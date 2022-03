En medio de la crisis del Frente de Todos, Martín Insaurralde junta intendentes y se muestra como armador del PJ bonaerense

Insaurralde, Nardini e intendentes del Frente de Todos

Desde que llegó a la Jefatura de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, viene acumulando poder propio en el esquema bonaerense del Frente de Todos. Desde hace algunas semanas definió realizar una serie de recorridas por el territorio provincial - y visitar despachos importantes- para mostrar la gestión bonaerense, pero también para dar cuenta de su rol de armador dentro del peronismo. Todo, en medio de la interna del oficialismo en la que el intendente en uso de licencia de Lomas de Zamora intenta ser uno de los garantes de la unidad para que los chispazos de la coalición de gobierno no bajen en la provincia de Buenos Aires a la segunda capa de poder como son los intendentes.

El jefe de Gabinete no se mueve solo. En cada recorrido suele estar acompañado por intendentes y legisladores provinciales. Sin embargo, el lomense también funcionó de interlocutor con la oposición. Los intendentes de peso de Juntos mantienen diálogo -no difundido- con el Jefe de Gabinete. Las últimas conversaciones versaron sobre gestión en seguridad y economía y también “la gobernabilidad” en la Legislatura bonaerense a través de su alfil, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense Federico Otermín. El último pedido de los intendentes es avanzar con el traspaso de la Policía Local a la esfera municipal, algo que -aseguran- el propio jefe de gabinete comprende.

La semana pasada, Insaurralde fue a la muestra Expoagro y recorrió el stand del Banco Provincia. Llegó a San Nicolás con una visible comitiva que integraban el presidente del Grupo Bapro e intendente en uso de licencia de Merlo, Gustavo Menéndez, legisladores y senadores bonaerenses. En Expoagro también mantuvo un breve encuentro con algunos dirigentes bonaerenses de la oposición como el presidente del bloque de Juntos en la Cámara de Diputados bonaerense, Maximiliano Abad; el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri o el senador provincial y ex intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre.

Joaquín de la Torre, Jorge Macri y Martín Insaurralde

“Martín es un actor conocido por el PJ y que fue candidato a diputado nacional. Tiene cierta lógica que haya sido elegido Jefe de Gabinete y que ahora con la pandemia en un segundo plano salga a recorrer los distritos”, le dice a Infobae un dirigente bonaerense que suele acompañarlo por las recorridas. Según pudo saber este medio el plan es que Insaurralde siga acompañando a ministros en distintas actividades. “ Ser Jefe de Gabinete no es solo la coordinación de los ministerios, también es hacer política y él la hace ”, asegura un intendente que se sienta en la mesa del PJ bonaerense y lo diferencia de su antecesor Carlos Bianco. “El momento no le permitió a Carli -Bianco- recorrer: el mensaje que decíamos desde el gobierno era que había que evitar las reuniones. En ese contexto se le hizo difícil”, compara el mismo intendente, que por ahora no lo ubica a Insaurralde en la carrera a la gobernación en 2023. Hoy ese lugar pareciera ser para Axel Kicillof, aunque si el mandatario bonaerense no será de la partida, las acciones de Insaurralde suben.

Además de Expoagro, Insaurralde estuvo días atrás en San Pedro y Baradero, en la Segunda sección electoral. Se trata de dos distritos gobernados por intendentes del Frente de Todos. Junto con el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia (otro intendente en uso de licencia) Leonardo Nardini recorrieron obras en la Ruta Provincial 191 y luego, ya en Baradero encabezaron una cumbre con los intendentes Iván Villagrán (Carmen de Areco), Ricardo Casi (Colón), Ramón Salazar (San Pedro), Diego Eduardo Nanni (Exaltación de la Cruz), Osvaldo Cáffaro (Zárate) Ricardo Alessandro (Salto); y el anfitrión y también integrante del gremio de SMATA, Esteban Sanzio, todos de la Segunda sección electoral.

Esa reunión también fue una señal hacia el interior del oficialismo. Se dio en momentos en donde el oficialismo cruje en una furibunda interna y cuyo último capítulo quedó expuesto con la votación dividida por el acuerdo con el Fondo. En la reunión hubo intendentes de La Cámpora, del movimiento obrero, del Frente Grande y del PJ más tradicional. Todos en la misma mesa.

El presidente Alberto Fernández y el jefe de gabinete, Martín Insaurralde

Aunque la relación con Máximo Kirchner , a quien impulsó para la conducción del PJ bonaerense, sigue siendo fluida y de trabajo político articulado, también se muestra cerca del presidente Alberto Fernández, como lo hizo este martes cuando participó de la inauguración de las obras en estación Tortuguitas de la línea del ferrocarril Belgrano Norte, en el Municipio bonaerense de Malvinas Argentinas.

Antes de la sesión del acuerdo con el FMI, Insaurralde estuvo en el Senado de la Nación, territorio donde manda la vicepresidenta Cristina Kirchner. A Insaurralde le endilgan la condición de que es uno de los pocos intendentes que dialoga sin demasiados intermediarios con la vicepresidenta. Un día antes, quien había pasado por el despacho de la ex mandataria había sido el propio gobernador provincial, que ya realizó el análisis del impacto que tendrá la votación a favor del acuerdo con el FMI y cuyo saldo -aseguran en su entorno- no es positivo.

