Fuerte cruce entre Santiago Cafiero y Jorge Lanata: ADEPA y FOPEA repudiaron el insulto del canciller al periodista

El canciller Santiago Cafiero y el periodista Jorge Lanata protagonizaron este viernes una fuerte polémica que incluyó un insulto en inglés por parte del funcionario hacia el conductor de radio Mitre. Horas después, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) se pronunciaron públicamente y repudiaron los dichos del ex jefe de Gabinete .

“Lamentamos la insólita actitud del canciller Santiago Cafiero, quien respondió con un insulto a una crítica del periodista Jorge Lanata, durante una entrevista en la radio Urbana Play. El ministro de Relaciones Exteriores agravió al periodista utilizando un término en inglés”, manifestó ADEPA en un primer posteo.

La entidad, luego, completó el pequeño hilo de Twitter por medio de un posteo complementario. “Reiteramos que la tolerancia al escrutinio y la crítica periodística por parte de los funcionarios es una señal de respeto a la libertad de prensa y de salud en el debate público”, completaron.

“El Foro de Periodismo Argentino se solidariza con el periodista Jorge Lanata y repudia los agravios proferidos por el canciller Santiago Cafiero ”, manifestó por su parte FOPEA, también a través de sus redes sociales oficiales. El primer posteo estuvo acompañado por el hashtag #FOPEALibertadDeExpresión.

En este sentido, también explicaron la situación: “Durante una entrevista con Urbana Play, el ministro de Relaciones Exteriores insultó al colega de Radio Mitre con una frase en inglés, cuya traducción representa una ofensa de índole personal”.

“FOPEA entiende que el periodismo está expuesto a las críticas y que debe someterse a la interpelación constante para elevar la calidad del trabajo profesional —continuó la entidad—. Sin embargo, esa discrepancia o malestar por una opinión no puede ser reducida a insultos y agravios personales”.

Completaron, por último: “Mucho menos, cuando se trata de funcionarios públicos. Son ellos quienes deben dar el ejemplo de respeto hacia la libertad de expresión ”.

Para entender la raíz del conflicto hay que retrotraerse al viaje reciente que el ministro del gobierno de Alberto Fernández realizó a Medio Oriente para buscar inversiones. En ese marco, fue invitado a una exposición en Dubai donde ofreció un discurso en inglés que fue criticado en redes sociales por las dificultades que mostró el ministro con la pronunciación (video 1). Lanata abordó la risueña situación en su programa y también destacó los yerros del Canciller para expresarse en inglés.

Video: el discurso en inglés de Santiago Cafiero en Dubai

Este viernes, Cafiero fue consultado sobre el tema por la periodista María O Donnell en radio Urbana Play. “Yo tenía un discurso en español y cuando llegué me dijeron que no había traducción simultánea y lo hice en inglés porque era parte de mostrarse humilde; la misión diplomática nuestra no es agradarle con la pronunciación a quienes han quebrado el país”, respondió.

Santiago Cafiero habló en inglés sobre Lanata

El ex jefe de Gabinete dijo que se siente cómodo con su nivel de inglés y utiliza el idioma en la mayoría de las reuniones en las que participa, sin traductor. Para demostrar sus conocimientos, Cafiero hizo un chiste y saludó a su interlocutora en inglés cuando terminaba la entrevista. Y en ese contexto sorprendió con un insulto propio del slang: “Lanata said stupid things about me, i think Lanata is a dickhead” (en español, Lanata dijo cosas estúpidas sobre mí, yo creo que Lanata es un pelotudo). La palabra “dickhead” tiene otras acepciones: gilipollas, imbécil y cabeza de pene.

Como era previsible, Lanata recogió el guante. A las 10, en su habitual pase con Eduardo Feinmann -que irónicamente se vistió de militar por el inicio de la guerra contra la inflación-, se refirió a los dichos de Cafiero y redobló las críticas.

La respuesta de Lanata a Santiago Cafiero

SEGUIR LEYENDO