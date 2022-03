Con el apoyo del kirchnerismo, el Gobierno logró dictamen para debatir en el Senado la reforma del Consejo de la Magistratura

Reunión plenaria de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales en el salón Illia del Senado de la Nación; el 22 de marzo de 2022; en Buenos Aires, Argentina. Foto: Gabriel Cano / Comunicación Senado.

El Senado de la Nación continuó hoy con la discusión -en un plenario de comisiones- de los proyectos para modificar la conformación del Consejo de la Magistratura, el órgano que se ocupa de proponer, controlar y sancionar, llegado el caso, a los integrantes del Poder Judicial de la Nación.

La audiencia de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador Guillermo Snopek, y de Justicia y Asuntos Penales, comandada por Oscar Parrilli, se reanudó a las 10 con la intención de escuchar a seis especialistasique fueron invitados tanto por el oficialismo como por la oposición.

Luego de escucharlos y de algunas preguntas, se pasó a la firma de los dictámenes, tanto el del oficialismo como el de la oposición. El primero tuvo 18 firmas a favor y los de minoría, que es el de Juntos por el Cambio sumó 16 rúbricas. Además hubo uno de Alberto Weretilneck que firmó dictamen de su proyecto, por lo que cuando el tema llegue al recinto, que se estima que será el 31 de marzo si el Frente de Todos consigue los votos necesarios para avanzar, se debatirán los proyectos.

De esta manera, la Casa Rosada, que fue quien envió el proyecto de ley, obtuvo el apoyo de los sectores más duros del oficialismo. Los mismos que no acompañaron unos días atrás el proyecto de ley de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en medio de tensiones entre los denominados “albertistas” y “cristinistas”.

El oficialismo convocó para exponer a Darío Kuzinski, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de José C. Paz, y a María Fernanda Vázquez, decana de Lomas de Zamora. Por el lado de Juntos por el Cambio (JxC), estarán los constitucionalistas Alfredo Vítolo y Daniel Sabsay; el especialista Diego Spota y el consejero de la Magistratura Diego Marías.

Uno de los puntos que divide las aguas entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio es el rol de los jueces de la Corte Suprema en el órgano que tiene entre sus funciones nombrar y ratificar a los jueces y a los fiscales del ministerio público; así como procesar disciplinariamente a los jueces y fiscales, y, eventualmente, destituirlos.

El jurista Daniel Sabsay (Foto: NA)

Los primeros expositores se inclinaron por la versión del proyecto del oficialismo que propone que sea el Consejo quien defina a su presidente y, además, que los miembros de la Corte Suprema de Justicia no participen del órgano colegiado.

Por el lado de los expertos que presentó Juntos por el Cambio, en sus exposiciones apoyaron la presencia de la Corte Suprema en el Consejo y, además, que sea esa representación quien la presida. Para Sabsay, el proyecto del Frente de Todos es “abiertamente inconstitucional”.

Sabsay se mostró molesto porque el senador Snopek lo llamó a que sólo se dedique al análisis del proyecto y no a las cualidades del Ministro de Justicia, Martín Soria, a quien cuestionó por considerar que no está a la altura del cargo. “Lo voy a respetar en el pedido, pero estamos acostumbrados al doble estándar. Me gustaría que cuando venga el Ministro de Justicia que insulta a la Corte Suprema se tenga la misma postura”.

Para los legisladores del Frente de Todos, el especialista Sabsay está identificado con Juntos por el Cambio y tuvo varios cruces con senadores del oficialismo en los que se mostró molesto por las preguntas y por los comentarios que le realizaron.

“La ley no es abiertamente inconstitucional, pero merece ciertas mejoras. Entiendo que la política tiene que estar representada en el Consejo y en términos de preponderancia”, dijo el constitucionalista Alberto Spota.

Alberto Lugones, titular del Consejo de la Magistratura (Foto: Gustavo Gavotti)

En la previa al encuentro, el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, consideró que el “problema” del organismo es “construir la mayoría para sancionar o avanzar” con los pedidos de juicio político con respecto a los magistrados que pueda merecerlo.

”Ahí es cuando se empiezan a cruzar intereses más políticos externos que políticos internos, hasta para la aprobación de las ternas pasa eso”, informó el magistrado en declaraciones a Radio Del Plata.

Sobre los problemas de la regulación del Consejo, Lugones afirmó que siempre hay decisiones del Poder Judicial “que pueden tener influencia en la cuestión política” siempre ha sido así” pero el problema surge cuando “el protagonismo de alguien termina frenando a los demás” en la toma de decisiones.

SEGUÍ LEYENDO: