Miguel Ángel Pichetto, Auditor General de la Nación y líder de Peronismo Republicano, junto a Paula Oliveto de la Coalición Cívica fueron los protagonistas de un evento en el que desfilaron los principales referentes políticos de la coalición opositora.

“La narcopolítica es lo peor que le puede pasar a un país, porque ahí se cierra un círculo y ahí no hay salida”, lanzó Bullrich durante su discurso. La ex ministra de Seguridad fue una de las dirigentes más aplaudidas y referenciadas a lo largo de la tarde, con alusiones a su gestión nacional en esa cartera. “Felicitaciones a Patricia. Este era un evento para que saques chapa y te lo mereces”, coqueteó a su turno el gobernador jujeño y presidente de la UCR. Uno de los oradores más eufóricos de la jornada fue Pichetto, quien propuso que “Argentina tiene que tener una ley de Extinción de dominio para narcos”.

Horacio Rodríguez Larreta estuvo al comienzo del seminario y luego se retiró, sin cruzarse con Patricia Bullrich

El ex presidente Mauricio Macri fue el gran ausente del cónclave porque se encuentra en Italia disputando el Mundial de Bridge. Alguien que dio el presente fue el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, que no quiso perderse un evento en el que desfilaron no sólo referentes políticos de la oposición sino varios presidenciables. El alcalde estuvo al comienzo del seminario y dio un discurso breve en el que enfatizó la importancia de sostener la lucha contra el narcotráfico y la unidad para generar políticas integrales en ese sentido. Larreta estuvo acompañado por su ministro de Seguridad, Marcelo D Alessandro, y el asesor General de Gobierno, Juanjo Méndez.

En pleno contexto de discusiones internas en JxC, no faltaron indirectas y señales respecto al momento que atraviesa la coalición. El jefe de Gobierno se fue de Parque Norte inmediatamente después de disertar y evitó cruzarse públicamente con Patricia Bullrich , quien la semana pasada dijo que su relación con Larreta “dejó de fluir”. La presidenta del PRO llegó al salón Fresno, donde se hizo el seminario, pasadas las 16 y evitó hacer declaraciones sobre la tensión que mantiene con Larreta.

Jorge Triaca estuvo presente

“No somos comentaristas del pasado, tenemos que plantearnos la discusión del presente y del futuro. No nos van a perdonar si nos equivocamos”, enfatizó Pichetto durante su discurso, en el que criticó al oficialismo y llamó a la unidad de la oposición. “Tenemos que ponernos de acuerdo para construir un programa de gobierno”, exigió el ex senador.

Desde el radicalismo, Morales intentó transmitir calma: “No hay que cortarse las venas. Las discusiones en Junto por el Cambio se van a arreglar”. En ese eje, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, en diálogo con Infobae, sostuvo que “este es un año para gobernar, la discusión sobre candidaturas será el año que viene”.

Un tema que circuló en el evento fue el cruce que Morales protagonizó con el diputado nacional de su partido Alejandro Cacace. El legislador por San Luis impulsó un proyecto de dolarización de la economía para bajar la inflación y el jujeño lo cruzó: “Eso ya lo vivimos con el Plan Austral, con la convertibilidad y no funcionó”, advirtió Valdes, en sintonía con su colega de Jujuy.

Cristian Ritondo

Patricia Bullrich fue la principal oradora de la tarde y quien cerró el evento: “Hay que animarse a enfrentar a todos, sobre todo a los que tienen protección de la política y de la justicia”, resaltó la titular del PRO, mientras recordaba las políticas de seguridad en materia de narcotráfico que implementó durante su gestión.

En diálogo con este medio, Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, resaltó: “Lo relevante de este seminario es marcar el contraste entre la gestión que llevamos adelante cuando Cambiemos estuvo en el gobierno (2015 a 2019) y lo que sucede ahora”. Para Ritondo, Aníbal Fernández al frente de la política de Seguridad es un “retroceso”. En esa línea, la representante de la Coalición Cívica, Oliveto, disparó contra el actual ministro de esa cartera y dijo que es “la imagen de la degradación”. Además de Oliveto, por la Coalición Cívica también estuvieron presentes los diputados nacionales Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López, y el senador de la provincia de Buenos Aires Andrés De Leo.

Máximiliano Ferraro

El encuentro, que comenzó a las 15 y se extendió hasta las 19:30, se estructuró en cuatro ejes temáticos y contó con cerca de 20 especialistas en las distintas áreas específicas sobre drogas y crimen organizado, que disertaron al respecto. En la apertura de los bloques temáticos, el auditorio se emocionó con los testimonios de las Madres contra el Paco, que transmitieron su experiencia en el acompañamiento y la lucha contra la adicción de este tipo de estupefacientes.

Al finalizar el seminario, JxC difundió un documento en el que unifica criterios sobre la lucha contra el narcotráfico. Los principales ejes del espacio en esa materia son las políticas de reducción de la demanda y atención al consumo problemático, economía de las drogas y lavado de dinero, diseño de estrategias de lucha contra el narcotráfico y reducción de violencia en los barrios.

