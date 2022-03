Florencio Randazzo: “Hay un divorcio enorme entre lo que le pasa a los argentinos y quienes conducen el Gobierno”

El diputado nacional de Identidad Bonaerense apuntó contra el Gobierno y también contra la oposición

Este martes el Indec informó que la inflación de febrero fue 4,7% y que acumuló 52,3% en los últimos 12 meses. En medio de la aguda crisis económica que transita Argentina, antes de conocerse los datos, Alberto Fernández visitó una clase de aquagym en el marco de una actividad oficial junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. En el sinfín de críticas que recibió el Presidente, el diputado nacional Florencio Randazzo sentenció que “hay un divorcio enorme entre lo que le pasa a los argentinos y quienes conducen la política del Gobierno”.

“La inflación es un problema grave que viene persistiendo en la Argentina, y sin embargo no hay ninguna decisión de corregirlo”, criticó el ex ministro del Interior que señaló la “inoperancia” y la “falta de gestión” del Poder Ejecutivo: “Está lleno de charlatanes, no pueden explicar ningún acierto”.

En declaraciones al canal A24, Randazzo propuso que “al revés de lo que hace el Gobierno”, “el que produce debe ser incentivado” y que hay que sacar “una ley de inclusión laboral” porque “hay 50% de argentinos que están en la informalidad”. “Millones de personas viven de un plan que es miserable, no alcanza, la mayoría de la gente aspira a tener dignidad y la dignidad te la da un trabajo, no un plan”, expresó.

“La inflación se resuelve como lo hizo el resto del mundo que quiere vivir en una economía de mercado y tiene que respetar reglas; nosotros no respetamos ninguna regla y así nos va”, reflexionó.

Los cuestionamientos del legislador de Identidad Bonaerense no son solo para el Frente de Todos; también apuntó contra el ex presidente Mauricio Macri: “Tenía un relato diferente pero hizo lo mismo”.

Florencio Randazzo

“No hay pelotas para tomar decisiones , se necesita poder política” y “Alberto Fernández es un delegado” , arremetió. “En esta Argentina que pareciera que las cosas van cada vez peor, hay que fijar prioridades: educación de calidad, sistema de salud, inseguridad, justicia y un plan de desarrollo”, propuso.

A dos días de que el Poder Ejecutivo oficializara y diera de baja en menos de 24 horas la Subsecretaría de Resiliencia, Randazzo dijo que “cuesta mucho ver las decisiones” y que “hay un divorcio enorme entre lo que le pasa a los argentinos y quienes hoy conducen la política del Gobierno”. “Hay pérdida de sentido común, racionalidad y empatía”, enfatizó.

En ese sentido, aseguró que, si estuviese a cargo de la presidencia, “suprimiría un montón de áreas del Estado”. Consultado puntualmente por el Ministerio de la Mujer, señaló que si bien “no implica que no sea una prioridad los derechos de la mujer, no necesariamente tiene que tener una estructura en el Estado”.

“Hay un divorcio de la política con la gestión”, insistió asegurando que esta circunstancia genera que haya “un estado de resignación generalizado”. “Si es el macrismo o el kirchnerismo, Argentina no tiene solución”, manifestó intentando plantear una opción de país por fuera de la grieta. “Depende de nosotros superar a Macri y a Cristina”, agregó.

“La Argentina no es confiable”, lamentó, y a la vez indicó que “no se pueden crear más impuestos. “El gasto y la inversión deben ser eficientes, se sale de este estado de postración generando riqueza”, concluyó.

