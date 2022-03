Axel Kicillof se pliega a Cristina Kirchner en la interna del Frente de Todos y dice hacia adentro que la crisis se supera con gestión

Cristina Kirchner y Axel Kicillof (Aglaplata)

Ya no tan equilibrista y un poco más explícito. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dio algunas señales sobre su posicionamiento dentro de la interna del oficialismo. Una discusión de la que desde hace semanas, con la votación del acuerdo con Fondo Monetario Internacional (FMI), el mandatario buscaba tomar distancia. La procesión junto a Máximo Kirchner en la marcha por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia terminó de definir hacia el afuera cuál es el lugar político que ocupa el mandatario.

La movilización del último 24 de marzo dejó varias fotos. Una de ellas tuvo como protagonista de la imagen al gobernador bonaerense Axel Kicillof con el diputado nacional, presidente del PJ bonaerense y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner. Abrazados y sonrientes. Kicillof además hizo los 13 kilómetros que separan el edificio de la ex Esma, hoy espacio de la memoria, de Plaza de Mayo junto a la columna de La Cámpora y el peronismo K. Su presencia fue confirmada con algunos días de antelación cuando se fue definiendo la logística de la reunión.

Si bien el gobernador y ex ministro de Economía, le había dicho al actual ministro de Economía, Martín Guzmán -antes de la discusión legislativa- que cabía revisar la estrategia de negociación con el FMI, una vez anunciado el preacuerdo por Fernández, fue uno de los pocos dirigentes kirchneristas que se pronunció al respecto y respaldó la decisión. Aseguró que el plan que daba a conocer Alberto Fernández evitaba una catástrofe y cargó las tintas sobre lo que había sido la gestión de Cambiemos. Hasta ese entonces ni La Cámpora ni la ex presidenta se habían pronunciado. Luego, la historia conocida.

Alberto Fernández, el ministro Guzmán y el diputado Máximo Kirchner

Lo cierto es que el gobernador bonaerense nunca dejó de hablar y reunirse con la vicepresidenta y figura electoral central de la alianza de gobierno. De algunas reuniones también participa el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner. El corrillo de un distanciamiento entre ambos viene en baja, aunque en algunos temas hay distintas miradas.

En las últimas semanas el gobernador le bajó línea a parte del gabinete más cercano para que muestren y avancen con la gestión. Cree que será la única salida es mejoramiento de índices que al final del camino llevarán a la paz política. En su despacho suele recibir a ministros y ministras todos los días, aunque en algunas oportunidades las reuniones no se hagan públicas. Solo los más cercanos tienen una versión de qué es lo que opina Kicillof por el acuerdo con el Fondo. Este lunes por ejemplo se reunió con el ministro de Producción, Augusto Costa. Un encuentro que fue en la víspera del primer viaje que realizan los egresados de escuelas bonaerenses financiados por la provincia de Buenos Aires. También mantiene reuniones individuales con intendentes del oficialismo. Este lunes por ejemplo fue el turno de Gustavo Barrera, de Villa Gesell. La semana pasada con algunos del conurbano.

Kircillof con la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza

Con el plan de reconstrucción de gobierno al que bautizó 6x6, Kicillof busca dar un empuje a la reactivación que se viene registrando en algunos sectores productivos como el turístico y la construcción. Sin embargo, el acuerdo alcanzado con el FMI encendió luces de alerta en La Plata. Sobre todo por las metas propuestas.

La relación con Alberto Fernández sigue en plan de administración y gestión. “ Cristina es la conductora. Con Alberto es una relación de necesidad ”, dicen al lado del mandatario provincial. Lo dijo -sin decirlo- el propio Kicillof durante la marcha del 24 de marzo, donde mostró una línea discursiva bien parecida a la la vicepresidenta: “El problema es siempre y permanentemente correr la frontera de lo posible más allá de lo que dicen los diarios, los poderes dominantes, la voz de la sensatez... porque si no estamos liquidados”, remarcó. A su derecha aplaudía la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.

“Hoy que estamos en otra crisis, hay que pensar en los nuestros, pensar para qué llegamos al gobierno en el 2019 y no es para permanecer, ni para seguir ni para no molestar. Es para darle de comer a la gente, es para darle trabajo a la gente, al que no le interesa pelear con nadie que sepa que no lo necesitamos, hay que dar todas las peleas ”, terminó blanqueando.

Un rato más tarde, su ministro de Desarrollo de la Comunidad y secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque decía que el presidente Fernández había sido el jefe de campaña de un espacio que sacó el 4% en las elecciones de 2017 en la provincia de Buenos Aires, que Cristina Kirchner lo había convocado para ser parte del Frente de Todos y que ese sector, el cristinismo, no podía irse de un lugar que les pertenece. Por momentos, en La Plata quisieran más firmeza en las decisiones nacionales y cada vez que asoma el tema de recursos, recuerdan la brecha distributiva que atraviesa la provincia en materia de coparticipación. En lo que hace a los fondos, la mirada es compartida entre la Casa Rosada y la gobernación bonaerense.

