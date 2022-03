La puja entre Nación y Ciudad por los fondos de la coparticipación logró algunos avances pero el final aún es abierto

Horacio Rodríguez Larreta y Eduardo "Wado" de Pedro

El plazo que les impuso la Corte Suprema de Justicia de 30 días hábiles para una conciliación vence el 26 de abril. Ya hubo un par de reuniones de los equipos técnicos que se armaron de los dos lados y el miércoles después del mediodía en la Casa Rosada se realizará la tercera. Si bien se registraron algunos avances entre las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y las del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para que se selle el acuerdo que permita destrabar el entuerto por los fondos coparticipables falta bastante. Y el final sigue siendo abierto a pesar de la buena voluntad que pone cada uno.

No cayó nada bien entre los funcionarios de la Ciudad el anuncio del ministro del Interior, “Wado” de Pedro, en Santiago del Estero el mismo miércoles 23, día del último encuentro, sobre la transferencia de una parte de los recursos que se le recortaron al distrito de Horacio Rodríguez Larreta hacia tres provincias (Salta, Misiones y Santa Fe) con el objetivo de “combatir el narcotráfico” y de reforzar la seguridad en las fronteras.

Desde el ministerio no niegan ese malestar pero creen que no entorpecerá la continuidad de las negociaciones. La Ciudad llevó ese mismo día una serie de propuestas que tuvieron buena recepción del “equipo” de Interior, integrado esta vez por la Secretaria de Provincias, Silvina Batakis, y el flamante titular de la Dirección Nacional Electoral, Marcos Schiavi. No esperaban que De Pedro declarara así porque consideran que de ese modo lleva el tema a “una pelea con otras provincias”.

De Pedro, durante la reunión del Comité Interjurisdiccional de los Bajos Submeridionales que se celebró en Santiago del Estero y que tuvo la participación de los gobernadores, de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Chaco, Jorge Capitanich, y de Santa Fe, Omar Perotti, cargó contra la gestión del ex presidente Mauricio Macri al sostener que en ese Gobierno “casi triplicaron la coparticipación” que recibía el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en detrimento de los restantes 23 distritos.

El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, al llegar a Santiago del Estero

Felipe Miguel, jefe de Gabinete de la Ciudad, en diálogo con Infobae sostuvo que “a mí me chocó muchísimo, cuando el ministro hace referencia al traspaso hecho durante el gobierno de Macri. Dice que decidió triplicar la coparticipación y después busca una excusa, que fue el traspaso de seguridad. Realmente fue muy chocante escucharlo faltar de esa manera a la verdad. Desde que Mauricio (Macri) era jefe del Gobierno de la Ciudad que reclamaba el traspaso de la seguridad. Lo que hizo el expresidente en un acuerdo con Rodríguez Larreta fue traspasar la seguridad de CABA, que era lo que correspondía, como lo determina la Constitución desde la reforma de 1994. Esos recursos eran exactamente los que gastaba el gobierno nacional en la seguridad de la Ciudad, ni un peso mas, ni un peso menos”.





El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en un acto de aspirantes a oficiales de la Policía de la Ciudad (NA: Matias Repetto Bonpland y Walter Carrera)

La Ciudad reclama para este 2022 unos 120 mil millones de pesos de la coparticipación por los recursos que se le recortaron. Y en el amparo que presentó ante la Corte Suprema también solicita que ser compensada por lo que dejó de percibir en 2020 y en 2021, que ronda otros 100 mil millones.

Nación hizo sus números y dice estar “dispuesta al diálogo”, aunque afirman que hay necesidad de “un acuerdo político”. Que la Ciudad haya recurrido al Máximo Tribunal no “es la forma de reclamar”, sostienen. Igualmente consideran como una señal muy positiva cómo pudo avanzarse en otra de las negociaciones entre las partes, cuando el gobierno nacional se hizo cargo de la deuda de Ciudad por las obras en el Paseo del Bajo a mediados de febrero de este año, a cambio de la cesión de terrenos que se destinarán a la construcción de espacios verdes y viviendas.

