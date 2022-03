Martín Lousteau cargó contra Cristina Kirchner en la previa de la sesión por el acuerdo con el FMI: “Apuesta al default”

Martín Lousteau, senador de Juntos por el Cambio (Franco Fafasuli)

A horas de que la Cámara de Senadores debata el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda de más de 44 mil millones de dólares contraída por el Gobierno de Mauricio Macri, el senador de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, apuntó contra Cristina Kirchner. Consideró que la Vicepresidenta “apuesta al default” y que, junto con La Cámpora, especula políticamente de cara a los comicios de 2023.

“Decidimos por unanimidad dar los dos tercios para poder tratar este tema en el Senado, queremos acelerar el debate -en otra muestra de responsabilidad- porque el 21 de marzo hay un vencimiento”, explicó Lousteau sobre la postura acordada en la oposición. En ese sentido, el legislador recordó que en un reunión de comisión, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que de cara al próximo lunes “hay que pagar y no alcanzan los dólares de las reservas netas” y “si no se paga ya no se puede hacer un acuerdo con el FMI, porque no se puede hacer un acuerdo con vencimientos impagos”.

Para el economista, “hay una enorme irresponsabilidad del Gobierno de traer este tema a último momento y además ni siquiera tener los votos propios”. “Si ocurre un default, la inflación se multiplica, se produce una devaluación abrupta, escalada de la pobreza y caída del empleo... A eso están jugando algunos; por eso nosotros decidimos habilitar el tratamiento exprés y después votar el nuevo programa de financimiento”, advirtió.

El senador analizó que sancionar la ley “puede llegar a descomprimir la presión sobre el tipo de cambio”. En ese sentido, manifestó que “los mercados ya están viendo que los dólares están bajando por la certidumbre de que exista un acuerdo”, pero señaló que “está claro” que no sucederá por el Frente de Todos, sino por el apoyo de la oposición: “El oficialismo no tiene los números para generar esa tranquilidad”.

De cara al debate parlamentario previsto para hoy a la tarde, el ex ministro de Economía apuntó en diálogo con Todo Noticias contra la postura que, presume, adoptará la Vicepresidenta: “Cristina abre la sesión y después no está; la enfocan las cámaras, canta el himno, se pone la mano en el pecho y después no está”. Al respecto, mencionó que la reunión de comisión “ocurrió algo muy parecido a lo que pasó en Diputados” con los legisladores de La Cámpora: “Para poder votar el dictamen tuvieron que reemplazar a los senadores cristinistas”.

Lousteau: “Cristina abre la sesión, la enfocan las cámaras, canta el himno, se pone la mano en el pecho y después no está” (NA)

“Los mas cercanos a ella no van a votar el acuerdo, no se si votarán en contra o se abstendrán , pero es de una enorme irresponsabilidad cuando uno mira a los países que tenían vencimientos con el FMI y entraron en default”, declaró el dirigente radical.

Para Lousteau, Cristina Kirchner “desde el principio estuvo jugando al default” . “Está claro cuando veo a todos sus diputados y senadores haciendo lo que hacen”, justificó.

“Cristina apostó al default, si uno mira las cosas que dice el gobierno nacional sobre cuan laxo es el acuerdo y que pocas cosas se exige, y uno ve la reacción de ella, y de los mas cercanos, está claro que ella no quería un acuerdo” , agregó.

“El kirchnerismo duro tiene la audacia que da la ignorancia, no comprende el efecto catastrófico que tendría un default para todos los argentinos, y por otro lado ha habido especulación política”, cuestionó. “El kirchnerismo ha decidido hacer lo que le conviene, especulando de cara al 2023, con el riesgo de someter a la sociedad a un evento trágico”, enfatizó.

Por último, el economista dedicó unas palabras al 4,7% de inflación de febrero que informó el Indec y advirtió que esos datos no incluyeron elementos como “la invasión de Putin a Ucrania, el aumento de la nafta y el comienzo de clases”, con lo cual “el mes que viene también será complicado”. “Para no agravar la situación, no hay que generar un default”, concluyó.

