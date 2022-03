El mensaje de Cristian Kirchner después la movilización por el Día de la Memoria

Cristina Kirchner, vicepresidenta

La vicepresidenta Cristina Kirchner publicó un mensaje en sus redes sociales en el que destacó la masiva movilización a Plaza de Mayo en el Día de la Memoria, que se realizó en medio de la interna que vive el Frente de Todos luego del acuerdo con el FMI. Durante esta tarde, su hijo Máximo Kirchner lanzó críticas a la gestión de Alberto Fernández y reclamó que “el Gobierno tiene que ser con la gente adentro” .

“Hoy el pueblo argentino volvió a llenar la Plaza de Mayo”, publicó en Twitter Fernández de Kirchner, acompañado con el hashtag Memoria Verdad y Justicia. Más temprano había alentado a la movilización de La Cámpora y compartió una serie de fotos de la militancia que se convocó frente a la sede de la ex ESMA, sobre Avenida del Libertador en el barrio porteño de Núñez, para marchar a Plaza de Mayo.

Tuit de Cristina Kirchner sobre la movilización por el Día de la Memoria

Más temprano, Máximo Kirchner rompió el silencio durante la movilización y deslizó críticas a la gestión de Alberto Fernández por la negociación con el FMI. En ese sentido, recordó que “el gobierno tiene que ser con la gente adentro” y apuntó contra los medios de comunicación por la cobertura sobre la interna que vive el Frente de Todos.

“Queremos un país mejor y me emociona el convencimiento (de los militantes) de quererlo cuando todos te dicen que todo es una mierda. Si todo es una mierda vamos a ser todo para que deje de ser una mierda, tenemos que seguir adelante. La autocompasión es el peor de los caminos tenemos que transformar la realidad, para eso estamos nosotros. El gobierno tiene que ser con la gente adentro”, expresó.

La última vez que había hablado el diputado fue el pasado 31 de enero cuando renunció a la jefatura del bloque en la Cámara baja. “Lo que tenemos que entender es que cuando la gente es parte de un gobierno, lo banca, lo malo es menos malo y lo bueno es más bueno. Es con la gente adentro”, agregó.

“Dimos todas las peleas que dimos, no sólo durante el macrismo, antes también. Cuando le decíamos a la sociedad argentina que había que aguantar y soportar con los fondos buitres para que no ingresaran a la Argentina era para que no pasara lo que estamos viviendo hoy y lo dijimos en todos los idiomas posibles. En esto últimos 50 días habrán visto a los canales de televisión que se han dedicado todos los canales a criticar nuestra postura frente al FMI. Uno elige: los estudios de TV o la calle y la gente”, agregó.

Acto en el auditorio del Centro Cultural de la Ciencia, ubicado dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología

Por su parte, el presidente Alberto Fernández homenajeó a las víctimas de la dictadura militar en el Día de la Memoria al encabezar un acto en homenaje a los científicos y trabajadores desaparecidos del Conicet, donde afirmó que aquel 24 de marzo de 1976 la Argentina “comenzó a vivir una tragedia con un nivel de crueldad inimaginable” con un régimen militar que actuó “con impudicia”.

Fernández aseguró que “da vergüenza el negacionismo” que expresan algunos sobre los crímenes cometidos por dictadura, y aseguró que en el campo popular “no hay diferencias” a la hora de condenar el terrorismo de Estado.

Además, le agradeció a las Madres y a las Abuelas de Plaza de Mayo por la lucha que dieron contra la impunidad. “Las madres y las abuelas tuvieron el coraje que no tuvieron millones de argentinos”, enfatizó.

“El 24 de marzo es el día de la memoria e irónicamente es el día en el que más unidos estamos porque tenemos una sola consigna: verdad y justicia. Que de una vez por todas y todos sepamos lo qué ocurrió y que hablemos sin medias tintas”, resaltó el primer mandatario.

El acto en el barrio porteño de Palermo contó con la participación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Ángela “Lita” Paolín de Boitano; y la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida.

