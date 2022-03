Mauricio Macri insistió con la privatización de Aerolíneas Argentinas y explicó por qué perdió en 2019

Mauricio Macri

Esta semana, previo a su viaje al exterior para jugar al Bridge y cumplir con tareas vinculadas a su labor en la FIFA, Mauricio Macri decidió subir el perfil mediático para hablar de todos los temas de coyuntura pero también para referirse al futuro electoral de Juntos por el Cambio de cara a 2023. Sin embargo, en todas sus apariciones decidió instalar un tema que pareciera anticipar una medida de gobierno en caso de que la oposición vuelva al poder dentro de poco menos de dos años: la privatización de Aerolíneas Argentinas.

“No hay más espacio para seguirle robando la plata a la gente con impuestos impagables sacándole parte del salario para despilfarrar la plata en cosas que no conducen a nada. Aerolíneas se transforma en algo emblemático de la Argentina que tiene que venir. ¿Por qué el 90% de los argentinos va a pagar las ineficiencias, las barbaridades de Biró y sus amigos? 700 millones de dólares por año en vez de construir escuelas, rutas, mejor internet, tener equilibrio fiscal” , disparó el ex presidente en una larga charla por Instagram con Martín Tetaz, diputado radical.

En relación a la posibilidad de que una empresa privada tome las riendas de la aerolínea estatal y una futura reacción de los gremios, Macri profundizó: “No va a ser fácil pero los gremios tendrán que adaptarse. Si quieren seguir trabajando tienen que aceptar reglas como aceptaron los empleados de Flybondi y Jetsmart. En casi ningún país hay líneas aéreas estatales. Si no es estratégico cuando hay empresas privadas que te prestan el servicio. La sanata de que Aerolíneas Argentina vuela a lugares que otros no llegan. Es mentira. Si vos queres que haya ciudades a las que vuele la empresa, les decis que garantizas el 70% de los tickets vendidos y ponen la conexión. Eso vale nada en comparación a robarle a la gente 700 millones de dólares por año en algo que es un colectivo que vuela”.

El ex presidente fue entrevistado por Martín Tetaz

Y agregó: “¿Por qué los colectivos los manejan personas privadas y no el Estado y porque vuela lo tiene que manejar el Estado? Porque hacen un servicio romántico de que Aerolíneas es Argentina. Tenemos que salir de esas líneas vacías. Vos tenes que conectar el país. Hay muchas mentiras en ese relato”.

“El próximo gobierno tiene que ser más pragmático. No podemos bajo el rótulo del Estado seguir robándole plata a la gente”, completó sobre este tema el ex mandatario.

En otro tramo de la entrevista, Tetaz le preguntó puntualmente a qué le atribuía su derrota en 2019 y Macri replicó: “Perdí porque no supe explicarle a los argentinos con suficiente claridad que este rumbo era el correcto. Mucha gente, la del medio, dudó. Porque acá es cuestión de que hubiésemos logrado sostener 5-8-10% más de gente que ahora se dan cuenta que nosotros ya estábamos, como dice el informe de Cavallo diez días antes de las PASO. Si Cambiemos gana las PASO se consolida la baja de inflación, se acelera el crecimiento y la Argentina salió definitivamente. Como no estaba en el diagnóstico inicial que nos iba a costar tanto, negando la magnitud de la crisis, que era sintomática, yo tendría que haber encontrado, era clarísimo que volver atrás iba a volver este desastre”.

Sumado a esto, a modo de autocrítica, añadió: “Tendríamos que haber puesto un tipo de cambio fijo cuando perdimos financiamiento exterior en 2018 y no quedar sujetos a los vaivenes. Nos terminó de dañar la causa de los cuadernos, que fue un suceso y económicamente trajo inestabilidad”.

Macri insistió con que Aerolíneas Argentinas debe ser estatizada

Con respecto a una posible dolarización de la economía, algo que muchos economistas ligados a la oposición evalúan como un camino para bajar la inflación, Macri se mostró más lejano: “Es atarte mucho de manos y de pies a lo que pase con EEUU, es un poco lo que pasó en la convertibilidad. Siempre digo que ahí es el momento en el que más se apreció el dólar en el mundo y los argentinos íbamos en el mismo avión que EEUU pero del lado de afuera. Entonces, cuanto más trepábamos, con la gravedad nos íbamos desarmando y perdiendo competitividad y el miedo a la inflación nos llevó a no soltar el instrumento que fue muy exitoso en ese momento”.

Asimismo, comparó al real brasileño con el “patrón euro de la comunidad europea” y advirtió que en caso de volver al gobierno no es posible “ir bajando la inflación lentamente”. Por eso, impulsó la idea de “fortalecer el Mercosur” y “establecer una unidad monetaria” con los otros países: “Uruguay tiene estabilidad monetaria, Paraguay la tiene. Estuvo en evaluación entre Dujovne y Geddes, ministro de Economía de Brasil, en su momento. Tenemos que ir a una situación en la cual los argentinos tengamos moneda. Si le damos a la gente estabilidad y tenga crédito para comprar una casa a 30 años la Argentina se va a empezar a mover. Sino es el país del sálvese quien pueda”.

Para cerrar el tema de la inflación, Macri reconoció que no fue una buena decisión decir que controlar la suba de precios era algo fácil: “Me arrepiento de haber dicho eso porque si no tenes el poder político para tener un presupuesto equilibrado la inflación es muy difícil de bajar. Creer que con política monetaria la Argentina, que carece de credibilidad, va a controlar la inflación, no. Tenes que arrancar teniendo una situación fiscal sana. Si no tenes eso, después de no se cuantos defaults que tuvimos, más 77 años de inflación, no vamos a poder dar vuelta la historia. Por eso el primero día hoy tiene que estar sobre la mesa la baja de impuestos para que suba el empleo, porque sin baja de impuestos no hay inversión”.