“Nosotros vamos a seguir trabajando constructivamente en la búsqueda de un acuerdo como fue solicitado por la Corte Suprema. Acá hay cuestiones que son muy claras y es que la Ciudad hace casi dos años dejó de recibir los fondos por una quita intempestiva, inconstitucional del Nación para solucionar un problema que la provincia de Buenos Aires tenía en ese momento. La Ciudad aporta el 24% de los fondos coparticipables y recibe el 1,4%, es vergonzoso que así ocurra”, asegura Miguel.

La policía bonaerense reclamó en septiembre de 2020 aumentos salariales frente a la Quinta de Olivos. El Presidente decidió entonces transferirle fondos de la coparticipación al gobierno de Kicillof para desactivar la protesta (Franco Fafasuli)

Se refiere al inicio de este conflicto cuando el Gobierno recortó más de un punto de coparticipación a CABA en el momento en el que se decidió la transferencia de las funciones de seguridad a la órbita porteña. Primero hubo un decreto, el 735, de septiembre de 2020, y luego una ley sancionada en diciembre del mismo año que estableció una poda en los recursos. Esto llevó al gobierno de Rodríguez Larreta a solicitar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declare la inconstitucionalidad de las normas y el pago de una suma que compense la pérdida sufrida desde entonces.

El presidente Alberto Fernández cuestionó la legitimidad del decreto 194/2016 dictado por su predecesor en enero de 2016, a pocos días de asumir en su cargo, y por el cual se había elevado de 1,40 a 3,75 el porcentual que recibía el distrito porteño de la masa de fondos coparticipables. Para el gobierno ese porcentaje fue fijado de modo completamente arbitrario por la administración macrista. Ante la protesta de algunos gobernadores, Macri luego lo estableció en 3,50 en 2018.

El Gobierno nacional le quitó 1,18% de coparticipación a la Ciudad, que pasó de tener 3,5% a 2,32%. De ese porcentaje 1,4% corresponde al nivel histórico que regía antes del traspaso de la Policía. En ese momento se le transfirió parte de esos fondos a la provincia de Buenos Aires que afrontaba una alzada de las fuerzas policiales en demanda de aumentos salariales.

“En el último encuentro acordamos acordamos un procedimiento sobre como seguir. Los equipos de Nación van a seguir revisando la propuesta que acercó la Ciudad, sobre todo en lo que refiere al traspaso y liquidación de fondos. Y el miércoles que viene y los siguientes miércoles, vamos a seguir teniendo reuniones plenarias para avanzar en ese camino. Nosotros no vamos a renunciar a eso, vamos a trabajar, como nos lo pidió la Corte” , le expresó el jefe de Gabinete de Rodríguez Larreta a este portal.

De un lado, el izquierdo, en representación de la Ciudad, Felipe Miguel y Horacio Rodríguez Larreta. Del otro, Marcos Schiavi y el ministro De Pedro, en una foto de archivo de 2021

Felipe Miguel irá ese día a Balcarce 50 con el ministro de Hacienda, Martín Mura; el subsecretario de Finanzas, Abel Fernández Semhan, el ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro y el procurador de la Ciudad, Gabriel Astarloa.

En Interior creen que si de las dos partes “aflojan un poco” el entendimiento llegará, sin la necesidad de que la Corte Suprema deba tomar partido. Hay cierto temor a que una cautelar termine dándole la razón a la Ciudad si el diálogo se empantana. Auguran, también, que una vez que los detalles técnicos puedan afinarse es posible que Wado de Pedro reciba a Rodríguez Larreta con el fin de ultimar el acuerdo cara a cara.

Una vez que se zanje esta cuestión seguramente aparecerá en agenda el traspaso de 32 líneas de colectivos de Nación a Ciudad, en otra discusión que promete entregar varios capítulos y otro final incierto.

